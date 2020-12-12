Yoksa COVID-19 şaka mı geliyor size?

Vesileyle bu sözü zihinlerimize oturtan ünlü müzisyen Fatih Erkoç’a da selam ederim: “Adresteki rezalet; Büyükşehir Belediyesi’ni ve BURULAŞ’ı ilgilendirmektedir. Önce onu belirteyim. Burası Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi üzerindeki otobüs durağıdır. Sonra da şunu belirteyim. Görme engeli bulunan vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş olan kabartmalı taş yalanlarından bıktık usandık.
BURADA DA DURUM AYNI.
Köşenizde onlarca kez yayımladınız. Böyle olmaz dediniz. Dediniz de ne değişti? Burada da durum aynı. Sözüm ona bir gün kontrollü taşlara güvenerek yürüyen görme engeli olan kardeşimiz güm diye durağa çarpacak! İlgililer yazdıklarınızdan haberdar olmadı belki! Ama özel taşlar üzerine monte edilen belediye otobüs durakları trajikomedisini sağır sultan dahi duymuştur inanın! Sağır sultan duyuyor, görme engeli olan okuyor da bir tek yetkililer duymuyor ve okumuyor yazdıklarınızı sanırım!
Yetkili olmak demek…
Okurumuz emekli pehlivan İbrahim Acar, isyanını şöyle dile getiriyor: “Mudanya Güzelyalı Altınkum Sahili’ne sızan lağım suları var. Bunları yetkililerin görmesi gerekmez mi? Şayet görmüyorlar ve bilmiyorlarsa alt kadroda çalışanlara sorsunlar; ‘sizler ne iş yaparsınız?’ diye. Bu esnada sahilde bir tabela yatıyor ve tabelada da ‘Büyükşehir Belediyesi çalışıyor’ yazıyor! Söyleyeceklerim bundan ibarettir.” Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Mudanya Belediyesi’nin dikkatlerine.
Kentsel dönüşüm masalı!
“İshaklar Köyü sakinleriyiz. Köy mezarlığımızı çeviren duvar, iki yıl önce Büyükşehir Belediyesi’nce ‘yenisini yapacağız’ diye yıkılmıştı. Aradan geçen iki yıla rağmen ne duvarımızın yenisi örüldü ne de yıkılan duvarın akıbeti görüldü! Defnini yeni yaptığımız cenazelerimiz mezarlığın çevresinin korunaksız olması sebebiyle yabani hayvanların saldırısına uğruyor. Biz de defnettiğimiz cenazelerimizi yabani hayvanların saldırısından korumak için mezarların üstlerini çalı çırpı ve dikenli otlarla kaplıyoruz. Mademki yenisini yapmayacaktınız öyleyse neden eski duvarlarımızı yıktınız? Büyükşehir Belediyesi’ni arayıp ‘bu duvarları yıkın’ deseydik yıktırmayı asla başaramazdık! Çok iyi iş yaptınız. Tebrik ediyoruz!”
HANGİ GEZEGENİN MAHSULLERİSİNİZ!
Daha geçen haftaydı. Bizler yazmaya ve yayımlamaya dahi utansak ‘Bu manzarada stres atılır mı?’ başlıklı yayımımızda (03 Aralık 2020 tarihli köşemde) Osmangazi ilçesinde bulunan Gündoğdu Mahallesi çevresinin de çöplüğe dönüştürülmesiyle alakalı olan utanç verici acımızı yayımlamıştık. Sonrasında yine Hızır gibi yetişen Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş’in kıymetli ekibi yüzlerce kilo çöpü toplamıştı. Derken yeni bir e-posta ve ayrı bir acı daha… Bu kez adres; Nilüfer ilçesinde bulunan Kayapa Barajı çevresindendi. Canlarımızı ve geleceğimizi kirleten eyyy zalim yaratıklar! Siz hangi gezegenin mahsullerisiniz?
SİZLER İNSAN OLAMAZSINIZ…
“Muhammet Bey, neredeyse her hafta Bursa ilinin ve bazı civar ilçelerindeki yaşam alanlarımıza yönelik olarak oluşturulan kirlilik felaketlerine yer veriyorsunuz. Sizden ricam ‘felaket’ benzetmemi silmeyin ne olur. Çünkü bu durum cidden bir felaket. Yüzyılın hastalığı olan COVID-19’un da ana nedeni olan kirlilik hepimizin birinci belası aslında. Şahsi kirlilik, kişiyi ve çevresinde yaşayanları sıkıntıya düşürürken doğaya verilen ziyanlar canlı cansız ne varsa hepsine ziyan veriyor. Bunu da bazılarımız anlamıyor... İlgili fotoğrafları İznik ilçesinin Derbent Mahallesi’nden çektim. Diyeceğim şu, bizim İznik’te de vaziyet aynı! İsyanlardayız yani. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuzu hayır eylesin.”
