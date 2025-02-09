15 Şubat’ta ne olacak

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Özel aracı olmayanların daha fazla hissettiği sıkıntı.

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Yetki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı EGO Genel Müdürlüğü’nde.

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EGO’nun yanında bir de özel halk otobüsleri var. Kent merkezinin yanı sıra dış ilçelerin de taşımacılığını yapıyorlar. Belediye adına hizmet sunuyorlar.

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ABB, özel halk otobüslerinin taşıdığı öğrenci, abonman ve ücretsiz yolcular için 2020’den bu yana gelir desteği veriyordu.

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ABB bu desteği sona erdirdi, “SGK borçları nedeniyle uygulanan haciz işlemleri gibi mali sıkıntılar” diye de gerekçe gösterdi. Çözüm için de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı işaret etti.

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Gelinen süreçte özel halk otobüsleri 1 Şubat’tan itibaren ücretsiz, öğrenci ve abonman yolcuları taşımama kararı aldı. Tam 1 Şubat’a gelinmişken ABB ile görüşen özel halk otobüsü esnafının temsilcileri bu kararlarını 15 Şubat’a kadar uzattıklarını açıkladı.

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Nedendir bilmiyorum toplu taşıma krizi hep Ankara’da var sanki. Dünden bugüne hep böyle... İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu işi “kiralama” ile çözdü, sorunu rafa kaldırdı.

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Ankara’da ise şimdi gözler 15 Şubat’ta. ABB bu işi çözüme kavuşturacak mı yoksa yeni bir kriz daha çıkacak mı?

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Özel halk otobüsleri taşımama kararlarının yanında, “İndirimli, abonman ve ücretsiz yolcuların EGO araçlarını kullanmalarını rica ediyoruz” da diyorlar.

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Peki ya EGO’nun hizmet vermediği, sadece özel halk otobüslerinin olduğu noktalardaki yolcular ne yapacak? Onlara da özel halk otobüslerine binmeden önce kredi kartlarını ya da tam kartları hazırlamak düşüyor gibi...





Özel halk otobüsleri, öğrenci, abonman ve ücretsiz yolcuları taşımayacaklarına ilişkin duyuruyu araçlarına da asmıştı.

ULUS GÖÇÜĞÜ VE ŞEHİR PLANCILARI’NIN GÜVENPARK SORUSU







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Ulus 100. Yıl Çarşısı, 1981’den 2023’e kadar hizmet veren Ankara’nın eski çarşılarındandı.

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ABB, önce yıkım ihalesine çıktı gelen tepkiler üzerine 2022’de bir yarışma düzenleme kararı aldı. Çarşıyı yeniden fonksiyonel hale getiren ve birincilik ödülünü kazanan proje uygulanmadı.

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ABB bir anket yaptı ve anketten en çok oy, “Ulus‘a kentsel bir meydan yapılmasını istiyorum” seçeneğine çıktı. Çarşının yıkımına Nisan 2023’te başlandı. Yıkılan çarşının yerine yapılan “Ulus 100. Yıl Meydanı ve Kapalı Otopark”, 20 Mart 2024’te törenle hizmete açıldı.

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O günden bugüne şehrin ortasında yoğun da ilgi gören bir yer olan 100. Yıl Meydanı’nda 4 Şubat Salı günü sabah saatlerinde bir göçük meydana geldi. Göçüğün erken saatlerde olması birilerinin içine düşmesinin de önüne geçti. Ucuz atlatıldı yani.

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TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi de yaptığı basın açıklaması ile belediye yönetimini eleştirdi. Kritik de bir soru sordu; “Kentsel tasarım projesi henüz tamamlanan Güvenpark’ta yürüyen bir yayanın, meydana gelecek bir göçükle hayatını kaybetmeyeceğinin güvencesi var mıdır?”

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Bu soruyu görünce, yapılan tüm projelerin yeniden gözden geçirilmesinde fayda var dedim...

ÖNDER SAV’I GÖRÜNCE





CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav... Bir dönemin etkin siyasetçilerindendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de izlediği Etimesgut Belediyesi’nin “Yunus Emre Bir Tasavvuf Müzikali”ne katılan isimler arasında gördüm kendisini.

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Öğrendim ki Önder Sav, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile birçok programda yer alıyormuş. Ayrılmaz ikili gibiler. Şahin’in siyaset yolculuğunda Sav’ın emeği büyük.

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Eski siyasetçiler yeniden ortada görününce “Siyasete tekrar dönüş mü yapacak acaba” denilir. 87 yaşındaki Önder Sav’ın öyle bir amacı olduğunu pek düşünmüyorum. Ama başkentteki etkinliklerde sık sık göreceğimiz kesin...