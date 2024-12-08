Ankara’ya kötülük yapanlar

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine daha önce inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Belediye, “acil durdurma butonlarına kasıtlı basarak merdivenleri durduranların” görüntülerini paylaşmıştı.

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Arıza ihbarlarına yönelik SCADA sistemi üzerinden 24 saat izlenen alanlarda inceleme yapan ABB, geçen hafta yeni görüntüler paylaştı. Belediyenin açıklamasında, “Yapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından ‘acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı nedeniyle’ meydana geldiği tespit edildi” denildi.





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ABB Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medyadan o görüntüleri paylaşarak, “Ankara’da organize kötülük iş başında! Yürüyen merdivenler kasıtlı olarak durduruluyor, kamu malına zarar veriliyor. Toplum bilinci şart! Bu tür durumlarla karşılaşırsanız lütfen yetkililere bildirin. Kamu malı hepimizin!” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş

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Belediye tarafından uzun süredir onarım bekleyen yürüyen merdivenler bir yana anlaşılan bir de sorunsuz çalışırken kasıtlı olarak durdurulan yürüyen merdivenler var.

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Kasıtlı durdurulan merdivenlerin devreye alınma süreci uzayınca, olan buraları kullanmak durumundaki vatandaşlara oluyor. Hele bir de merdiven uzunluğu fazlaysa çile daha da katlanıyor.

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Kasıtlı durduranlar arasında çoğunlukla gençlerin olduğu da görülüyor. Bir nevi bu sorumsuzluk birileri için eğlence olmuş.

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ABB, bu sorumsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtiyor ancak kim olduğunu tespit etmek, bulmak, süreci işletmek bayağı zor iş gibi.

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Her merdivene bir görevli dikerek sürekli denetim yapmak da imkânsız.

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Yine burada iş, duyarlı kentlilere düşüyor. Ankara’ya kötülük yapanları görürseniz çekinmeyin, “Başkent 153 ve 0534 010 19 17” numaralı telefonlardan ihbar edin...

METRO İÇİN ‘PERON AYIRICI KAPI SİSTEMİ’ HATIRLATMASI

Çayyolu’ndaki alışveriş merkezinden hırsızlık yapan ve Çayyolu İstasyonu’nda ray hattına girerek Koru istikametine doğru koşan şahıs...

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Devlet Mahallesi İstasyonu’nda OSB-Törekent yönündeyken alt geçidi kullanmak yerine tehlikeli bir şekilde raya inen ve karşı perona geçen genç...

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Ankara Metrosu’nda yaşanan ve geçen seneden aklımda kalan iki farklı olay bunlar... Tabi bunlar yaşanırken Ankara Metrosu’nda seferler durmuş ve yolcular büyük mağduriyet yaşamıştı.

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Geçen perşembe “ANKARAY’ın Kolej İstasyonu’nda bir kişinin raya düştüğü” haberini duyduğunda aklıma hem bu olaylar hem de haberlerimizle ve köşe yazılarımızla sürekli gündemde tuttuğumuz “peron ayırıcı kapı sistemi” geldi.

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Murat Ilıkan

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’ne bu konuyu taşıyan ve sıkı takip eden de önceki dönem MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan olmuştu.

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Ilıkan’ın ısrarıyla EGO Genel Müdürlüğü, peron ayırıcı kapı sistemi için OSB-Törekent İstasyonu’nda test çalışması yapıldığını açıklamış, Kızılay İstasyonu’nda da uygulanmasının planlandığını duyurmuştu. Sonrasında ise “yapılamayacağı” belirtilmiş ve uygulama rafa kalkmıştı.

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Ben yine de yaşanan olayları görünce hem peronlarda bekleyen yolcuların güvenliği hem de metroyu kullananların mağdur olmaması adına metro için peron ayırıcı kapı sistemi hatırlatması yapayım.

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Önlem için bir sistem şart...

EGO Genel Müdürlüğü, peron ayırıcı kapı sistemini OSB-Törekent İstasyonu’nda test etmişti.

AK PARTİ’NİN İKİ İLÇE KONGRESİNDEN...





CHP’den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’ne katılmış.

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Bağımsız olarak Çamlıdere Belediye Başkanı seçilen Adem Ceylan, AK Parti Çamlıdere İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi’ne katılmış.

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İki ismin bu katılımları güzel bir siyasi nezaket olmuş...

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ANKARA’DAKİ SURİYELİLER

Esad rejimi karşıtı muhalifler 12 günlük ilerleyişin ardından Suriye’nin başkenti Şam’a girdi. 1963’ten bu yana devam eden Baas iktidarı sona erdi. Muhaliflerin kontrolü ele geçirmesi Türkiye’deki Suriyeliler tarafından mutlulukla karşılandı.

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“Savaştan kaçarak her şeylerini bırakıp Ankara’ya gelen Suriyeliler ne yapacak acaba” sorusunu herkes gibi ben de soruyor ve cevabını merak ediyorum.