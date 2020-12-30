Yine yanlış anlaşıldık!

“Fotoğrafımla birlikte ele aldığım ve de çok merak ettiğim soruma cevap arıyorum. Ancak bir türlü cevabını bulamıyorum. Sorum şu; Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 323. Sokak’ta (Trilye Evleri önü) yol ortasında dikili olan yüksek enerji direği mi yolun ortasında kalmış yoksa yol mu direğin ortasında kalmış?” Açıkçası bunun cevabını ben de bilemedim. UEDAŞ’a bir soralım derim. UEDAŞ, sizce hangisi doğru yanıt olur?
Yolun ortasında yürüyorlar çünkü…
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ne çıkan caddelerden birisinde giderken yolun ortasında yürüyen vatandaşa rast gelirseniz; sorgulamayın siz de peşinden gidin! Çünkü bizim buralarda kaldınım denen şey yok da...”
BU LASTİK FİKRİ KİMİN?
“Muhammet Bey. İlgiden, samimiyetten, hizmetten ve değerden mahrum bırakılmasıyla alakalı olarak mezraya dönüştürülen Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nin üzgün muhtarıyım! Benim de doğup büyüdüğüm yer olan Çekirge Mahallesi için çocukluk ve gençlik yıllarımda Bursa halkının; ‘Keşke bizim de Çekirge’de bir evimiz olsaydı’ diyerek hayaller kurulan mahallesiydik. Şimdiyse birçok köyün dahi bizden daha fazla geliştiği, bununla birlikte de her gün diğer ilçelere nakillerin yaşandığı bir mahalle olduk.”
‘BEN GÖREMİYORUM’
“Mesela; şiddeti küçük bir depremde yerle bir olacak binalarımızdan sürüsüne bereket var. Ne dinlenme alanımız, ne sağlıklı pazar yerimiz ne sağlıklı okulumuz, ne de muhtarlık binamız... Hizmet süresiyle 12. yılında olan Başkan Mustafa Dündar, “Değişiyoruz, gelişiyoruz” diyor. Bir muhtar olarak bunları ben göremiyorum ne hikmetse. Sorun bende herhalde! Yüzlerce şikâyetimden biri...”
‘ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM’
“Bakınız, tam da üzerinde bulunduğum ve sadece bir aracın geçebileceği genişlikte olan sokak çift yönlü trafiğe açıktır. Sokak, mahallemizin kalbi olan Çekirge Meydanı’yla birleşmekte olup, bu mesafe bulunduğum yere 20 metre uzaklıktadır. Sokağın çift yönlü araç kullanımı için kesinlikle uygun olmadığını bu yüzden de kavgaların olduğunu kazaların yaşandığını yine buradan geçen araçların hop hop hopladıklarını onlarca kez bildirdim. Başkan Mustafa Dündar bilemem ama bir muhtar olarak seçmenlerimin haklı isteklerine çözüm üretememenin üzüntüsü içindeyim. Kıymetli seçmenlerim; bana kızmayın lütfen. Ben elimden geleni yapıyorum. Kendimi sizlere şikâyet ediyorum! Bu esnada da; bahsedilen değişimi ve gelişimi biz niye göremiyoruz çok merak ediyorum?”
BELEDİYE AYLARDIR GÖRMÜYOR MU?
“Osmangazi ilçesi, Haşim İşcan Caddesi üzerindeki asfalt (Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü) yaklaşık olarak iki yıldır onlarca yerinden yarılmış vaziyette durmaktadır. Bu yarıkları da gören bir yetkilinin dahi çıkmaması gerçekten çok büyük başarıdır! Üşenmedim saydım.
102 YAYA GEÇTİ
5 dakika zaman tuttum. 5 dakika içinde buradan 102 yaya geçti. Hiç mi yok bunların içinde bir yetkili! İşin tuhaf tarafı, öyle geniş ve öyle derin yarık ki, bir benzerine ana arterlerde rast gelmedim hiç. Yarıklar sebebiyle yayaların ayakkabı topukları kırılıyor ya da kopuyor. Sürücüler de bu yarıklara denk düşmemek için tehlikeli manevralar yapıyor. Ana arterlerin sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’ne duyurulur. Saygılarımla.”
TEHLİKEYİ SEVEN BORU!
