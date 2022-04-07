Yoksa sizi Özgür Olmak adı mı ürküttü ey vandallar?

Vietnamlı Sanatçı Van Hoang Huynh’ın Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda yaparak Bursa’mıza armağan ettiği ‘Özgür Olmak’ adlı heykelin akıbeti ne olacak?
Sanattan da nasibini almamış olan insana benzeyen varlıklarca en son olarak başı kopartılan heykel yıllardır bu vaziyette duruyor.
Her fırsatta sanatın ve sanatçının yanında olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’in beş yıldır Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi giriş kapısı önündeki kafası kopartılmış heykelden haberi olmadığını düşünerek insaniyet namına ihbar edeyim istedim!
İhbar ederken bir de şu soruyu sormak isterim: Heykelin bu vaziyette durmasına müsaade etmekle o çirkin işi yapan nasipsizlere cesaret kazandırmış olmuyor musunuz?
Şehrimize verilen bir hediye bizler için değer olmakla birlikte hediyeye de ayrı bir önem verilmesi gerekir diye düşünenlerdenim...
Durağa otobüsler girmiyor çünkü…
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Ceylin Fidan: “Kültürpark belediye otobüs durağının önü her yağmurla birlikte hatta kar sonrasında bile havuza dönüyor. Hele yağmurun şiddeti çok olunca bu havuz havuzluktan çıkıp gölete dönüşüyor! Vaziyet böyle olunca da durağa otobüsler girmiyor ve yolcular cadde kenarında otobüslerini beklemek zorunda kalıyor. Üstelik bu durum yaklaşık olarak yedi yıldır böyledir. Gerekli çalışmanın yapılması konusunda ricalarımız vardır!”
Karışık bir durum Ceylin Fidan! Kurumlar kendi aralarında paslaşmadan şöyle diyelim ve beklemeye koyulalım. İlin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçenin sorumlusu Osmangazi Belediyesi’ne, durakların kontrolünü elinde tutan BURULAŞ’a ve suyun yönetimini üstlenen BUSKİ’ye önem ve rica ile duyurulur…
Karpuz bile dört ay dayanmıyorken…
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden olan okurumuz E. Y. “Okulumuzun karşısına da isabet eden cadde üzerindeki kaldırım kendiliğinden dağılmaya başladı! Hiçbir sebep ve gerekçe olmaksızın böylesine ziyana uğrayan bir kaldırıma ilk kez rast geliyorum. İşin asıl ilginç olan yanı bu kaldırım dört ay önce yapılmıştı. Burası; Osmangazi’de Zübeyde Hanım Caddesi 4. Kelebek Sokak girişi başlangıcı üzerindedir” diyor. Öğretmenim dört ay çok üzün bir süre, yani yüz yirmi gün. Bu da az bir süre değil. Karpuz bile dört ay dayanmıyorken bu şikâyet niye? (!)
Hadi gözünüz aydın UEDAŞ!
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü emeklisi okurumuz Ali Demirtaş, bakınız ne diyor. “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi ile Yıldırım Caddesi kesişim noktası üzerinde de (Yaya sinyalizasyonu önü) klemens yuva kapağı olmayan yuvadan da sarkan elektrik kabloları ve şalteri var. Sarkık vaziyette olan kablolar ve şalter direklere enerji verildiği an kontrol kalemiyle test edildiğinde kontrol kaleminin aktif olduğunu göreceksinizdir. UEDAŞ bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir! ‘Bilir’ diyeceğim ama bilseydiler her hafta köşenizde benzeri ihbar şikâyetlerini okumazdık. Bir not. Kurumumda elektrikle alakalı olarak da iş güvenliği konularında yüzlerce saat eğitim aldım. UEDAŞ’a bilgilerimi ücretsiz olarak aktarabilirim! Hani ihtiyaçları var diye düşünüyorum da!”
En sonunda bu da oldu. Hadi, gözünüz aydın UEDAŞ. Ücretsiz eğitimi kaptınız! Belki vesile olur da bir daha kapaksız direk şikâyetlerini yayımlamak zorunda kalmayız! Malum ‘eğitim’ her şeyin başı!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR DA NE OLUYOR !
