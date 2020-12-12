Yoksa COVID-19 şaka mı geliyor size?

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Erol Kobak’ın “Oynatmaya az kaldı doktorum nerde” diyerek girişini yaptığı e-postasını özetimle aktarıyorum.

Vesileyle bu sözü zihinlerimize oturtan ünlü müzisyen Fatih Erkoç’a da selam ederim: “Adresteki rezalet; Büyükşehir Belediyesi’ni ve BURULAŞ’ı ilgilendirmektedir. Önce onu belirteyim. Burası Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi üzerindeki otobüs durağıdır. Sonra da şunu belirteyim. Görme engeli bulunan vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş olan kabartmalı taş yalanlarından bıktık usandık.

BURADA DA DURUM AYNI.

Köşenizde onlarca kez yayımladınız. Böyle olmaz dediniz. Dediniz de ne değişti? Burada da durum aynı. Sözüm ona bir gün kontrollü taşlara güvenerek yürüyen görme engeli olan kardeşimiz güm diye durağa çarpacak! İlgililer yazdıklarınızdan haberdar olmadı belki! Ama özel taşlar üzerine monte edilen belediye otobüs durakları trajikomedisini sağır sultan dahi duymuştur inanın! Sağır sultan duyuyor, görme engeli olan okuyor da bir tek yetkililer duymuyor ve okumuyor yazdıklarınızı sanırım!

Yetkili olmak demek…

Okurumuz emekli pehlivan İbrahim Acar, isyanını şöyle dile getiriyor: “Mudanya Güzelyalı Altınkum Sahili’ne sızan lağım suları var. Bunları yetkililerin görmesi gerekmez mi? Şayet görmüyorlar ve bilmiyorlarsa alt kadroda çalışanlara sorsunlar; ‘sizler ne iş yaparsınız?’ diye. Bu esnada sahilde bir tabela yatıyor ve tabelada da ‘Büyükşehir Belediyesi çalışıyor’ yazıyor! Söyleyeceklerim bundan ibarettir.” Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Mudanya Belediyesi’nin dikkatlerine.

Kentsel dönüşüm masalı!