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz günlerde 16 M 0001 plakalı özel halk otobüsünde seyahat ediyordum. Otobüsün orta kapısının yanındaki tutamacın alt bağlantısının olmadığı fark ettim. Yani birileri onu kesmiş! Neden kesmiş kısmına yanıt bulmak zor!
“İşaret ettiğim noktada ne petrol kuyusu var ne de kıymetli maden yatağı... Zaten öyle olsaydı ilgililer elli kere gelirdi! Burada zemin öyle bozuk ki aracıyla geçen sürücüler iyi niyetlerini sunmadan geçemiyor! Yıllardır var olan sorun için onlarca kez ilgili belediyemizi aradık. Birçok kez yazılı müracaatla başvurdum. Ama dediğim gibi; kazanç yok burada! Sesimizi duyurmamız konusunda bizlere de yardımcı olursanız çok seviniriz. Adres; Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Kirişçikızı Mahallesi No. 18 önü. Esenlikler diliyorum.”
Umarım faydamız olsun Hayati Günaydın. Sonra da şöyle diyeyim; Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi; orada çok kıymetli altın madeni ocağı var!
TILSIMLI BİSİKLET YOLU!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan İnşaat Mühendisi Halil Saygın, bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 324. Sokak Karnur Alkaya Apartmanı No. 14 önüne rast gelen alandaki bisiklet yoluna bir haller olmuş! Diyeceğim o ki, bisikletimle oradan geçerken ya fren yapmak, ya da o yoldan çıkmak zorunda kalıyorum. Oradaki tılsımın sırrını çok merak ediyorum! Tılsımın kerametini çözecek bir yetkili arıyorum!”
“Üç ay önce ‘çok güzel burası. Burada ikamet edilir’ diyerek Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi’ne taşınarak biz de Nilüferli olduk. Ancak gelin görünki bir önceki ilçemizi mumla arar olmanın üzüntüsü içindeyiz! Açıkçası çok kızgınız. İkamet ettiğimiz Yeşil Sokak’taki inşaat çalışmasının sorumsuzlukları yüzünden toza, toprağa, çamura bulandık. Ayakkabılarımızı yıkamaktan bıktık usandık. Hele camlarımızı açıp temiz hava almayı temelli unuttuk. Üstelik bu çalışmanın paravanla kontrol altına alınması zorunluluğu da varken... Hani nerede? Bunları da Nilüfer Belediyesi’nden bir yetkili görmüyor ne hikmetse!”
BİZİM İŞİMİZ Mİ?
“İnşaatın toprağı, molozu, çöpü, püsürüğü aylardır bisiklet yolunu, yaya kaldırımını, araçları en önemlisi de civar sakinlerini perişan etti. Kimsenin işinde, malında, kazancında, başarısında gözümüz yok. Ancak yapılan iş ya da işlerin toplu yaşam alanlarındaki disiplin kurallarına uyulması gereken zorunluluğu hatırlatmak ve uygulatmak biz vatandaşın işi değildir. Zaten bu yüzden de belediye kavramı vardır. Çok kez yurtdışı seyahatlerimiz oldu. Sanırım başkanların da olmuştur! Orada böyle bir şey görmüşler mi acaba? Biz göremedik de! Gülümsümeye geldik Nilüfer’e. Sanırım ağlayacağız bu gidişle!” Açık adres; Esentepe Yeşil Sokak ile Yurt Sokak kesişimi. Aysima Kuaför karşısı.
Sayın Beren Bilgili, şahsım olarak Nilüfer Belediyesi’nin bu duruma derhal müdahale edeceğini düşünüyorum. Geçmiş olsun...
‘Gel’ dediniz geldiler!
Çarşı esnafından Metin Işıklı, Hürriyet Bursa gazetesini ve ekibi olan bizleri çok sevdiğini söyleyerek şöyle devam ediyor: “Muhammet Bey, on beş gün önceki yayımınızda: (28 Kasım 2020 tarihli yazımımız) “Altıparmak Caddesi sınırının bitip Cemal Nadir Caddesi (Osmangazi ilçesi) sınırının başladığı alandaki tramvay bypass yolundaki parklanmalar için: “GEL VATANDAŞ GEL Bursa’mızda BURBAK adı altında bir sistem var ve şehir içinde ana caddelerde nereye park ederseniz edin ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz... Ancak burada bu ücreti ödemiyorsunuz. Buranın imkânı da bu! Gel vatandaş gel. Boş bulursan sen de gel. Araç parkın burada bedava!” demiştiniz. Aynen de öyle oldu inanın. O günden bugüne orası daha da bereketlendi maşallah! ‘Gel’ dediniz geldiler. Söz dinleyen hemşehirlerimizle ve de buna destek veren yetkililere çok teşekkür ediyorum!”