MENHOL KAPAIĞI TAMAM
TEKERLEKLİ ÖNLEM başlıklı yayımımızda sahibi bilinmeyen ve bizim de bilebilme imkânımız olmayan menhol kapağı üst tabakasının temini için; “BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç. Sizde fazladan menhol kapağı vardır diye düşünüyorum. Bu tekerlekli trajikomediye de sahip çıkabilir misiniz lütfen?” diye bir ricamız olmuştu. Yayımımızdan sonra BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç arayarak: “Vatandaşlarımızın mallarının ve canlarının ziyana uğramaması anlamında ekiplerimiz derhal ilgili adrese (Alemdar Mahallesi 1. Pehlivan Sokak) gitmişleridir. Kapağın Türk Telekom’a ait olduğu tespit edilmiştir. İlgili çukurun geçici olarak sorunsuz hizmet vermesi sağlamış olup şikâyetin muhatabı olan TÜRK Telekom’a sorunun bildirilmesi için Aykome’ye bilgi verilmiştir…” açıklamasını yaptı.
Daha önce de belirttiğim gibi; iyi ki varsınız Güngör müdür. Türk Telekom’un dikkatlerine…
O EKİPLE BU HİZMET!
VATANDAŞ DELİRMEK ÜZERE başlıklı yayımımızın şikâyet sahibi olan Ayşen Gençoğlu: “Üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi yazılı olan (Dikkaldırım Caddesi) menholle alakalı olan şikâyetimi yayımladıktan sonra birileri geldi ve menhol kapağının bazı yerlerine asfalt dökerek gittiler. Koskoca kamyon ve ekiplerden çıkan hizmete bakınız! Vatandaşı delirtmek üzere uğraşıyorlar. Yakındır delirmemiz…” diyor.
Fotoğraflara baktım da; delirmemek elde değil inanın. Kimin parasını kime çarçur ettiriyorsunuz?
Yoksa sizi Özgür Olmak adı mı ürküttü ey vandallar?
Vietnamlı Sanatçı Van Hoang Huynh’ın Uluslararası Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu’nda yaparak Bursa’mıza armağan ettiği ‘Özgür Olmak’ adlı heykelin akıbeti ne olacak?
Sanattan da nasibini almamış olan insana benzeyen varlıklarca en son olarak başı kopartılan heykel yıllardır bu vaziyette duruyor.
Her fırsatta sanatın ve sanatçının yanında olduğunu vurgulayan Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem’in beş yıldır Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi giriş kapısı önündeki kafası kopartılmış heykelden haberi olmadığını düşünerek insaniyet namına ihbar edeyim istedim!
İhbar ederken bir de şu soruyu sormak isterim: Heykelin bu vaziyette durmasına müsaade etmekle o çirkin işi yapan nasipsizlere cesaret kazandırmış olmuyor musunuz?
Şehrimize verilen bir hediye bizler için değer olmakla birlikte hediyeye de ayrı bir önem verilmesi gerekir diye düşünenlerdenim...
Durağa otobüsler girmiyor çünkü…
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Ceylin Fidan: “Kültürpark belediye otobüs durağının önü her yağmurla birlikte hatta kar sonrasında bile havuza dönüyor. Hele yağmurun şiddeti çok olunca bu havuz havuzluktan çıkıp gölete dönüşüyor! Vaziyet böyle olunca da durağa otobüsler girmiyor ve yolcular cadde kenarında otobüslerini beklemek zorunda kalıyor. Üstelik bu durum yaklaşık olarak yedi yıldır böyledir. Gerekli çalışmanın yapılması konusunda ricalarımız vardır!”
