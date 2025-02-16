 Ankara’da en çok arananlara bakış

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ANITKABİR: Listede Galata Kulesi’nden sonra ikinci sırada yer alsa da Türkiye için hep birinci sırada. Ankara’ya gelenler ziyaret etmeden dönmemeli. Müzeleri de gezilmeli. Milli bayramlarda ayrı bir havaya sahip.

GÜVENPARK: Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yakın zamanda yeniledi. Gelip geçenler, mola verenler, buranın Cumhuriyet tarihinin Ankara’daki ilk parkı olduğunu unutmamalı. Kentin ortasında nefes aldıran alanlardan.

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GENÇLİK PARKI: Bugün “Ah nerede o eski Gençlik Parkı” dedirtse de yine de kentin favori mekânı. Ankara Kent Konseyi’nin de çabasıyla etkinlikler düzenleniyor. Havuzu, lunaparkı, yeşil dokusu ile yaz aylarında hâlâ canlı.

KUĞULU PARK: “Kuğulu’da buluşalım” diyenlerin adresi. Yolu geçenlerin dinlenme durağı. Adı “Viyana Belediyesi”nce hediye edilen kuğulardan geliyor. Havuzunda kuğu ve ördekleri bugün de görebilirsiniz.

ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ: 81 yıllık tarihinde birçok şair, yazar, gazeteci ve siyasetçinin yolu buradan geçti. Altındağ Belediyesi’nce müzeye dönüştürüldü. “Uçurtmayı Vurmasınlar” filmi burada çekildi. Her yeri ayrı bir anı.

ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ: Şu anki binaları bir zamanlar Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han’mış. Ankara Kalesi’ne gittiğinizde mutlaka uğrayın. Anadolu’daki uygarlıklardan geriye kalan arkeolojik eserleri görün.

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ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ: Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin kente kazandırdığı kıymetli yerlerden. Köy yaşamına dair her şey var. “Hadi gel köyümüze geri dönelim” diyenlerin anılarını canlandırıyor.

CHP’Lİ BAŞKANLAR YOL AYRIMINDA MI





“CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı” sorusu, ön seçim, görüşmeler, iddialar... CHP tarafında yoğun bir gündem var.

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Başkentte de “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı hangi CHP’li ilçe belediye başkanları destekleyecek” sorusu ilk sıralarda.

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Önceki gün bazı CHP’li belediye başkanları, sosyal medyadan Mansur Yavaş’ın fotoğrafını paylaşarak açıkça desteklerini duyurdular.

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Yazıyı kaleme aldığım saate kadar gördüğüm isimler; Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap şeklindeydi.

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Desteklerini açıklayanlar ağırlıklı olarak dış ilçe belediye başkanları. CHP’nin 16 ilçe belediyesi var. Merak edilen; Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Mamak gibi merkez ilçe belediyelerinin başkanları nasıl bir yol izleyecek? Destek mi verecekler sessiz mi kalacaklar? Bu da birkaç güne netleşir gibi...

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GELİR DESTEĞİNİ ALDILAR ADAYLIK DESTEĞİ VERDİLER





Geçen hafta yazmıştım. Gelir desteği alamadıkları için ücretsiz, öğrenci ve abonman yolcuları 15 Şubat’tan sonra taşımayacaklarını açıklayan özel halk otobüsleri ile ilgili nasıl bir sonuç çıkacağını. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, gelir desteği yapılmasını yıl sonuna kadar uzattı. Üstüne bir de Ankara’da ulaşıma zam geldi.

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Gelir desteğini alan özel halk otobüsçüleri Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına da desteklerini belirtmiş. Öğrendiğime göre Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, kooperatif başkanlarına gönderdiği mesajla Yavaş’ın partinin değil milletin tercihiyle aday olması gerektiğini vurgulamış. Bu adımı duyunca “Gelir desteğini aldılar adaylık desteğini verdiler” dedim.

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5 MUSLUK DEĞİŞİMİ





Olay şu: Kızılay Metro İstasyonu’nun içindeki abdesthanenin 5 musluğu birileri tarafından kullanılamaz hale getirilmiş. EGO Genel Müdürlüğü de muslukların değiştirildiğini sosyal medyadan duyurmuş.

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AK Parti adına dikkat çeken bir muhalefet yürüten Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da bu detayı yakalayıp, “Mansur Yavaş’tan Ankara’ya dev hizmet! EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay Metro İstasyonu abdesthanesinde bulunan 5 adet musluğu değiştirip, milletimizin hizmetine sunduğunu duyurdu. Bu devasa yatırım için, Mansur Yavaş’a ve tüm yetkililere, Ankaralılar adına teşekkür ederiz” paylaşımı yapmış...

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Nihat Yalçın haklı... Siz 5-10 bin nüfuslu ilçe belediyesi değilsiniz ki 6 milyona yakın nüfusa sahip Ankara’yı yöneten belediyesiniz. Koca başkentte, “Abdesthanedeki 5 musluğu değiştirdik” diye duyuru yapılır mı?