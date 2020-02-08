Zafer Köprüsü yardım bekliyor

Zafer Köprüsü çevresindeki çöpler dikkat çekiyor. Üstelik günler sonra daha da çoğalıyor... Yıldırım Belediyesi müdahale edip temizleyecektir ama orasının çöplük olmadığını da bilmek gerek!
HÜRRİYET Bursa okuru Erdem Bayram: “Üç ay önceydi. Yıldırım Belediyesi hudutlarında olan Zafer Köprüsü üzerinden geçerken köprünün çevresindeki çöpler dikkatimi çekmiş ve kirli olan alanların fotoğrafını çektikten sonra durumu 153’e bildirmiştim. Dört gün önce yine aynı yerden geçtim. Ancak bu kez fotoğrafını çekmedim. Çünkü manzara daha da kötüydü, kayda almayı uygun görmedim! Yazık böyle insanlara! Yıldırım Belediyesi’nin müdahalesini rica ediyorum lütfen.”
KADERİNE TERK EDİLDİ TAMAM DA...
Okurlarımızdan olan Hüseyin Sancak diyor ki: “Yüz binlerce kişinin anne olmasına aracılık eden Zübeyde Hanım Hastanesi de Şehir Hastanesi’ne taşındı. Sonrasıysa hastanemiz şimdilik kaderine terk edildi. Hadi buna da tamam diyelim! Ancak köşeniz aracılığıyla oraya kazandırılan onlarcası pırıl pırıl oturma bankları bari toplanıp değerlendirilsin.” Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur...
REFÜJÜN BAKIMA İHTİYACI VAR
Okurlarımızdan olan Şeyda Evkuran, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer, Lefkoşe Caddesi girişindeki orta refüjün bakıma ihtiyacı var. İlgili yetkililere duyurulur.” Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı; yardımınız bekleniyor.
TEBRİKLER GENÇLER
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Yüksek Endüstri ve Yüksek Makine Yüksek Mühendisi Serkan Özgiray; “Böylesine ilk kez rast geldim” diyor ve e-postasını aktarıyorum: “İki gün önce Osmangazi istikametine giden metroya bindim. Metro yine çok kalabalıktı. O kalabalıkta iki genç öğrenci kardeşimizin yerlerinden kalkıp ellerinde eşyaları da olan orta yaşlardaki iki kadına yardım ederek yerlerini vermeleri inanın çok hoşuma gitti. Üstelik öylesine samimiydiler ki bu güzel hareketlerinde... Böylesine ilk kez rast geldim. Daha sonra gençlere bizzat teşekkür ederek fotoğraflarını aldım. Ve onlara bu güzel olayı Hürriyet Bursa gazetesine yazacağımı söyledim. Yayımlarsanız sevinirim. Görükle Otomotiv Lisesi öğrencilerinden olan Mert Bayrak ve Serhat Aslantaş’a izninizle köşeniz aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımla.” Hasret kaldığımız güzel olaylardan birine daha tanık olduk. Ben de tebrik ediyorum sizleri gençler…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEMİZLENDİ VE CEZA KESİLDİ
“Bizi duyun’ başlıklı yayımınızda (Yavuz Selim Mahallesi) bahsi geçen alandaki kirlilik giderilmiştir. Ayrıca kirliliği yapanlar tespit edilmiş olup cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Teşekkürler Yıldırım...
Zafer Köprüsü yardım bekliyor
Zafer Köprüsü çevresindeki çöpler dikkat çekiyor. Üstelik günler sonra daha da çoğalıyor... Yıldırım Belediyesi müdahale edip temizleyecektir ama orasının çöplük olmadığını da bilmek gerek!
HÜRRİYET Bursa okuru Erdem Bayram: “Üç ay önceydi. Yıldırım Belediyesi hudutlarında olan Zafer Köprüsü üzerinden geçerken köprünün çevresindeki çöpler dikkatimi çekmiş ve kirli olan alanların fotoğrafını çektikten sonra durumu 153’e bildirmiştim. Dört gün önce yine aynı yerden geçtim. Ancak bu kez fotoğrafını çekmedim. Çünkü manzara daha da kötüydü, kayda almayı uygun görmedim! Yazık böyle insanlara! Yıldırım Belediyesi’nin müdahalesini rica ediyorum lütfen.”
KADERİNE TERK EDİLDİ TAMAM DA...
Okurlarımızdan olan Hüseyin Sancak diyor ki: “Yüz binlerce kişinin anne olmasına aracılık eden Zübeyde Hanım Hastanesi de Şehir Hastanesi’ne taşındı. Sonrasıysa hastanemiz şimdilik kaderine terk edildi. Hadi buna da tamam diyelim! Ancak köşeniz aracılığıyla oraya kazandırılan onlarcası pırıl pırıl oturma bankları bari toplanıp değerlendirilsin.” Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur...
REFÜJÜN BAKIMA İHTİYACI VAR
Okurlarımızdan olan Şeyda Evkuran, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer, Lefkoşe Caddesi girişindeki orta refüjün bakıma ihtiyacı var. İlgili yetkililere duyurulur.” Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı; yardımınız bekleniyor.
TEBRİKLER GENÇLER
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Yüksek Endüstri ve Yüksek Makine Yüksek Mühendisi Serkan Özgiray; “Böylesine ilk kez rast geldim” diyor ve e-postasını aktarıyorum: “İki gün önce Osmangazi istikametine giden metroya bindim. Metro yine çok kalabalıktı. O kalabalıkta iki genç öğrenci kardeşimizin yerlerinden kalkıp ellerinde eşyaları da olan orta yaşlardaki iki kadına yardım ederek yerlerini vermeleri inanın çok hoşuma gitti. Üstelik öylesine samimiydiler ki bu güzel hareketlerinde... Böylesine ilk kez rast geldim. Daha sonra gençlere bizzat teşekkür ederek fotoğraflarını aldım. Ve onlara bu güzel olayı Hürriyet Bursa gazetesine yazacağımı söyledim. Yayımlarsanız sevinirim. Görükle Otomotiv Lisesi öğrencilerinden olan Mert Bayrak ve Serhat Aslantaş’a izninizle köşeniz aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılarımla.” Hasret kaldığımız güzel olaylardan birine daha tanık olduk. Ben de tebrik ediyorum sizleri gençler…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TEMİZLENDİ VE CEZA KESİLDİ
“Bizi duyun’ başlıklı yayımınızda (Yavuz Selim Mahallesi) bahsi geçen alandaki kirlilik giderilmiştir. Ayrıca kirliliği yapanlar tespit edilmiş olup cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü” Teşekkürler Yıldırım...