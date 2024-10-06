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1 Nisan 2024 Pazartesi... Tablo büyük ölçüde netleşti, kazananlar da kaybedenler de belli oldu.

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Ankaralıların büyük çoğunluğu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş ile devam kararı verdi. İlçelerin çoğunluğunda da büyük değişim yaşandı.

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Vatandaşın tercihi bu yönde oldu. Herkese de saygı duymak düştü.

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İlk kez seçilen başkanların da göreve devam eden başkanların da yeni dönemde koltukları geçirdikleri sürenin üzerinden 180 gün geçti.

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180 gün yani 6 ay... Az bir süre değil.

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Erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi kadar.

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Temel askerliği öğreten bu süre, bilmeyene belediye başkanlığını da öğretir gibi. Bilene de daha fazla iş yaptırır gibi.

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Başkanlarınıza denk gelirseniz, görünce sorun; 180 günde ne yaptın başkanım?

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ARTAN TRAFİK SORUNU İÇİN YOL HARİTASI





Bu köşeden 16 Eylül’de ‘Dur Kalk Ankara’ başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Yaşanan trafik sorununa dikkat çekerek, “Bu trafik böylesine artmışken en azından işin uzmanları ile oturulup bir çalışma mı yapılsa. Trafik lambalarının süresinden kavşak dönüşlerine, tek yön uygulamalarından sadece toplu taşıma araçlarının girebileceği güzergâhlar gibi çalışmalar mı olsa? Fena olmaz sanki” demiştim.

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Öğrendim ki bu konuda EGO Genel Müdürlüğü harekete geçmiş.

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EGO Genel Müdürü Taylan Engin’in davetiyle, Ankara’nın gittikçe artan trafik sorunlarını ele almak amacıyla, üniversitelerin ulaşım konusunda uzmanlaşmış akademisyenleri ve ilgili meslek odalarının temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirilmiş. Genel Müdür Taylan Engin; EGO’nun ulaşımdan sorumlu kamu otoritesi olarak, şehirdeki trafik problemlerine çözüm üretmek amacıyla sorumluluk almaya kararlı olduğunu belirtmiş. Bu kapsamda, çözüm odaklı projelerin geliştirilmesi ve acil müdahale önerilerinin oluşturulması için akademisyenler ve uzmanlarla iş birliği içinde bir süreç yürütüleceğini ifade etmiş. Toplantıda, Ankara’nın trafik sorunlarına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerilerinin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası belirlenmiş.

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Bakalım başkentte trafik sorununun çözümü için ne gibi adımlar gelecek...

YAKINDA ANKARA...





Trafik sorunu demişken... Ergün Kök (@mirzakok), geçen günlerde sosyal medyadan trafik sorununa ilişkin dikkat çeken bir tasarımını paylaştı. Kızılay göbekte kaos haline gelmiş trafik görseline şu notu düştü: “Çok yakında Ankara. Son zamanlarda artan Ankara trafiği hakkında ne düşünüyorsunuz?”

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Büyük dikkat çeken görsel gerçekten de çok yakında Ankara’nın halini gösterir gibi oldu... Görünce Allah korusun dedim.

ANKARA’DAKİ GIDA SAHTEKÂRI 54 FİRMA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda ürünlerine hile karıştıranları artık anlık ifşa etmesi büyük ses getirdi. https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/ adresine girdiğinizde, ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ ve ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ sekmeleri var. Ankara’da durum nedir diye önce ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ sekmesine tıkladım. Burada beş tane baharat firmasını gördüm. Pul biberi ve sumakları gıdada kullanımına izin verilmeyen boyayla boyamışlar. Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar sekmesine tıkladığımda da 51 kayıt gördüm bunlardan 2’si Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren ve Ankara ismini kullanan firma. Geriye kalan 49 firma Ankara’dan. Sucuktan baklavaya, zeytinyağından peynire, köfteden bala kadar farklı ürünler var. Bilinen bir baklavacı Antep fıstıklı baklavaya ay çekirdeği katmış. Keçiören’de bir kebapçının Adana kebaba kanatlı eti, Hamamönü’nde bir köftecinin de köfteye kanatlı eti kattığı tespit edilmiş. Yine Altındağ’da bilinen bir köftecide tek tırnaklı eti tespit edilmiş. Listeyi sürekli kontrol ederek hareket etmekte fayda var...

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BU ARALAR DÜŞÜNDÜKLERİM

- Ankara’da dört bir yanda açılan gece dönercileri Atatürk Orman Çiftliği’ndeki kokoreççilerin popülerliğini etkiler mi?

- Ne olacak bu Ankara’nın havası? Yazlıkları kaldırıyoruz hava soğuyor, kışlıkları çıkarıyoruz hava ısınıyor.