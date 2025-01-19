81 il ve Cumhuriyet rotası

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Kapakta Mirza Kök’ün tasarladığı tek yumruk görseli de davetin çok güzel bir davetiyesi olmuş.

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Milli bayramlar ve özel günlerde Hürriyet Ankara’da biz de başkentte Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in izini taşıyan yapıları ve hikâyeleri sayfalarımıza taşır, gezilip, görülmesi için çağrıda bulunurduk.

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AKK de Ankara dahil Türkiye’nin 81 iline “Cumhuriyet Rotası” daveti yapmaya hazırlanıyormuş. AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, her adımında “Atatürk ve Cumhuriyet” olan rota ile özellikle de çocuklarda küçük yaşlardan itibaren bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, “Bütün çocuklarımızı, okul müfredatının bir parçası olarak kurucular kenti, başlangıçlar kenti, yeniden dirilmemizin adresi, demokrasi çığlığının atıldığı bu kenti görmeye davet ediyoruz” diyor.

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Ankara’da yaşayanlar başta olmak üzere, bu ülkenin her bir yurttaşının Milli Mücadele ile yazılan kahramanlık destanının, kahramanların izlerini taşıyan noktaları Cumhuriyet’in başkentinde gezip, görüp, hissetmesi lazım...

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İşin özeti; Cumhuriyet rotası daveti kaçırılmamalı.

TİRYAKİ’NİN GÜLTEPE ADIMI





Çinçin... Ankara’da yıllarca suçla ve suçlularla anılan bir semtti. “Polisin bile zor girdiği mahalle” söylemiyle hafızalarda yer edinmişti. Asayiş açısından sorunlu semt, 2005’te o dönem de Altındağ Belediye Başkanı olan Veysel Tiryaki’nin kentsel dönüşüm projeleriyle bambaşka bir çehreye dönüştü.

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Gecekondularıyla ve olaylarıyla nam salan “Çinçin bağları” gitti, toplu konutlar, modern siteler, yeşil alanlar, parklar, eğitim merkezleri, yüzme havuzları, öğrenci yurtlarıyla yeni ve modern yüzüyle “Gültepe” geldi.

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Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü, Altındağ Tapu Müdürlüğü gibi bazı kurumlar bugün Gültepe Mahallesi’nde yer alıyor.

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İşte tam bu kurumların karşısında boş olan bir bina vardı ki orayı da Altındağ Belediyesi satın almış. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptı. İnceleme yaptığı bina ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Yakında hizmete açacağımız binamız Altındağ’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

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Başkan Tiryaki, geçen dönem Dışkapı bölgesindeki İller Bankası Genel Müdürlüğü’nün eski binasına geçen Altındağ Belediyesi’ni yeniden Altındağ tarafına taşıma kararı almış.

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Vatandaşların ulaşmakta zorluk çekmesi, otopark sorunu bulunması gibi nedenlerle bu adım atılmış.

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Yeni belediye binası olarak büyük dönüşüm yaşayan eski Çinçin tarafının seçilmesi de anlamlı bir mesaj olmuş.

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MAMAK METROSU DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR





Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yapacağı “Mamak metrosu” olarak bilinen “Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı” Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı’nda yer aldı. Bitiş tarihi 2028 olarak belirtildi.

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Kızılay’dan Ege Mahallesi’ne otobüslerle pik saatlerde tıkış tıkış gitmek zorunda kalanlar... Dikimevi’nden Abidinpaşa’ya gitmek için dolu olan dolmuşlara binemeyip diğerini bekleyenler... Dört gözle bu metronun bitmesini bekliyorlar.

DARISI EGO’YA





İstanbul’da İETT Genel Müdürü İrfan Demet, otobüsler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarına binerek yolculuk yapıyormuş. Çoğu zaman da işe gidiş saatlerini tercih ederek yolcuları dinleyerek sorunları yerinde görüyormuş.

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Her zaman savunduğum bir tezdir; toplu taşıma işi masada değil sahada çözülür.

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İstanbul’da İETT yöneticilerini görünce darısı bizim EGO Genel Müdürlüğü yöneticilerine dedim.

ANLAYAMIYORUM

Başkentte her hafta sonu alışveriş merkezlerine gidip oluşan trafik yüzünden otoparklarda araçlarıyla mahsur kalıp çıkamayanların isyanını anlayamıyorum.