İznik Belediyesi; vaziyet böyle…
Harmancık barajını bekliyor
Hürriyet Bursa okuru Kadri Öztürk, bakınız ne diyor: “Harmancık ilçesi İshaklar Köyü’nde yıllar önce bir çalışma başlatıldı. Çalışmanın amacına gelince; köyümüze baraj yapılacaktı. Bize öyle dediler çünkü! Ölçtüler, biçtiler, hesap ettiler ve beton kazıkları dikip gittiler. Beş yıl oldu halen gelecekler. Can sıkıntısı böyle bir şey olsa gerek!”
Biz hazırız yağmur sıra sende!
“Geçtiğimiz hafta mesai arkadaşlarımızla birlikte Gündoğdu Mahallesi’nden de izlenmesi mümkün olan harika (Osmangazi ilçesi) Bursa manzarasıyla stresimizi atalım istedik. Gelin görün ki burasının da çöplüğe çevrilmiş olduğunu gördük. Hadi gel de stresini at bakalım, nasıl atacaksın!”
Gözde Güldeste’nin 17 kare fotoğrafla kronik acımıza dikkat çekmiş olması çok düşündürücü… Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş. Yine geldik kapınıza. Biz bunları yazarken utanıyoruz. Sizleri de yoruyoruz. Benzeri bu duruma düşürenlere çok diyesimiz var da diyemiyoruz! Bir kez daha kıymetli desteklerinizi lütfen bizlerden esirgemeyiniz…
SEKİZİ OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR?
Okurlarımızdan Hikmet Yurdaer, özetimle: “Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı mahallesindeki Zafer Sokağı ya da 8. Zafer Sokak tanımında kararsız kalıyoruz. Zafer’de 8 var mı yok mu? Siz ne dersiniz bu işe Muhammet Bey?”
“Nilüfer ilçesindeki İhsaniye Semt Pazarı’nda satış yapan disiplinsiz pazar yeri esnafına bir, tam da pazar yerinin karşısında bulunan Nilüfer Belediyesi’ne ve olmayan denetçi ekibine dokuz kez kırgınım! Pazar yerimiz Bursa’mızın en güzel pazar yeridir desem yeridir. Ancak güzellik bize yakışmıyor sanırım! Pazar yerinde satış yapan pazarcıların çoğu araçlarını en müsait gördükleri noktayı kendilerine tahsis edilmiş alan gibi kullanıyorlar.”
ÖZEL OTOPARKI VAR!
“Biri yeşil alanda, diğeri kaldırımda, öteki bisiklet yolunda, öbürkü yol boylarında; hurrraaa! Oysaki bu harika pazar yerini diğer pazar yerlerinden çok farklı kılan bir özelliği var.
O da her satıcıya yetecek büyüklükte ‘pazar alanı özel otopark alanı’ olması. Hem de ücretsiz. Ancak yine mesafe hesabı yapılıyor olsa gerek her alan park alanıymış gibi kullanılıyor. Evet, aynen böyle oluyor. Vatandaş bu, bilmiyor olabilir! Ancak bu bilmeyenleri uyaracak ve bilmelerini sağlayacak belediyenin bilen zabıta ekipleri var! Bir ve dokuz hesabım da bu yüzdendir. Bilenle bilmeyen bir olursa işte böyle olur!”
YUNUS YERİNE HAMSİ DİKİN
“Altıparmak Caddesi sınırının bitip Cemal Nadir Caddesi (Osmangazi ilçesi) sınırının başladığı alandaki tanımlı ve uyarı levhası da asılı olan ‘ambulans park’ yerini (aynı zamanda burası tramvayın bypass yoludur) özellikle mesai saatleri içinde boş görmeniz mümkün değildir. Her daim iki ya da üç araç, hiç olmazsa bir araç mutlaka park ediyor. Bunu da ilgililer görmüyor!
GEL VATANDAŞ GEL
Peki, ‘araç park etmek kesinlikle yasaktır’ yazılı olan levhanın ne ehemmiyeti kalıyor? Ancak burada şöyle güzel de bir imkân var; onu da demeden edemeyeceğim. Malum, Bursa’mızda BUPARK adı altında bir sistem var ve şehir içinde ana caddelerde nerede park edersen et ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz... Ancak burada bu ücreti ödemiyorsunuz. Buranın imkânı da bu! Gel vatandaş gel. Boş bulursan sen de gel. Araç parkın burada bedava!”
AYNI MAHALLE, FARKLI SOKAK
İKİ YIL OLDU O ARAÇ ORADA
Mevzu; kentimizin kalbi olan Atatürk Caddesi’nde yüzde yüz güvenli ve konforlu asansörlerin yanı sıra yürüyen merdivenleriyle de hizmet veren yaya alt geçitlerimiz...
