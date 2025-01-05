2025 ve toplu taşıma

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2025’te de toplu taşıma konusunda herkes mutsuz...

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Yolcu mutsuz, şoförler mutsuz, otobüs esnafı mutsuz, dolmuş esnafı mutsuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetimi mutsuz...

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Herkesin kendine göre gerekçeleri var.

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Yolcular: Ucuz, yaygın ve konforlu ulaşım istiyorlar.

Şoförler: Çalışma şartlarının iyileşmesini istiyorlar.

Otobüs esnafı: ABB’nin ücretsiz ve abonman yolcular için ödediği gelir desteğinin devam etmesini istiyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın engelli ve yaşlı yolcular için ödediği destek miktarının artmasını istiyorlar. Artan maliyetleri gerekçe göstererek ulaşım ücretlerine zam yapılmasını istiyorlar.

Dolmuş esnafı: Otobüs esnafı gibi ABB’nin kendilerine ödediği gelir desteğinin devam etmesini istiyorlar. Onlar da artan maliyetleri gerekçe göstererek ulaşım ücretlerine zam yapılmasını istiyorlar.

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ABB yönetimi: “Herkes rutinde devam etsin, herkes iyi olsun, aman tadımız kaçmasın” istiyorlar. SGK borçları ve kesintiler gerekçesiyle toplu taşıma esnafına gelir desteğini ödeyemeyeceklerini belirtiyorlar. Esnafın kendilerine olduğu kadar hükümete de yüklenmesini istiyorlar.

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Toplu taşımadan bu yıl herkesin memnun olduğu bir sonuç çıkar mı bilmiyorum ama olan yine toplu taşımayı kullanan Ankara sakinlerine ve ekmeğini kazanmaya çalışan esnafa olur gibi gözüküyor.

OTOBÜSTEKİ AMCA, NEANDERTAL, HOMO SAPİEN VE ARAFORM...





Sosyal medya izlemişsinizdir; olay Ankara’daki bir özel halk otobüsünde yaşanıyor.

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Videonun paylaşımında yer alan nota göre; fötr şapkalı ve bastonlu bir amca otobüs şoförüne adres sormuş ve şoför bilmediğini söylemiş. Ardından bastonuyla cama vurmuş. Hakaretler ve tehditler etmiş. Hatta kadın bir yolcuya hakaret etmiş ve daha sonra birbirlerinden şikâyetçi olmak üzere birlikte karakola gitmişler.

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Videoyu izlediğimde anladığım kadarıyla şoföre hakaretler sıralıyor amca. Ağır da konuşuyor açıkçası. Ama olayın asıl dikkat çekeni, “Seni neandertal seni, homo sapien diye aramızda geziyorsun. Senin kuyruğunu çıkartırım pantolonundan dışarı ha, seni gidi neandertal maymun, seni araform” demesi. Şoför “tamam” diyerek alttan alsa da amca yükleniyor da yükleniyor.

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Evrime dair ne kadar bildikleri varsa sıkıştırmış amca araya. Birçok yolcunun bir şey anlamadığı da belli. Mesela bir yolcu, amcanın “maymun” benzetmesine gülüyor. Diğer kelimelerden bihaber gibi...

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Amca 65 yaş üstü bedava biniş hakkına sahip emeklilerin farklı bir yüzü sanki. Arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde anlatır artık; “O gün otobüse bindim adresi bilmeyen şoförü bildiklerimle dövdüm... Kimse de bir şey anlamadı” diye...

TEŞEKKÜRLER ERTUNÇ BAŞKAN





Nallıhan... Ankara’ya 160 kilometre uzaklıkta en uzak ilçelerden. 8 aydır günlük gazete gitmiyordu Nallıhan’a. Sıkıntıyı bana ilk aktaran ilçede yerel muhabirlik de yapan “Bir Sevdadır Nallıhan” grubunun kurucusu Ali Taner Demir olmuştu. İlçe sakinleri de bu duruma tepkiliydi. Demir, konuyu uzun süre gündemde tuttu. Sorun, nihayet çözüldü.

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Turkuvaz Dağıtım Pazarlama, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör’ün girişimleri ile yeniden Nallıhan’daki gazete bayisine günlük gazete getirmeye başlamış. İlçedeki gazete okurları da mutlu olmuş.

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Çözüm için teşekkürler Ertunç Başkan...

BAŞKAN ERTUĞRUL ÇETİN PAYLAŞTI DİĞER BAŞKANLAR DA PAYLAŞSIN





Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından, “2025 yılının ilk mesai gününde bu tabloyu sizinle paylaşmak istedim” notuyla, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vergi borcu olmadığına dair iki, “Borcu yoktur” belgelerini paylaştı.

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Ve ekledi: “İşçilerimize ve devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, çok şükür.”

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Başkan Çetin’in paylaşımını görünce şöyle dedim; borcu olan olmayan tüm başkanlar SGK ve vergi borçlarıyla ile ilgili belgelerini paylaşsın, herkes görsün...

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Bu arada Ertuğrul Çetin’e bir çağrım da var; borcu olan başkanlara bu işi nasıl yaptığınızı da anlatın lütfen...





CENAY HOCA VE BELEDİYELER İÇİN TESPİTLERİ





Geçenlerde SETA Vakfı’nın “Güz Seminerleri”nde Prof. Dr. Cenay Babaoğlu’nu dinleme imkânı buldum. Yerel siyasette dönüşümü, yeni dönemde öne çıkan yerel politikaları anlattı. Biraz akademik dilde olsa da anladığım şu oldu; belediyecilik artık eski belediyecilik değil. Kent yönetimi için, ilçe yönetimi için bambaşka bir vizyon var. Hem dünya hem Türkiye örneklerinin üzerinden değerlendirmelerde bulundu Cenay Hoca.

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Belediye başkanlarına tavsiyem; akademik desteğe ihtiyacınız olursa Cenay Hoca’ya da başvurun.

BENİM OYUM BU KAREYE





Anadolu Ajansı’nın (AA) gözünden 2024’e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylaması başladı.

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Mayıs 2024’te yağmur sularıyla sele dönen Ankara caddelerinden birinde İsmail Aslandağ’ın çektiği bir fotoğraf karesi vardı.

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Aniden bastıran sağanakta bir kişi arkadaşını ayakları ıslanmasın diye omzuna alarak taşımış ortaya romantizm kokan film afişi gibi bir kare çıkmıştı.

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O kare oylamada “Günlük Hayat” kategorisine aday gösterilmiş. Benim oyum bu kareye...