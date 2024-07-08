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“Abi parklarda oturamıyoruz”, “Cam pencere açamıyoruz”, “Benim kan grubumu seviyorlar galiba sürekli beni ısırıyorlar”, “Vallahi bıktık ne yapacağımızı şaşırdık”, “Sinek istilasını konuşsak artık” diyenlerin ardı arkası kesilmiyor.

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Belediyeler, sürekli ilaçlama çalışması yaptıklarını duyuruyor. Kamyonetlerin, personellerin ilaçlama mesailerine ilişkin görüntü ve fotoğraflar paylaşıyorlar.

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Belediyeler ilaçlıyor, vatandaşlar halen şikâyet ediyorsa demek ki sorun devam ediyor.

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Ankara’da tüm belediyeler bir araya gelse bu konuda bir koordinasyon kurulu kurularak mücadele edilse, bilim insanlarına da kulak verilse daha iyi olmaz mı?

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Vatandaşların serzenişlerine bakınca anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az durumu var gibi...

EGO’DAN KOMİSYON AÇIKLAMASI GELDİ









Geçen haftaki yazımda EGO Genel Müdürlüğü’nün Elektronik Ücret Toplama Sistemi’ni (EÜTS) yenilemesinin ardından online para yüklemelerde alınan komisyona dikkat çekmiş, “Para yüklemenin bile paralı olduğu bu sistem için Ankaralı toplu taşıma kullanıcıları isyanda. Bence EGO Genel Müdürlüğü bu komisyon kararından vazgeçmeli. Sistem eskisi gibi yüklemeye imkân tanımalı” demiştim. EGO Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili açıklama geldi:

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“Yenilenen Elektronik Ücret Toplama Sisteminde online yapılan yüklemelerden alınan komisyon ücreti, bankacılık sistemi içerisinde BKM (Bankalararası Kart Merkezi) tarafından uygulanan işlem bedelidir. İstanbul dahil olmak üzere pek çok farklı şehirde online yüklemelerden komisyon bedeli alınmaktadır. Komisyon oranlarının kaldırılması için yapılan görüşmeler halen devam etmekle birlikte tarafımızca yapılan görüşmeler neticesinde daha yüksek olan komisyon oranları güncellenerek mevcut rakamlara indirilmiştir. EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) komisyon ücretleri üzerinden hiçbir bedel almamaktadır. EGOCEP’TE ve www.ego.gov.tr adresi dışında anlaşmalı bayi, gişeler ile kiosk cihazları üzerinden komisyon ücreti ödemeden yükleme yapılabilmektedir.”

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Bilginize sunayım... Umarım komisyon oranlarının kaldırılması için olumlu bir sonuç çıkar ve Ankaralılar eskiden olduğu gibi komisyonsuz yükleme yapabilir...

MİLLET LOKANTASI

‘Farklı kentlerde belediyelerin uygun fiyatlı yemek imkânı sunduğu lokantalar ne zaman Ankara’da da uygulanır’ diyordum ki Altındağ Belediyesi bu konuda önemli bir adım attı. Millet Lokantası, Başkent Millet Bahçesi’nde hizmete girdi. 4 çeşit yemek sadece 90 liraymış. Pazartesi dışında salıdan pazara açık olan lokantada saat 11.00 ile 18.00 arasında her gün farklı menüler sunuluyormuş. Kısa sürede yoğun ilgi görmeye de başlamış. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki lokantaların sayısının artması için talimat da vermiş. Yenileri yoldaymış. En kısa sürede gidip ben de deneyimleyeceğim.

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MESAİYE SICAK DÜZENLEMESİ YAYGINLAŞMALI





Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aşırı sıcaklar nedeniyle personelin çalışma koşullarına yönelik tedbirler almış, zorunlu ve acil durumlar hariç daha serin saatlerde çalışmaya imkân vermişti. Bu uygulama tüm belediyeler ve kurumlarda da yaygınlaşmalı. Gündüz sıcağında güneşin altında çalışmak gerçekten de çok zor...

OYUN İÇİNDE OYUN VARMIŞ





Ankara’da evini internetten 15 bin 850 TL’ye kiraya vermek isteyen S.K. ile kendisine mesaj gönderen emlakçının ‘Evini 20 bin liraya kiraya verebilirim’ teklifi, geçen haftanın dikkat çeken haberlerinden biriydi. Haberde ev sahibi S.K.’nın “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizin bu kiraları yükseltme çabanız vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? Benim 15 bin 850 lira istediğim kirayı siz nasıl 20 bin liraya çıkarabiliyorsunuz? Sizin gibi emlakçılar yüzünden kiralar tavan yaptı” yazarak tepki gösterdiği yer alıyordu. Ev sahibinin emlakçı ile yazışmalarını da sosyal medyada paylaştığı ayrıca Ticaret Bakanlığı’na ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’na (ATEM) şikâyette bulunduğu belirtiliyordu.

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Yaşanan bu olay sonrası en dikkat çeken açıklamayı ise Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam yaptı. Haberde konuşan kişinin ev sahibi rolünde kaçak emlakçı olduğunu iddia eden Akçam, “S.K. ajanslara demeçte bulunarak, koyduğu kiralık ev ilanına gelen teklifi anlatmıştır. Fakat esasında S.K.’nin kendisinin bu şekilde kaçak olarak ev kiralama işi yaptığı belirlenmiş, bahse konu evin de kendisine ait olmadığına rastlanmıştır. İlan portallarıyla görüşmelerimizde de yazılan mesajın arşivlerinde olmadığı tespiti yapılmıştır” dedi.

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Meğer oyun içinde oyun varmış. Kime inanacağımızı şaşırdık...