Ancak bu güzel hizmetlere rağmen her gün binlerce (sayıyı abarttığımı düşünen varsa buyursun saysın) yaya; engellisiyle, engelsiziyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla Atatürk Caddesi’nde vızır vızır akan araçları yok sayarak ölüme meydan okuyor!
KAZAYI GÖRDÜM
Yani caddenin her santimetre karesini kontrollü yaya geçidi olarak görüyorlar! Bu yüzden de yola atlayıp kesinlikle yasaklı ve tehlikeli olan geçişlerini yapıyorlar. Sanırsınız bu geçişleri yapanlara madalya takıyorlar! Sonrasında da gazete haberlerinde okuyoruz… Neredeyse her ay bir ya da iki yayaya araç çarpıyor. Allah’tan trafik yoğunluğundan kaynaklı olarak araçlar fazla hız yapamıyor burada. Yoksa vay halimize! Ve iki gün önceydi. Bu kez bizzat rast gelmiştim o cadde üzerindeki bir kazaya. 68 yaşındaki kadına araç çarpmıştı. Kadına çarpan sürücü perişan, kadının eşi ondan daha perişan… Oysaki olay yerine yirmi metre uzaklıkta bahsettiğim yaya alt geçitlerinden biri vardı. Vatandaşın kuru ve cahil inadı ne zaman son bulacak çok merak ediyorum! Güvenli geçiş alanlarını kullanın. Z. Ö’ye geçmiş olsun diyor, ilgilileri sorunun çözümü için sahaya davet ediyorum.
20 Temmuz 2017 tarihli yazım
“Eskiden imece diye bir şey vardı ülkemizde. Maalesef günümüzde uygulanırlığı olmasa da çoğumuzun imecenin tanımını bildiğini tahmin edebiliyorum. Bununla birlikte müsaadenizle imecenin tanımını tekrar etmek istiyorum. İmece; ‘genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesidir.’
3 YILDIR ÖYLE DURUYOR
Bu tanıma uyan değerimiz günümüzde yok olsa da Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde (Nilüfer Nikâh Evi karşısı) imecenin İmece Sokak’ta ismen sürdürülmesi çok güzel. Ama isme yakışan da yapılırsa cidden on numara olur! Hani diyorum da, sokak girişindeki kaldırım üç yıldır darmadağın. Kıymetli İmece Sokak sakinleri; mademki böyle bir isme layık görüldünüz. Öyle ise imece yapın ve o kaldırımları onarın. İmeceden bi’haber olmayın. ‘Biz bu işte yokuz’ diyorsanız da o ismi geri iade edin(!)”
Kıymetli İmece Sokak sakinleri, Nefi Ozan haklı! Değil mi ki o tabela sokak girişinde asılı; farkınız olmalı!
Belediyesi binasına 50 metre mesafede
Adının açıklanmasını istemeyen emekli zabıta memuru olan okurumuz bakınız ne diyor: “Onlarca yıl bize verilen görev bu, biz başkasına karışmayız’ demedim. Vatandaşın rahatına, konforuna ve huzuruna engel teşkil eden her aksaklığa karıştım. Hatta mesai bitimimde dahi... Ancak emekli olunca hesap sorma yetkimiz birden yok oluyor. Bu sebepten dolayı da bizdeki hassasiyetin vazife başında olan zabıta kadrosunda olmasını umuyorum!”
“Eskiden imece diye bir şey vardı ülkemizde. Maalesef günümüzde uygulanırlığı olmasa da çoğumuzun imecenin tanımını bildiğini tahmin edebiliyorum. Bununla birlikte müsaadenizle imecenin tanımını tekrar etmek istiyorum. İmece; ‘genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesidir.’
3 YILDIR ÖYLE DURUYOR
Bu tanıma uyan değerimiz günümüzde yok olsa da Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde (Nilüfer Nikâh Evi karşısı) imecenin İmece Sokak’ta ismen sürdürülmesi çok güzel. Ama isme yakışan da yapılırsa cidden on numara olur! Hani diyorum da, sokak girişindeki kaldırım üç yıldır darmadağın. Kıymetli İmece Sokak sakinleri; mademki böyle bir isme layık görüldünüz. Öyle ise imece yapın ve o kaldırımları onarın. İmeceden bi’haber olmayın. ‘Biz bu işte yokuz’ diyorsanız da o ismi geri iade edin(!)”
Kıymetli İmece Sokak sakinleri, Nefi Ozan haklı! Değil mi ki o tabela sokak girişinde asılı; farkınız olmalı!