“Millet Bahçesi’nde turlayan vatandaşların çoğu panayır yeri havasında! Gazetelerde, televizyonlarda, sosyal paylaşım sitelerinde, radyolarda, minare megafonlarında kısacası akla gelen her ortamda COVID-19 virüsünün öldürücü özelliğine dikkat çekiliyor.
Deniliyor ki: ‘Maske takın, hijyen kurallarını ihmal etmeyin, SOSYAL MESAFE KURALLARINA uyun’ Ancak Millet Bahçesi’ndeki sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığını görünce emeklerimizin boşa gidiyor olmasıyla alakalı olarak derinden yara aldığımı belirtmek istiyorum. Milletin Bahçesi’nde bari millete saygısızlık etmeyin. Yoksa COVID-19 şaka mı geliyor size?” Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın dikkatlerine. Millet Bahçesi kural tanımazların saldırısına uğramış…
Başkanlık konutu ve kaldırım parkı sorunu
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi ekonomi uzmanı Tarık Kızıl, bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda gördüğünüz saygısız parklanmanın adresi Çekirge Caddesi üzerindedir. Ayrıca Başkan Alinur Aktaş’ın resmi konutuna da 20 metre mesafededir! Gördüğünüz gibi kaldırımı kullanmayalım diye her türlü manevra sağlanmış! İşin güzel yanı bu manzaradan kaldırım boyunca 7 tane var. Üstelik her gün… Bazen bu sayı 10’u da geçiyor ama 5’in altına hiç inmiyor çok şükür! Başkan seçim öncesi “Kentin trafik sorununu çözeceğim” demişti. Başkanlık konutunun önünden başlayan kaldırım 7/24 ücretsiz otopark gibi ve bu sorun dahi çözülmüyorsa; yorum yok! Saygıyla…”
Oldu mu şimdi bu?
Vesileyle bu sözü zihinlerimize oturtan ünlü müzisyen Fatih Erkoç’a da selam ederim: “Adresteki rezalet; Büyükşehir Belediyesi’ni ve BURULAŞ’ı ilgilendirmektedir. Önce onu belirteyim. Burası Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıt Caddesi üzerindeki otobüs durağıdır. Sonra da şunu belirteyim. Görme engeli bulunan vatandaşlarımız için özel olarak döşenmiş olan kabartmalı taş yalanlarından bıktık usandık.
BURADA DA DURUM AYNI.
Köşenizde onlarca kez yayımladınız. Böyle olmaz dediniz. Dediniz de ne değişti? Burada da durum aynı. Sözüm ona bir gün kontrollü taşlara güvenerek yürüyen görme engeli olan kardeşimiz güm diye durağa çarpacak! İlgililer yazdıklarınızdan haberdar olmadı belki! Ama özel taşlar üzerine monte edilen belediye otobüs durakları trajikomedisini sağır sultan dahi duymuştur inanın! Sağır sultan duyuyor, görme engeli olan okuyor da bir tek yetkililer duymuyor ve okumuyor yazdıklarınızı sanırım!
Yetkili olmak demek…
Okurumuz emekli pehlivan İbrahim Acar, isyanını şöyle dile getiriyor: “Mudanya Güzelyalı Altınkum Sahili’ne sızan lağım suları var. Bunları yetkililerin görmesi gerekmez mi? Şayet görmüyorlar ve bilmiyorlarsa alt kadroda çalışanlara sorsunlar; ‘sizler ne iş yaparsınız?’ diye. Bu esnada sahilde bir tabela yatıyor ve tabelada da ‘Büyükşehir Belediyesi çalışıyor’ yazıyor! Söyleyeceklerim bundan ibarettir.” Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Mudanya Belediyesi’nin dikkatlerine.
Kentsel dönüşüm masalı!
