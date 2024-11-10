ABB ve Mansur Yavaş iddialarından vuruldu

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Yoğun eleştirilere neden olan tartışma, 69 milyon 15 bin TL’lik rakamlı 29 Ekim’deki Ebru Gündeş konseri ile başladı.

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ABB yönetimi ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, ‘Ücretin tek konseri değil 28 Ekim’deki Mert Demir konserini ve tüm Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kapsadığını, ödemenin yapılmadığını, inceleme başlatıldığı’nı açıkladı.

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Ardından 19 Mayıs’taki Mor ve Ötesi konserine 71 milyon 520 bin TL harcandığı ortaya çıktı.

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Mor ve Ötesi, bir açıklama yaparak, “Bahsi geçen 71 milyon TL değerindeki tutarı bizim aldığımıza dair iddialar kesinlikle gerçek dışı ve son derece fantastiktir” dedi.

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ABB ise “Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı” açıklamasını yaptı.

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CHP Lideri Özgür Özel de eleştiri konusu olan konser için, “Ebru Gündeş konseri olmamalıydı” dedi.

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Konser ücretleri tartışması ABB Meclisi’nin kasım ayı ilk oturumunda da gündemdeydi. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, tartışılan konserlere yenisini ekleyerek, geçen yıl 29 Ekim’de düzenlenen Candan Erçetin ve Murda konseri için de bir günlük ödenen tutarın 80 milyon 40 bin TL olduğunu açıkladı. Yalçın, “Ankara’da eser ve hizmet belediyeciliğinin yerini vur patlasın, çal oynasın belediyeciliği dönemi almıştır” eleştirisinde bulundu. O oturumu yöneten ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık, “Biz, bugüne kadar 60’a yakın konser yapmışız fakat konu, 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben cidden sizin rahatsızlığınızı anlıyorum” yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından ABB Meclisi’nde yumruk yumruğa kavga yaşandı. Konser tartışması bu kavgayla da başka bir boyuta geçti.

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Ve Mansur Yavaş, bugün bir açıklama yapacağını belirterek, “Konserler ile ilgili inceleme tamamlandı. Pazartesi günü saat 15.00’te çok detaylı bir açıklama yapacağız. Bütün Türkiye’nin de izlemesini isterim açıkçası. Bir görsünler bakalım, hesap kitap neymiş? Şimdiye kadar hiçbir şeyi saklamadığımız gibi bundan sonra da saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider” diye konuştu.

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Ardından Ebru Gündeş konserinin ödemesi ile ilgili bir belge ortaya atıldı. ABB yine bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş’e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil “KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 liradır” bilgisini paylaştı.

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Süreç böyle...

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ABB yönetimi ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın bu dönem için sürekli vurguladıkları mottolardan birisi de “Boş projelere para harcamama” idi. Yavaş, sık sık, “Cebimdeki parayı harcarken nasıl israf etmiyorsam belediyenin parasını da kendi param gibi değerlendiriyorum. Bu para sizin bana emanet ettiğiniz para. Emaneti de kalkıp boş projelere harcayacak halim yok” diyordu.

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İsmet Özel’in güzel bir sözü var; “Allah insanı iddiasından vurur.” Gelinen noktada görünen o ki ABB yönetimi ve Mansur Yavaş, konser organizasyonları ücretleriyle iddialarından vuruldu.

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Muhtemelen Mansur Yavaş, bugünkü açıklamasında önceki dönemlerde ABB’nin yaptığı konser ve organizasyonlarından örnekler verecek. Bu dönem farklı kurum ve kuruluşlarla diğer belediyelerce yapılan konser ve etkinliklerin rakamlarını da örnek gösterecek.

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“Bakın onlar da yaptı ve onlar da bu paraları ödedi” demek, yine iddianız üzerinden vurulmanız demek.

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Çünkü, “Biz onlar gibi olmayacağız” diyerek geldiğiniz belediye yönetiminde eleştirdiğiniz noktaya gelmiş olmanız sizin de eleştirilmenize yol açar...

GERİBASS OTOBÜSLERİ









Etimesgut Belediyesi, sosyal tesisleri, kütüphaneler, emekli konakları, ETİSEM, ETİMGEM gibi birimlere ulaşım için dört adet ücretsiz ring otobüsü almış.

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Buraya kadar her şey normal.

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Ancak otobüslere “Geribass” ismini vermişler.

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İlginçtir Etimesgut Belediyesi, “geri”yi tercih etmiş.

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Belli ki film repliğinden esinlenilmiş gibi.

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“Geribass” yerine en azından “Etiring, Etibus” filan olsa daha iyi olmaz mıydı?

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YENİ SARAÇOĞLU





Ankara’da Kızılay’ın ortasında bir mahalle Saraçoğlu... Türkiye’nin ilk toplu konut projesi... Geçmişte kamu kurumlarının lojmanları olarak kullanılıyordu. Mahallede yaşayanların, yolu düşenlerin anıları vardı. Eskidi ve yıprandı... Yenileme kararı alındı. İtirazlarla, tartışmalarla sürekli gündemdeydi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahalleyi aslına uygun şekilde, tarihi dokusunu koruyarak yeniledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı bütçe sunumunda Saraçoğlu ile ilgili şöyle dedi:

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“TBMM’nin hemen yanında, Kızılay meydanının bitişiğinde yer alan Saraçoğlu Mahallemizi Ankara’mızın şanına yakışır bir mekân haline getirdik. Bu muhteşem eseri engellemek için türlü yola başvuranların bile, o güzel mekânları keyifle gezdiklerini görmekten de ayır bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Buradaki vekillerimizin ve Ankaralıların mutlaka ziyaret etmesini de ayrıca tavsiye ederim.”

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Kızılay’a gittiğinizde yeni Saraçoğlu’nu gezmeyi de unutmayın...