BELEDİYE BİNASINA 50 METRE MESAFEDE
Ancak biz de yıllardır bunu merak ve endişe ediyoruz. Üşenmiyoruz, soruyoruz. Lakin ne hikmetse hiçbir şekilde ne yanıt alıyorum ne bir gelişme görüyorum! Neyse, biz de bu konuyu kendimiz yazıp kendimiz okuyalım! Okumak en büyük erdemliktir… Özetimle: “Ateşli silah taşımaya yetkili olan bir kamu çalışanıyım. 18 Kasım 2020 de saat 14.35 de seyahatime aracılık edecek olan BURULAŞ’ın kontrolündeki Terminal binasına doğu kapısından giriş yaptım. Güvenliğimiz için geçilmesi zorunlu olan kapı tipi metal arama dedektörünün altından geçtim. Kapının yanında da özel güvenlik personeli vardı. Kapı, silahımı algılamadı. Güvenlik personeli de arama yapmayınca geriye dönüp kendisine: “Bende silah var. Rahatlıkla girdim. Bu böyle olmaz…” deyince de güvenlik personeli “Orasını ben bilemem” diye yanıt verdi. Peki, bunu kim bilecek? Böyle güvenlik önlemi olmaz. Yazık…” Biz de diyoruz ‘yazık ve olmaz’ diye ama oluyor işte. Dert etme!
ATATÜRK MÜZESİ’NİN LAMBALARI NEDEN YANMIYOR?
Okurlarımızdan Helin Irmak, bakınız ne diyor: “Valilik resmi konutu yanında bulunan Atatürk Müzesi’nin duvarlarında asılı olan Atatürk’le alakalı fotoğrafların gece aydınlatılması için düşünülmüş olan lambalar yıllardır yanmıyor. Ayrıca Bursa’nın en işlek ana caddesi üzerinde de bulunan, yani görülmemesi asla ve asla mümkün olmayan bu ayıba neden müdahale edilmiyor? Bizleri karanlıktan aydınlığa taşıyan Atatürk’e ve silah arkadaşlarına bu mu layık görülüyor?”
UĞRAŞTIK NETİCE ALAMADIK
Helin Irmak, 02 Eylül 2014 tarihli; FOTOĞRAFLAR ÇOK GÜZEL AMA… başlıklı yazımdan sonra bahsettiğiniz hizmeti almıştık. Ancak lambaların ömrü bir yıl sonra son bulmuştu! Akabinde üç kez daha bu şikâyetimizi yayımlamıştık. Ama neticesi yok! Hiç kimseye faydası olmayan ve bilinmeyen alanların ışığı var ama burada yok! UEDAŞ’ın bile 5. kez düzenlediği yarışmayla ‘Şehrin Işıkları’ her yerde var ama burada yok! Yorum da yok!
Jülide Kızıltan: “Çok öfkeliyim” diyor ve anlatıyor; “Bursa’nın sözüm ona en modern kenti olan Nilüfer ilçesinden selam ederim! Size yollamış olduğum rezalet mi rezalet kaldırımların fotoğraflarını Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan çektim. Bu kaldırımlar en az on yıldır böyledir. İlgili makam sahipleri sahip oldukları makam araçlarından inip yürüme zahmetinde bulunmayınca bunları nasıl görsünler? Gören vatandaşların ihbarları dikkate alınmayınca, söz sahibi ilgililerin de umurunda olmayınca (umurlarında olsaydı on yıldır böyle olmazdı herhalde!) olanlar biz garip vatandaşa oluyor. Sadece seçim zamanı değer bulmaktan bıktık. Zaten o vaatler de kendi planlarından öte gitmiyor! Nilüfer’liyiz ve gülümsüyoruz. Ama ağlanacak halimize gülümsüyoruz!
ORAYA DA MI VARDINIZ EY YARATIKLAR!
‘Gençlere sahip çıkmak gerekir’ diyerek özetini çıkarttığım haklı serzenişin hikayesini aktarıyorum: “Muhammet Abi, merhaba. Fotoğrafımızda gördüğünüz neşeli, heyecanlı, azimli ve çevresine zerre ziyanları olmayan biz gençler kaykay kullanmayı çok seviyoruz. Bu bizim sporumuz. Bu sporu yaparken de başta kendimizi, ailemizi ve karşı tarafı üzmemek adına araçların seyrettiği alanlarda kaykaylarımıza binmiyoruz. Bakınız. Biz Bursa’nın en modern ilçesi olan Nilüfer’de yaşıyoruz. Gördüğünüz kaykay alanı da 45 metrekarelik bir yer. Burası da Nilüfer’in en meşhur dinlenme, eğlenme ve eğlence merkezlerinden biri olan PodyumPark içerisindeki kaykay parkıdır. 45 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Tavuk kümesinden biraz büyükçe! Vaziyet böyle olunca da bizlerin sakatlanma ve yaralanma ihtimali olabildiğince artıyor. Bursa’daki tek kaykay parkının da (Avrupa standartlarında değil. Ama kötünün iyisi) Sukay Park’ın içinde olması çok ilginç! Çünkü burası merkez olan 3 ilçenin de en uzak noktasında bulunuyor. Ayrıca Sukay Park’ın kış sezonundan dolayı saat 17.00’de kapanması biz kaykay sevdalıları için büyük bir sorundur.”