Karışık bir durum Ceylin Fidan! Kurumlar kendi aralarında paslaşmadan şöyle diyelim ve beklemeye koyulalım. İlin sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçenin sorumlusu Osmangazi Belediyesi’ne, durakların kontrolünü elinde tutan BURULAŞ’a ve suyun yönetimini üstlenen BUSKİ’ye önem ve rica ile duyurulur…
Karpuz bile dört ay dayanmıyorken…
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden olan okurumuz E. Y. “Okulumuzun karşısına da isabet eden cadde üzerindeki kaldırım kendiliğinden dağılmaya başladı! Hiçbir sebep ve gerekçe olmaksızın böylesine ziyana uğrayan bir kaldırıma ilk kez rast geliyorum. İşin asıl ilginç olan yanı bu kaldırım dört ay önce yapılmıştı. Burası; Osmangazi’de Zübeyde Hanım Caddesi 4. Kelebek Sokak girişi başlangıcı üzerindedir” diyor. Öğretmenim dört ay çok üzün bir süre, yani yüz yirmi gün. Bu da az bir süre değil. Karpuz bile dört ay dayanmıyorken bu şikâyet niye? (!)
Hadi gözünüz aydın UEDAŞ!
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü emeklisi okurumuz Ali Demirtaş, bakınız ne diyor. “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi ile Yıldırım Caddesi kesişim noktası üzerinde de (Yaya sinyalizasyonu önü) klemens yuva kapağı olmayan yuvadan da sarkan elektrik kabloları ve şalteri var. Sarkık vaziyette olan kablolar ve şalter direklere enerji verildiği an kontrol kalemiyle test edildiğinde kontrol kaleminin aktif olduğunu göreceksinizdir. UEDAŞ bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir! ‘Bilir’ diyeceğim ama bilseydiler her hafta köşenizde benzeri ihbar şikâyetlerini okumazdık. Bir not. Kurumumda elektrikle alakalı olarak da iş güvenliği konularında yüzlerce saat eğitim aldım. UEDAŞ’a bilgilerimi ücretsiz olarak aktarabilirim! Hani ihtiyaçları var diye düşünüyorum da!”
En sonunda bu da oldu. Hadi, gözünüz aydın UEDAŞ. Ücretsiz eğitimi kaptınız! Belki vesile olur da bir daha kapaksız direk şikâyetlerini yayımlamak zorunda kalmayız! Malum ‘eğitim’ her şeyin başı!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR DA NE OLUYOR !
MENHOL KAPAIĞI TAMAM
TEKERLEKLİ ÖNLEM başlıklı yayımımızda sahibi bilinmeyen ve bizim de bilebilme imkânımız olmayan menhol kapağı üst tabakasının temini için; “BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç. Sizde fazladan menhol kapağı vardır diye düşünüyorum. Bu tekerlekli trajikomediye de sahip çıkabilir misiniz lütfen?” diye bir ricamız olmuştu. Yayımımızdan sonra BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç arayarak: “Vatandaşlarımızın mallarının ve canlarının ziyana uğramaması anlamında ekiplerimiz derhal ilgili adrese (Alemdar Mahallesi 1. Pehlivan Sokak) gitmişleridir. Kapağın Türk Telekom’a ait olduğu tespit edilmiştir. İlgili çukurun geçici olarak sorunsuz hizmet vermesi sağlamış olup şikâyetin muhatabı olan TÜRK Telekom’a sorunun bildirilmesi için Aykome’ye bilgi verilmiştir…” açıklamasını yaptı.
Daha önce de belirttiğim gibi; iyi ki varsınız Güngör müdür. Türk Telekom’un dikkatlerine…
O EKİPLE BU HİZMET!
VATANDAŞ DELİRMEK ÜZERE başlıklı yayımımızın şikâyet sahibi olan Ayşen Gençoğlu: “Üzerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi yazılı olan (Dikkaldırım Caddesi) menholle alakalı olan şikâyetimi yayımladıktan sonra birileri geldi ve menhol kapağının bazı yerlerine asfalt dökerek gittiler. Koskoca kamyon ve ekiplerden çıkan hizmete bakınız! Vatandaşı delirtmek üzere uğraşıyorlar. Yakındır delirmemiz…” diyor.
Fotoğraflara baktım da; delirmemek elde değil inanın. Kimin parasını kime çarçur ettiriyorsunuz?