“İshaklar Köyü sakinleriyiz. Köy mezarlığımızı çeviren duvar, iki yıl önce Büyükşehir Belediyesi’nce ‘yenisini yapacağız’ diye yıkılmıştı. Aradan geçen iki yıla rağmen ne duvarımızın yenisi örüldü ne de yıkılan duvarın akıbeti görüldü! Defnini yeni yaptığımız cenazelerimiz mezarlığın çevresinin korunaksız olması sebebiyle yabani hayvanların saldırısına uğruyor. Biz de defnettiğimiz cenazelerimizi yabani hayvanların saldırısından korumak için mezarların üstlerini çalı çırpı ve dikenli otlarla kaplıyoruz. Mademki yenisini yapmayacaktınız öyleyse neden eski duvarlarımızı yıktınız? Büyükşehir Belediyesi’ni arayıp ‘bu duvarları yıkın’ deseydik yıktırmayı asla başaramazdık! Çok iyi iş yaptınız. Tebrik ediyoruz!”
HANGİ GEZEGENİN MAHSULLERİSİNİZ!
Daha geçen haftaydı. Bizler yazmaya ve yayımlamaya dahi utansak ‘Bu manzarada stres atılır mı?’ başlıklı yayımımızda (03 Aralık 2020 tarihli köşemde) Osmangazi ilçesinde bulunan Gündoğdu Mahallesi çevresinin de çöplüğe dönüştürülmesiyle alakalı olan utanç verici acımızı yayımlamıştık. Sonrasında yine Hızır gibi yetişen Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş’in kıymetli ekibi yüzlerce kilo çöpü toplamıştı. Derken yeni bir e-posta ve ayrı bir acı daha… Bu kez adres; Nilüfer ilçesinde bulunan Kayapa Barajı çevresindendi. Canlarımızı ve geleceğimizi kirleten eyyy zalim yaratıklar! Siz hangi gezegenin mahsullerisiniz?
SİZLER İNSAN OLAMAZSINIZ…
“Muhammet Bey, neredeyse her hafta Bursa ilinin ve bazı civar ilçelerindeki yaşam alanlarımıza yönelik olarak oluşturulan kirlilik felaketlerine yer veriyorsunuz. Sizden ricam ‘felaket’ benzetmemi silmeyin ne olur. Çünkü bu durum cidden bir felaket. Yüzyılın hastalığı olan COVID-19’un da ana nedeni olan kirlilik hepimizin birinci belası aslında. Şahsi kirlilik, kişiyi ve çevresinde yaşayanları sıkıntıya düşürürken doğaya verilen ziyanlar canlı cansız ne varsa hepsine ziyan veriyor. Bunu da bazılarımız anlamıyor... İlgili fotoğrafları İznik ilçesinin Derbent Mahallesi’nden çektim. Diyeceğim şu, bizim İznik’te de vaziyet aynı! İsyanlardayız yani. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuzu hayır eylesin.”
İznik Belediyesi; vaziyet böyle…
Harmancık barajını bekliyor
Hürriyet Bursa okuru Kadri Öztürk, bakınız ne diyor: “Harmancık ilçesi İshaklar Köyü’nde yıllar önce bir çalışma başlatıldı. Çalışmanın amacına gelince; köyümüze baraj yapılacaktı. Bize öyle dediler çünkü! Ölçtüler, biçtiler, hesap ettiler ve beton kazıkları dikip gittiler. Beş yıl oldu halen gelecekler. Can sıkıntısı böyle bir şey olsa gerek!”
Biz hazırız yağmur sıra sende!
“Geçtiğimiz hafta mesai arkadaşlarımızla birlikte Gündoğdu Mahallesi’nden de izlenmesi mümkün olan harika (Osmangazi ilçesi) Bursa manzarasıyla stresimizi atalım istedik. Gelin görün ki burasının da çöplüğe çevrilmiş olduğunu gördük. Hadi gel de stresini at bakalım, nasıl atacaksın!”
Gözde Güldeste’nin 17 kare fotoğrafla kronik acımıza dikkat çekmiş olması çok düşündürücü… Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş. Yine geldik kapınıza. Biz bunları yazarken utanıyoruz. Sizleri de yoruyoruz. Benzeri bu duruma düşürenlere çok diyesimiz var da diyemiyoruz! Bir kez daha kıymetli desteklerinizi lütfen bizlerden esirgemeyiniz…
SEKİZİ OLSA NE OLUR OLMASA NE OLUR?