YEDİNCİ KELİME ÇIKMADI
“Geçen günlerde Bursa’da konuyla alakalı olarak bir açılış yapılmıştı. Açılışta görevli sıfatıyla bulunmuştum. Davete bir siyasi partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımıcısı geldiğinde sevindim ve açılışın sonlarına doğru onu bekledim. İsteklerimizi anlatmak istedim. Fakat daha altıncı kelime ağzımdan çıkmıştı ki kartını uzatarak beni bir canlı gibi görmeyerek yanındaki arkadaşlarıyla çekip gitti! Ben de verdiği kartı o an yırtıp attım! Bizler başta da belirttiğim gibi çevresine zerre ziyanı olmayan ve iyiden güzelden yana ne varsa herkesi seven-sayan gençleriz. Bizlere neden sahip çıkılmıyor?”
Alinur Aktaş, Mustafa Dündar, Oktay Yılmaz ve Turgay Erdem başkanların dikkatlerine. Bizleri seven ve sayan gençlere sahip çıkmak gerekmez mi?
DEVEYE SORMUŞLAR
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Pernur Şamaz’ı dikkati için kutluyorum. Diyor ki: “Üç gün önce, Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışındaki üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olan pankart tuzağına yer vermiştiniz. O da bir şey mi? Çünkü o pankart oraya on gün önce asıldı. Yani henüz çok taze!
“Uludağ Üniversitesi’ne ulaşım için en hızlı ve en güvenli ulaşım aracı olan metroya bindiniz. Son durak olan üniversite istasyonunda indiniz. Metro tünelinden çıkmak için basamakları ya da asansörü kullandınız. Tünelden çıktınız. Zorunlu istikametiniz olan alanın kaldırımında yürümeye başladınız. Özellikle görme engeli olan vatandaşlarımıza yönelik olarak hazırlanmış üst tuzağa (!) bizlerin de takılma ihtimali çok yüksek. Sizlerin de gördüğü gibi birileri pankart bastırmış ve onu da binlerce kişinin kullandığı kaldırımın ortasına asmış gitmiş. Nasıl bir şehirde yaşıyoruz böyle! Her gün aşağıdan olmazsa yukarıdan, yukarıdan olmazsa sağdan, sağdan olmazsa soldan engeller var. Ne olacak bizim halimiz?”
Bir şey olacağı yok hocam. Böyle devam! Ölen ölür kalan sağlar bizimdir...
Bildiğimiz tek şey var o da biz değiliz!
Okurlarımızdan Furkan Eray, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi No:140 Sanat Halı ile Aker Halı önüne denk düşen alan her yağmur sonrası bildiğiniz göl oluyor. Bu sebepten dolayı onlarca vatandaşımız ıslanıyor. Mağduriyetimizi Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’ne birçok kez bildirdik. Büyükşehir: “Muhatabı Osmangazi Belediyesi’dir” Osmangazi de: “Muhatabı Büyükşehir Belediyesi’dir” diyor!
Muhatabı Büyükşehir midir yoksa Osmangazi midir... Bilemeyiz ancak bildiğimiz tek şey var; muhatabı bizler değiliz!
Not.
“Muhammet Bey. 30 yıl boyunca, Türkiye’nin çeşitli illerinde Karayolları Genel Müdürlüğü kadrosunda yol mühendisi olarak görev yaptım. Altı ay önce Nilüfer’e taşındım. Karayolları’na 30 yıl emek verince insan, ilgili her olumsuz konu borcummuş gibi dikkatime takılıyor. Hal böyleyken buraya taşınınca şoke oldum! Nilüfer gibi bir ilçede bu kadar trafik işaretleme hatası, yatay düşey işaretlemelerin gelişi güzel uygulanması, yaya geçidi ve yol çizgi çalışmaları tam bir fiyasko.”
DENETLENMELİ
“İnanın şaka gibi! Sinyalize kavşak yaklaşımlarına kontrolsüz kavşak tabelası, araç park cebiyle çakışan yaya geçidi çizgileri, yayayı korumak için setten sonra olması gereken yaya geçidinin setten önce yapılması, kavşaklarda her işaret için bir direk; vesaire vesaire... Bu ülkedeki en büyük problemler arasında anılır trafik. On binlerce hayatını yitiren, yüz binlere yaklaşan rakamlarla da yaralanan ve sakat kalan vatandaşlarımız var. Bu yüzdendir ki benzeri işler, yapılmadan önce kaliteli uzmanlarca incelenmeli ve denetlenmelidir! Bir de duyduğum kadarıyla Nilüfer en iyisiymiş; vah ki vah! Bu fotoğraflar birkaç örneğimdir. Sadece benim oturduğum bölgede onlarca yanlış var. Bu yanlışların bir an önce düzeltilmesi dileğimle. Sağlık ve esenlikler dilerim.”
