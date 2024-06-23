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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
Murat YılmazYazarın Tüm Yazıları

Ankara’da yaşanan iki ayrı olaya dair

#Murat Yılmaz#Sosyal Medyada Kalmasın#Ankara

Yer: Ankara Kızılay. 343 numaralı Mamak Altıağaç-Kızılay arasında sefer yapan EGO otobüsüne kucağında köpeğiyle binen genç kadına diğer yolcular tepki gösteriyor ve otobüsten inmesini istiyorlar. Gerekçe: Köpeğin ağızlığının olmaması.

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Köpeğiyle binen kadın inmesini isteyenlere hem saldırıyor hem de hakaretler savurarak tehdit ediyor.

*

Ankara’da yaşanan iki ayrı olaya dair

Tüm bu yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla anbean kaydediliyor.

*

Burada bence kızılması gereken ne otobüse köpeğiyle binen kadın ne de tepki gösteren diğer yolcular...

*

Ankara’da yaşanan iki ayrı olaya dair

Kızılması gereken birisi varsa o da o EGO otobüsünün şoförü...

*

Kardeşim sen neden baştan bu krizi önleyecek adımı atmıyorsun ve otobüse binen kadına, ‘Köpeğinizi taşıma kafesinde ya da ağızlığıyla alabiliriz’ demiyorsun? En arka koltuklardan birinde bu kaosa yol açmadan önce neden bunu düşünmüyorsun. Bu yaşanan olay diğer şoförlere de ders olmalı...

*

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Bu arada EGO Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine “EGO otobüslerinde evcil hayvan taşıma kuralı nedir?” diye bir bakayım dedim bir şey bulamadım. Sadece raylı sistemler için yönergedeki kurala denk geldim. Yasaklar ve cezalar kısmının altındaki 13’üncü maddede şöyle diyor; “İstasyonlara ve araçlara önlemi alınmış kafeste taşınabilen evcil hayvanlar haricinde hiçbir hayvan sokulamaz. Aksi halde 20 tam bilet tutarı ceza makbuz karşılığı uygulanır.” Ankara’da toplu taşıma kullanan evcil hayvan sahiplerinin bilgisine...


YANGINDAN KORKMADIN MI YILANDAN KORKTUĞUN KADAR

Ankara’da yaşanan iki ayrı olaya dair

YER: Polatlı Beyceğiz Mahallesi.

*

Turgut Ç., hobi bahçesinde yılan gördüğü için kuru otları ateşe veriyor.

*

Yangın, buğday ve arpa ekili tarlaya sıçrıyor, sonuçta 60 dönümlük ekili arazi kül oluyor.

*

Turgut Ç. yangından korkmadı mı acaba yılandan korktuğu kadar. Hem yılan görüldüğünde çare kuru ot yakmak mıdır?

*

Ankara’nın köylüleri hobi bahçelerine zaten tepki gösteriyorlardı. Bu olay ellerini biraz daha güçlendirmiş oldu gibi.

 

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DEV EKRANLAR, ÇİMLER, MAÇLAR

Ankara’da yaşanan iki ayrı olaya dair

Ankara’da bu yazın en güzel aktivitelerinden birisi de belediyelerin dev ekranlarından Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ve Milli Takım maçlarını seyretmek oldu.

*

Sandalyesini kapan çimler üzerinde maç keyfinin tadını çıkarıyor.

*

Gürcistan karşısındaki galibiyetle başlayan sevincimiz Portekiz maçındaki mağlubiyetle biraz gitti. Ama olsun moral bozmak yok. Başkentliler olarak yine çimlerde dev ekranlar karşısında buluşacağız ve önümüzdeki Çekya maçına bakacağız...

 

BU SICAKTA HİÇ ÇEKİLMİYOR

* “Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırtıyor” haberleri...

* “Çeşme’deki bir restoran adisyonu, Antalya’da dört kişilik hesap” paylaşımları...

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* WhatsApp’taki farklı gruplardan gelen Macron, Zelenski ve Meloni’nin gençlik yıllarına ait görüntüler...

Bu sıcakta hiç çekilmiyor...

#Murat Yılmaz#Sosyal Medyada Kalmasın#Ankara
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