Okurlarımızdan Hikmet Yurdaer, özetimle: “Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı mahallesindeki Zafer Sokağı ya da 8. Zafer Sokak tanımında kararsız kalıyoruz. Zafer’de 8 var mı yok mu? Siz ne dersiniz bu işe Muhammet Bey?”
“Nilüfer ilçesindeki İhsaniye Semt Pazarı’nda satış yapan disiplinsiz pazar yeri esnafına bir, tam da pazar yerinin karşısında bulunan Nilüfer Belediyesi’ne ve olmayan denetçi ekibine dokuz kez kırgınım! Pazar yerimiz Bursa’mızın en güzel pazar yeridir desem yeridir. Ancak güzellik bize yakışmıyor sanırım! Pazar yerinde satış yapan pazarcıların çoğu araçlarını en müsait gördükleri noktayı kendilerine tahsis edilmiş alan gibi kullanıyorlar.”
ÖZEL OTOPARKI VAR!
“Biri yeşil alanda, diğeri kaldırımda, öteki bisiklet yolunda, öbürkü yol boylarında; hurrraaa! Oysaki bu harika pazar yerini diğer pazar yerlerinden çok farklı kılan bir özelliği var.
O da her satıcıya yetecek büyüklükte ‘pazar alanı özel otopark alanı’ olması. Hem de ücretsiz. Ancak yine mesafe hesabı yapılıyor olsa gerek her alan park alanıymış gibi kullanılıyor. Evet, aynen böyle oluyor. Vatandaş bu, bilmiyor olabilir! Ancak bu bilmeyenleri uyaracak ve bilmelerini sağlayacak belediyenin bilen zabıta ekipleri var! Bir ve dokuz hesabım da bu yüzdendir. Bilenle bilmeyen bir olursa işte böyle olur!”
YUNUS YERİNE HAMSİ DİKİN
“Altıparmak Caddesi sınırının bitip Cemal Nadir Caddesi (Osmangazi ilçesi) sınırının başladığı alandaki tanımlı ve uyarı levhası da asılı olan ‘ambulans park’ yerini (aynı zamanda burası tramvayın bypass yoludur) özellikle mesai saatleri içinde boş görmeniz mümkün değildir. Her daim iki ya da üç araç, hiç olmazsa bir araç mutlaka park ediyor. Bunu da ilgililer görmüyor!
GEL VATANDAŞ GEL
Peki, ‘araç park etmek kesinlikle yasaktır’ yazılı olan levhanın ne ehemmiyeti kalıyor? Ancak burada şöyle güzel de bir imkân var; onu da demeden edemeyeceğim. Malum, Bursa’mızda BUPARK adı altında bir sistem var ve şehir içinde ana caddelerde nerede park edersen et ücret ödemek zorunda kalıyorsunuz... Ancak burada bu ücreti ödemiyorsunuz. Buranın imkânı da bu! Gel vatandaş gel. Boş bulursan sen de gel. Araç parkın burada bedava!”
AYNI MAHALLE, FARKLI SOKAK
İKİ YIL OLDU O ARAÇ ORADA
Mevzu; kentimizin kalbi olan Atatürk Caddesi’nde yüzde yüz güvenli ve konforlu asansörlerin yanı sıra yürüyen merdivenleriyle de hizmet veren yaya alt geçitlerimiz...
Ancak bu güzel hizmetlere rağmen her gün binlerce (sayıyı abarttığımı düşünen varsa buyursun saysın) yaya; engellisiyle, engelsiziyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla Atatürk Caddesi’nde vızır vızır akan araçları yok sayarak ölüme meydan okuyor!
