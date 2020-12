Yoksa COVID-19 şaka mı geliyor size?

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan ve adının açıklanmasını istemeyen yol mühendisinin e-postasını, aktarıyorum:

“Muhammet Bey. 30 yıl boyunca, Türkiye’nin çeşitli illerinde Karayolları Genel Müdürlüğü kadrosunda yol mühendisi olarak görev yaptım. Altı ay önce Nilüfer’e taşındım. Karayolları’na 30 yıl emek verince insan, ilgili her olumsuz konu borcummuş gibi dikkatime takılıyor. Hal böyleyken buraya taşınınca şoke oldum! Nilüfer gibi bir ilçede bu kadar trafik işaretleme hatası, yatay düşey işaretlemelerin gelişi güzel uygulanması, yaya geçidi ve yol çizgi çalışmaları tam bir fiyasko.”

DENETLENMELİ

“İnanın şaka gibi! Sinyalize kavşak yaklaşımlarına kontrolsüz kavşak tabelası, araç park cebiyle çakışan yaya geçidi çizgileri, yayayı korumak için setten sonra olması gereken yaya geçidinin setten önce yapılması, kavşaklarda her işaret için bir direk; vesaire vesaire... Bu ülkedeki en büyük problemler arasında anılır trafik. On binlerce hayatını yitiren, yüz binlere yaklaşan rakamlarla da yaralanan ve sakat kalan vatandaşlarımız var. Bu yüzdendir ki benzeri işler, yapılmadan önce kaliteli uzmanlarca incelenmeli ve denetlenmelidir! Bir de duyduğum kadarıyla Nilüfer en iyisiymiş; vah ki vah! Bu fotoğraflar birkaç örneğimdir. Sadece benim oturduğum bölgede onlarca yanlış var. Bu yanlışların bir an önce düzeltilmesi dileğimle. Sağlık ve esenlikler dilerim.”

TEHLİKE SAÇIYOR

OKURLARIMIZDAN Nil Karaca, diyor ki: “Yıldırım ilçesi Savcıbey Sokak girişinde bulunan sözüm ona tarihi bina tehlike saçıyor. Neredeyse her gün bir parçası kopuyor. Bazen de düşen parçalar insanların üzerine düşüyor. Tarihe saygının da böylesi sadece bizlere has sanırım!”