TEHLİKE SAÇIYOR
OKURLARIMIZDAN Nil Karaca, diyor ki: “Yıldırım ilçesi Savcıbey Sokak girişinde bulunan sözüm ona tarihi bina tehlike saçıyor. Neredeyse her gün bir parçası kopuyor. Bazen de düşen parçalar insanların üzerine düşüyor. Tarihe saygının da böylesi sadece bizlere has sanırım!”
Buna hiç şaşırmadım! Yürümekte olduğum kaldırımdaki darmadağınlığa rağmen inadım inat biz yayalara sunulan kaldırımı kullanacağım diye ısrarcı oldum. Ancak, ayakkabılarımı da düşünmek zorundaydım. Çünkü zemine sivri uçları da bulunan çakıllar dökülmüştü. Nasıl yapayım da ayakkabımın tabanına ziyan vermeden geçişimi tamamlayayım derken, aklıma uçmak geldi. Sonra da alanı uçarak geçtim! Peki ya; uçamayanlar ne yapsın?(!)
O ANONS DAHA FAZLA YOLCU BİNSİN DİYE Mİ?
OKURLARIMIZDAN olan Melda Meriç, şöyle diyor: “Tarih 3 Kasım 2020 Salı. Saat 07.33... BURULAŞ’ın kontrolündeki Paşa Çiftliği İstasyonu’ndan üniversite yönüne giden sosyal mesafenin fevkalade korunduğu metroya bindim! COVID-19’un dağıtım noktalarından biri olduğunu düşündüğüm hıncahınç dolu vagonlarda bir anons. Anonsta, “Sırt çantalarınızı ellerinizde taşıyın” diyordu. Ne yani, ‘daha fazla yolcu binsin’ diye mi çıkartalım çantayı? Şahsım olarak bu duyurunun; ‘sırt çantalarınızı sırtınızdan çıkartmayın’ diye değiştirilerek anons edilmesini tavsiye ederim! Böylelikle sosyal mesafeye bir desteğimiz olsun! Bu esnada fotoğrafını çektiğim vagon ilk vagon, yani vatmanın da bulunduğu vagon olup en boş olanıdır. Siz siz olun, sırt çantalarınızı sırtınızdan çıkartmayın. Hata, mümkünse sırt çantasız binmeyin!”
5 AYDIR GÖRÜNMEYEN BARİYER
“Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı Koza İş Merkezi No. 196 önünden başlayıp devam eden 20 – 30 santimlik çukurlarıyla adeta bomba talim sahası gibi olan toprak alanımız için; ‘civar esnafları olarak şehrin göbeğinde toza bulandık. Bu yüzden de müşteri kaybı yaşıyoruz. Biz de olsak bu tozlu topraklı yere girmezdik. Sonra; ilgili durum bizleri üzüyor. Ayrıca Bursa’mıza yakışmıyor…’ diyerek; Büyükşehir Belediyesi’ne ve Osmangazi Belediyesi’ne başvurduk. Ancak haklı isteğimize yönelik olarak yanıt dahi alamadık.
TAM OLARAK BİTİRMEDİ(!)
“Hepimiz kara kara düşünürken bir esnaf kardeşimiz kendi parasıyla bir kamyon mucur satın aldı ve iş yerlerimizin önüne boşalttırdı. Sonra yine 4 kişiye para ödeyerek o mucurları yaydırdı. Ancak sizin de gördüğünüz gibi bazı alanların çukurları tam olarak örtülmedi. Bu yüzden de diyoruz ki; ‘ayıp yaptın esnaf kardeş. Çok bencilsin! Hem işi neden tam olarak yapmadın? (!)”
ASFALT DA EKSİK
Ben de sizden yanayım ve o esnaf kardeşimize diyeceklerim var! Bak, malzeme yetmemiş. En azından bir kamyonet mucur ilavesi yaptırsaydın bu konu oluşmayacaktı! Yaptığın işin layığıyla bitmesi için uğraşamamış olman da uygun kaçmamış! Hele, bu işlemden sonra bir asfalt firmasını arayıp da buraya asfalt attırmaman da hiç olmamış. Gerçekten ayıp yapmışsın esnaf kardeşim. (!) Ama merak etme seçimlerde alırsın cevabını...