KAZAYI GÖRDÜM
Yani caddenin her santimetre karesini kontrollü yaya geçidi olarak görüyorlar! Bu yüzden de yola atlayıp kesinlikle yasaklı ve tehlikeli olan geçişlerini yapıyorlar. Sanırsınız bu geçişleri yapanlara madalya takıyorlar! Sonrasında da gazete haberlerinde okuyoruz… Neredeyse her ay bir ya da iki yayaya araç çarpıyor. Allah’tan trafik yoğunluğundan kaynaklı olarak araçlar fazla hız yapamıyor burada. Yoksa vay halimize! Ve iki gün önceydi. Bu kez bizzat rast gelmiştim o cadde üzerindeki bir kazaya. 68 yaşındaki kadına araç çarpmıştı. Kadına çarpan sürücü perişan, kadının eşi ondan daha perişan… Oysaki olay yerine yirmi metre uzaklıkta bahsettiğim yaya alt geçitlerinden biri vardı. Vatandaşın kuru ve cahil inadı ne zaman son bulacak çok merak ediyorum! Güvenli geçiş alanlarını kullanın. Z. Ö’ye geçmiş olsun diyor, ilgilileri sorunun çözümü için sahaya davet ediyorum.
20 Temmuz 2017 tarihli yazım
“Eskiden imece diye bir şey vardı ülkemizde. Maalesef günümüzde uygulanırlığı olmasa da çoğumuzun imecenin tanımını bildiğini tahmin edebiliyorum. Bununla birlikte müsaadenizle imecenin tanımını tekrar etmek istiyorum. İmece; ‘genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesidir.’
3 YILDIR ÖYLE DURUYOR
Bu tanıma uyan değerimiz günümüzde yok olsa da Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde (Nilüfer Nikâh Evi karşısı) imecenin İmece Sokak’ta ismen sürdürülmesi çok güzel. Ama isme yakışan da yapılırsa cidden on numara olur! Hani diyorum da, sokak girişindeki kaldırım üç yıldır darmadağın. Kıymetli İmece Sokak sakinleri; mademki böyle bir isme layık görüldünüz. Öyle ise imece yapın ve o kaldırımları onarın. İmeceden bi’haber olmayın. ‘Biz bu işte yokuz’ diyorsanız da o ismi geri iade edin(!)”
Kıymetli İmece Sokak sakinleri, Nefi Ozan haklı! Değil mi ki o tabela sokak girişinde asılı; farkınız olmalı!
Belediyesi binasına 50 metre mesafede
Adının açıklanmasını istemeyen emekli zabıta memuru olan okurumuz bakınız ne diyor: “Onlarca yıl bize verilen görev bu, biz başkasına karışmayız’ demedim. Vatandaşın rahatına, konforuna ve huzuruna engel teşkil eden her aksaklığa karıştım. Hatta mesai bitimimde dahi... Ancak emekli olunca hesap sorma yetkimiz birden yok oluyor. Bu sebepten dolayı da bizdeki hassasiyetin vazife başında olan zabıta kadrosunda olmasını umuyorum!”
“Eskiden imece diye bir şey vardı ülkemizde. Maalesef günümüzde uygulanırlığı olmasa da çoğumuzun imecenin tanımını bildiğini tahmin edebiliyorum. Bununla birlikte müsaadenizle imecenin tanımını tekrar etmek istiyorum. İmece; ‘genellikle kırsal yerleşim yerlerinde, birçok kişinin toplanıp elbirliğiyle bir kişinin tarlasını sürmek, ekinini biçmek, harmanını kaldırmak, mısırını, fındığını toplamak vb. gibi bir işini görmesi ve böylece herkesin bu türden işlerinin sırayla bitirilmesidir.’
3 YILDIR ÖYLE DURUYOR
Bu tanıma uyan değerimiz günümüzde yok olsa da Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde (Nilüfer Nikâh Evi karşısı) imecenin İmece Sokak’ta ismen sürdürülmesi çok güzel. Ama isme yakışan da yapılırsa cidden on numara olur! Hani diyorum da, sokak girişindeki kaldırım üç yıldır darmadağın. Kıymetli İmece Sokak sakinleri; mademki böyle bir isme layık görüldünüz. Öyle ise imece yapın ve o kaldırımları onarın. İmeceden bi’haber olmayın. ‘Biz bu işte yokuz’ diyorsanız da o ismi geri iade edin(!)”
Kıymetli İmece Sokak sakinleri, Nefi Ozan haklı! Değil mi ki o tabela sokak girişinde asılı; farkınız olmalı!
