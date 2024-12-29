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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
Murat YılmazYazarın Tüm Yazıları

‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın

#Ankara#Kültür Sanat#Fındıkkıran Balesi

Ankara’da Ulus’taki Opera Meydanı’na adını da veren Opera Sahnesi’nin önündeki kuyruklar, bölgeden gelip geçenlerin zaman zaman dikkatini çeker.

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Ben ilk gördüğümde, “Sınav alımı var galiba. Aday sanatçıların başvurusu mu acaba” demiştim. Bilet kuyruğu olduğunu sonradan öğrenmiştim...

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Anadolu Ajansı’nın tecrübeli kültür sanat muhabiri arkadaşım Yasemin Kalyoncuoğlu imzasıyla 27 Aralık’ta servis edilen haber de bu kuyrukla ilgiliydi...

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‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın

Yeni yılda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan “Fındıkkıran”a bilet almak için sabahın 5’inde termoslarıyla, kamp sandalyeleriyle kuyruğa girenler yer alıyordu haberde.

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‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın

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‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın

Gişeden satışlar 09.30-10.30 saatlerinde, internet satışı ise 10.30’da başlarken, bir kişi en fazla 4 bilet alabiliyor. 11 Ocak’taki Fındıkkıran temsili için yapılan satışlarda 211 kişi bilet alabilirken, 10.30’da başlayan internet satışında biletler de 20 saniyede tükenmiş.

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Aynı durum tiyatro sahneleri için de geçerli... Devlet Tiyatroları’nın oyunlarına olan ilgi kuyruklu olmasa da oyun bitimindeki kalabalık akınlardan belli.

‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın

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Ulus’taki Opera Sahnesi, başkentin tek opera ve bale sahnesi... 600’e yakın koltuk kapasitesi var. Hangi temsil olursa olsun salondaki doluluk hep aynı... Oyunlara olan ilgi de bu kente artık bu sahne kapasitesinin yetmediğini gösteriyor.

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Gördüğünüz gibi Ankara’da ucuz ürün almak için oluşan kuyruklar, indirim günlerinde AVM kuyrukları, yeni çıkan telefon kuyruklarının yanında kültür sanat kuyrukları da var.

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Tiyatro, opera, bale gibi gösterilere ilginin azaldığını öne sürenler... “Ankara’da kültür sanat bitti” diyenler... Bu kuyruğa iyi baksın...

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BİZ UYURKEN...

‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), farklı birimlerdeki emekçileriyle Ankaralılara hizmet veriyor. Bu birimlerden bazıları gündüz bazıları da gece mesaisinde...

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Sosyal medyada denk geldim, ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Haber Merkezi, “Siz uyurken” başlıklı bir video dizisi başlatmış.

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Ankaralılar uyurken, gece mesai yaparak otobüsleri ve metro vagonları temizleyen emekçilere, Ankara İtfaiyesi’nin pelerinsiz kahramanlarına mikrofon uzatmışlar.

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Zaman zaman belediye hizmetlerine yönelik eleştiriler oluyor doğaldır... Ama emek verenlerin hakkını vermek lazım. Ankaralılar uyurken gece mesaisinde olanlara selam olsun... Bu dizinin devamı da gelecek gibi görünüyor.

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‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın
‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın
‘Ankara’da kültür sanat bitti’ diyenler bu kuyruğa iyi baksın

MUTLU YILLAR

Bir yıl daha geride kaldı... Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl geçirmeniz dileğiyle... Mutlu yıllar...

#Ankara#Kültür Sanat#Fındıkkıran Balesi
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