Adaylık çekişmesi ve Ankara’nın sorunları

Haberin Devamı

Herkes birbirine, “Ekrem İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı” diye soruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ön seçim” açıklaması, ortalıkta dolaşan anketler, sosyal medyada tarafların birbiriyle yarışı... Adaylık çekişmesi aldı başını gidiyor.

*

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yakın isimler, destekleyen sosyal medya hesapları... Sürekli “Bu yarışta biz de varız” mesajı veriyorlar.

*

Hatta geçenlerde Yavaş’a yakın bir hesabın paylaşımında gördüm; Yavaş için, “Geleceğin cumhurbaşkanı” İmamoğlu için, “Geleceğin başbakanı” denecek kadar iş ilerletilmiş durumda.

*

Her siyasetçinin gönlünden geçen Cumhurbaşkanlığı’nı Yavaş’ın da istemesi doğal. Kendisi topa çok girmezken, çevresinin kamuoyu oluşturması, anketler yayınlanması, konunun sıcak tutulması, sosyal medya paylaşımları... Hepsi sürecin bir parçası gibi.

*

Haberin Devamı

İşin genel boyutu kadar bir de yerel boyutu var.

*

Ankara’da Mansur Yavaş’ın adı Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile sürekli yan yana dururken belediye bürokratları ve CHP’den seçilen ilçe belediye başkanları da “Ne olacak acaba” diyerek süreci izliyor.

*

Herkes o tarafa odaklanmış gibi.

*

Ankara’nın trafik sorunu, toplu taşıma araçlarının yetersizliği, sahipsiz sokak köpekleri, yağışlarda alarm veren altyapı... Sayılacak çok sorun var... İşine gidip gelen, okuluna gidip gelen, mahallesinde yaşayan Ankara sakinlerinin gündemi başka.

*

Seçime bir o kadar süre varken, erken başlayan adaylık çekişmesi sürerken, “Ankara’nın sorunları unutulmasın” diyenleri de pas geçmemek lazım.

SAHİPSİZ SOKAK KÖPEKLERİ





İpek Kaya... 24 yaşında, 5 aylık hamile... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Gaziantep’ten Ankara’ya göç eden 3 çocuklu bir anne. Başkentte sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısıyla yüzleşen son isim.

*

Haberin Devamı

Ankara Mamak Mutlu Mahallesi’nde 28 Ocak’ta hastaneye gitmek için evinden çıktı bir anda bir duvarın kenarında başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken bebeğini kaybetme tehlikesi yaşadı. Saldırı anına ilişkin videoyu izleyenler o kadar korkarken düşünün ki kendisi nasıl bir olayla karşı karşıya kaldı.

*

“Çocuklarım yanımda olsaydı ne yapacaktık? O gün az daha ölüyordum. Köpek sesi duyduğumda çok korkuyorum. Kulaklarımı kapatıyorum. Dışarı çıkamıyorum” diye anlattı o olayı.

*

İpek Kaya, kurtulanlardan. Keçiören Bağlum’da ağır yaralanan Tunahan Yılmaz, Çankaya Çiğdem Mahallesi’nde yaralanan Prof. Dr. Meliha Yılmaz, Haymana’da saldırıya uğrayan ve yoğun bakıma alınan 8. sınıf öğrencisi Hayrettin Güngör, Yenimahalle Serhat Mahallesi’nde 9 başıboş köpek tarafından ısırılan bir vatandaş...

*

Haberin Devamı

Bunlar yakın zamanda kentte meydana gelen ve hatırladığım bazı olaylar.

*

Daha kaç can yanacak bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki; yetkili kurumların bu işe yeterince önem vermediği...

*

Böyle giderse boş arazi zengini de olan bu kentte yolda, parkta yürüyen her Ankaralı köpek saldırısına uğrayacak gibi...

KAZAN DEĞİL KAHRAMANKAZAN





ASKİ Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı geçenlerde. Paylaşımda, “ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Kazan Bölge Müdürlüğümüzü denetledi. Akçay, Kazan İçme Suyu Arıtma Tesisini gezdi. Ayrıca Kazan ilçesini besleyen içme suyu kuyularını inceledi” yazıyordu.

*

15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilere geçit vermeyen ilçe 9 şehit vermişti. 92 kişi de gazi olmuştu. Bu nedenle kahramanlık destanı yazan ilçenin ismi 25 Ekim 2016 tarihinde kabul edilen kanunla “Kahramankazan” oldu. Paylaşımı yapanlar bunu unutmuş olacak ki üç kez “Kazan” yazmış.

*

Haberin Devamı

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden Satı Kadın’ın ve Kahramankazan Belediyesi kurucusu olan toplamda 4 dönem belediye başkanlığı yapmış Remzi Çırpan’ın torunu.

*

Selim Çırpanoğlu’na da çağrım; Sayın başkan bu tür hatalı yazımları gördüğünüzde lütfen siz de yetkilileri uyarın, “Kazan değil Kahramankazan” diye...