BUYURUN YAZIN DEDİLER BİZ DE BUYURDUK VE YAZDIK!
Onu kendime rol model aldım. Sert, disiplinli, azimli, ilgili, milliyetçi, devletçi, gözü kara ve mükemmel bilgili biriydi. Öyle ki general düzeyinde yapılan her denetimde Özcan Şahin, alay komutanın dahi önünde karşılama komitesinde bulunurdu. Çünkü askerlikle ilgili ne sorulursa sorulsun cevabını ilgili kitaplarda tanımlanan maddesinden fıkrasına, fıkrasından bendinden, noktasına varıncaya kadar anlatırdı. Sorulacak sorunun cevapsız kalması imkânsız gibi bir şeydi.
GEÇEN HAFTA AÇILDI
İşin en güzel tarafıysa kurallara ilk önce kendisi harfiyen uyardı. Vaziyet böyle olunca da özellikle astları farklısını yapamazdı. Ancak rütbesinin küçük olması birçok aksaklığa müdahale etmesine engel oluyordu! Yolunda gitmeyen işler onu kahrediyordu. Her yolunda gitmeyen işe müdahale edemediğinde “arayan yok soranı seveyim” diye bağırarak inletirdi ortalığı. Bu söz de bana miras kaldı. Aradan geçen 30 yıla rağmen Özcan Şahin’i hiç unutmadım. Sözünü de tabii ki… Şimdi; yapımı geçen hafta biten ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’yle Nilüfer Çayı arasındaki yeni yola kazandırılan harika bisiklet yolunun haftası gelmeden kazıldığını görünce! Baktım çevrem boş, bağırsam birilerinin de deli deme ihtimali yok! Ben de bağırdım avazım çıktığı kadar...
BENİM HAKLILIĞIM NE OLACAK?
Okurlarımızdan olan Aysuda Burçak, şöyle diyor: “Fotoğrafımda görmüş olduğunuz saygısız parklanmanın net adresi Bursa’dır! Adım başı göreceğiniz bu saygısızlara göz yumuluyor. Kural tanımaz araç sahiplerine sorsanız ‘neden bunu yaptın?’ Diye; ya ‘nereye koyayım’ ya ‘hemen gidecektim’ derler! Elbette şanslıysan bu cevapları alırsın. Yok değilsen; yanarsın! Kendilerince haklı yönleri vardır! Ancak benim de aracım var ve bu güne kadar hiçbir kaldırıma aracımla çıkmadım. Trafiği engelleyecek bir parklanma yapmadım. Benim haklılığım ne olacak? Gerek ilgili polis birimlerine, gerekse ilgili zabıta memurlarına rica ediyorum. Ne olur bizlere daha çok sahip çıkın. Saygıyla”
İŞ VATANDAŞA KALIRSA
“Muhammet Bey, burası Yıldırım Belediyesi Piramir Keyruvan Parkı. Parkın onarım mazisi altı aylık değil. Böylesine güzel bir park buraya kazandırıldı. Çimler ekildi; sulandı ve uzamaya başladı. Derken 25 Ekim 2020’de canım alan komple kazıldı.”
BU NASIL PLANLAMA
Bu parkı yapanlar; mimarıyla, mühendisiyle, başkanlarıyla… Nasıl bir planlama yaptılar ki böylesi üzücü ve acı duruma geri döndüler. Gerçekten çok büyük israf ve çok büyük ayıp bu! Milli servetimizin ziyan edilmesi ve çalışan emekçi kardeşlerimizin emeğinin boşa gitmesi yani vergilerimizin çarçur edilmesini şahsım olarak kabul etmiyorum. Birileri bunun hesabını sormadığı içindir bu; ve hiç bitmedi bu yaşıma geldim.”
UMARIM NİLÜFER BELEDİYESİDE OKUR!
“Şöyle bir şey sorsam; 2020 yılına damgasını vuran, haliyle de dünyada en çok konuşulan şey nedir? Desem, ‘Covit–19’ diye yanıt alacağımı biliyorum. Beraberinde bir şeyi daha çok iyi bildiğimi biliyorum. O da bu hastalığın da ana sebebinin, hijyene dikkat edilmemesinden kaynaklanması. Bu konuyu bazılarımız halen anlamamak için ısrarla direniyor olsa da gerçek böyle ama! Fotoğrafımda görmüş olduğunuz masum çocuklara eğlence kaynağı olan ÇOK RİSKLİ su birikintisine bakın. Her şey ortada! Çocukların suçu var mı? Yok elbette. Belirttiğim gibi; her şey ortada! Şimdi gelelim bu doğal havuz meselesine… Havuzun zeminini oluşturan asfalt aylar önce bir gece vakti çöktü. Daha sonra da bu doğal havuz oluştu! Çöken asfaltın onarılmasını istedik. Ama muhatabını bulmak ne mümkün… Malum, seçimlere de epey bir zaman var! Bize de ses olur musunuz? Adresimiz; Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak No. 10 önü.”
Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine; acil…
SAHİPSİZ OLMASAK BİR AY BEKLEMEZDİK
Okurlarımızdan Yunus Emre Türker, özetimle bakınız ne diyor: “Muhammet Bey. İlgili çöp yığınlarının açık adresi; Mudanya Belediyesi, Güzelyalı Siteler Mahallesi Beyazgül Sokak üzerindeki kaldırım. Bunları buraya kim ya da kimler koydu bilmiyorum. Bilsem de ne yapacağım ki? Ancak bildiğim bir şey var ki o da biz sahipsiziz! Aksi olsaydı bu çöpler bir aydır burada durmazdı!”
BURULAŞ’IN YÜRÜYEN DURAĞI!
Yoksa COVID-19 şaka mı geliyor size?
Okurlarımızdan Doktor Y. B., biraz kızgın ve biraz da üzgün. E-postasını özetimle aktarıyorum:
“Millet Bahçesi’nde turlayan vatandaşların çoğu panayır yeri havasında! Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal paylaşım sitelerinde, radyolarda, minare megafonlarında kısacası akla gelen her ortamda COVID-19 virüsünün öldürücü özelliğine dikkat çekiliyor.
Deniliyor ki: ‘Maske takın, hijyen kurallarını ihmal etmeyin, SOSYAL MESAFE KURALLARINA uyun’ Ancak Millet Bahçesi’ndeki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığını görünce emeklerimizin boşa gidiyor olmasıyla alakalı olarak derinden yara aldığımı belirtmek istiyorum. Milletin Bahçesi’nde bari millete saygısızlık etmeyin. Yoksa COVID-19 şaka mı geliyor size?” Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine. Millet Bahçesi kural tanımazların saldırısına uğramış…
Başkanlık konutu ve kaldırım parkı sorunu
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi ekonomi uzmanı Tarık Kızıl, bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda gördüğünüz saygısız parklanmanın adresi Çekirge Caddesi üzerindedir. Ayrıca Başkan Alinur Aktaş’ın resmi konutuna da 20 metre mesafededir! Gördüğünüz gibi kaldırımı kullanmayalım diye her türlü manevra sağlanmış! İşin güzel yanı bu manzaradan kaldırım boyunca 7 tane var. Üstelik her gün… Bazen bu sayı 10’u da geçiyor ama 5’in altına hiç inmiyor çok şükür! Başkan seçim öncesi “Kentin trafik sorununu çözeceğim” demişti. Başkanlık konutunun önünden başlayan kaldırım 7/24 ücretsiz otopark gibi ve bu sorun dahi çözülmüyorsa; yorum yok! Saygıyla…”
Oldu mu şimdi bu?
Okurlarımızdan Ferda Dalmaz: “Oldu mu şimdi bu?” diyor. İşte o e-postanın özeti: “Bir davanın şahidi olarak adliye binasına (Bölge Adliye Binası Ek Hizmet Binası BUTTİM İş Merkezi mevki) gitmiştim. Asfalt otoparkı tercih ettim etmesine de orası adliye personeline aitmiş! Bizim kısmetimize topraklı ve mucurlu otopark düşüyormuş! Oldu mu şimdi bu?” Ferda Dalmaz, valla ne desem bilemedim. Ben anlamam!
Burada böyleyse gerek var mı fazla söze?
Esnaf okurumuz Erdal N., haklı şikayetini şöyle dile getiriyor: “Atatürk Caddesi ile Ünlü Cadde’nin kesişim noktasındaki asfaltın zemini yıllardır bizleri günaha koyuyor! Aracı olanlar ayrı isyanda, yayalarsa ayrı feryatta! Zemindeki bozuk alanın düzeltilmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Yok, sonra başkanlardan açıklama: “falan yola on binlerce ton asfalt attık, yolları onardık…” Şaka yapmayı amma da çok seviyormuşsunuz meğerse! Burası kentin kalbi olan cadde… Burada böyleyse gerek var mı fazla söze?” Mevzu derin! Caddenin 50 metre ötesi Osmangazi Belediyesi’nin, sorunlu alan Yıldırım Belediyesi’nin, sorunun giderileceği alan Büyükşehir Belediyesi’nin tekelinde. Bakalım ne olacak... Bekleyip görelim!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Osmangazi Belediyesi, BU MANZARA DA STRES Mİ ATILIR başlıklı yazımı ele almış ve bana şu mesajı göndermiş: Yayımınızdaki bahsi geçen konu Temizlik İşleri Müdürlüğüne iletilmiştir. Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan çöpler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafınca toplanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Osmangazi Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.
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