BELEDİYE BİNASINA 50 METRE MESAFEDE
Ancak biz de yıllardır bunu merak ve endişe ediyoruz. Üşenmiyoruz, soruyoruz. Lakin ne hikmetse hiçbir şekilde ne yanıt alıyorum ne bir gelişme görüyorum! Neyse, biz de bu konuyu kendimiz yazıp kendimiz okuyalım! Okumak en büyük erdemliktir… Özetimle: “Ateşli silah taşımaya yetkili olan bir kamu çalışanıyım. 18 Kasım 2020 de saat 14.35 de seyahatime aracılık edecek olan BURULAŞ’ın kontrolündeki Terminal binasına doğu kapısından giriş yaptım. Güvenliğimiz için geçilmesi zorunlu olan kapı tipi metal arama dedektörünün altından geçtim. Kapının yanında da özel güvenlik personeli vardı. Kapı, silahımı algılamadı. Güvenlik personeli de arama yapmayınca geriye dönüp kendisine: “Bende silah var. Rahatlıkla girdim. Bu böyle olmaz…” deyince de güvenlik personeli “Orasını ben bilemem” diye yanıt verdi. Peki, bunu kim bilecek? Böyle güvenlik önlemi olmaz. Yazık…” Biz de diyoruz ‘yazık ve olmaz’ diye ama oluyor işte. Dert etme!
ATATÜRK MÜZESİ’NİN LAMBALARI NEDEN YANMIYOR?
Okurlarımızdan Helin Irmak, bakınız ne diyor: “Valilik resmi konutu yanında bulunan Atatürk Müzesi’nin duvarlarında asılı olan Atatürk’le alakalı fotoğrafların gece aydınlatılması için düşünülmüş olan lambalar yıllardır yanmıyor. Ayrıca Bursa’nın en işlek ana caddesi üzerinde de bulunan, yani görülmemesi asla ve asla mümkün olmayan bu ayıba neden müdahale edilmiyor? Bizleri karanlıktan aydınlığa taşıyan Atatürk’e ve silah arkadaşlarına bu mu layık görülüyor?”
UĞRAŞTIK NETİCE ALAMADIK
Helin Irmak, 02 Eylül 2014 tarihli; FOTOĞRAFLAR ÇOK GÜZEL AMA… başlıklı yazımdan sonra bahsettiğiniz hizmeti almıştık. Ancak lambaların ömrü bir yıl sonra son bulmuştu! Akabinde üç kez daha bu şikâyetimizi yayımlamıştık. Ama neticesi yok! Hiç kimseye faydası olmayan ve bilinmeyen alanların ışığı var ama burada yok! UEDAŞ’ın bile 5. kez düzenlediği yarışmayla ‘Şehrin Işıkları’ her yerde var ama burada yok! Yorum da yok!
Jülide Kızıltan: “Çok öfkeliyim” diyor ve anlatıyor; “Bursa’nın sözüm ona en modern kenti olan Nilüfer ilçesinden selam ederim! Size yollamış olduğum rezalet mi rezalet kaldırımların fotoğraflarını Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan çektim. Bu kaldırımlar en az on yıldır böyledir. İlgili makam sahipleri sahip oldukları makam araçlarından inip yürüme zahmetinde bulunmayınca bunları nasıl görsünler? Gören vatandaşların ihbarları dikkate alınmayınca, söz sahibi ilgililerin de umurunda olmayınca (umurlarında olsaydı on yıldır böyle olmazdı herhalde!) olanlar biz garip vatandaşa oluyor. Sadece seçim zamanı değer bulmaktan bıktık. Zaten o vaatler de kendi planlarından öte gitmiyor! Nilüfer’liyiz ve gülümsüyoruz. Ama ağlanacak halimize gülümsüyoruz!
ORAYA DA MI VARDINIZ EY YARATIKLAR!
‘Gençlere sahip çıkmak gerekir’ diyerek özetini çıkarttığım haklı serzenişin hikayesini aktarıyorum: “Muhammet Abi, merhaba. Fotoğrafımızda gördüğünüz neşeli, heyecanlı, azimli ve çevresine zerre ziyanları olmayan biz gençler kaykay kullanmayı çok seviyoruz. Bu bizim sporumuz. Bu sporu yaparken de başta kendimizi, ailemizi ve karşı tarafı üzmemek adına araçların seyrettiği alanlarda kaykaylarımıza binmiyoruz. Bakınız. Biz Bursa’nın en modern ilçesi olan Nilüfer’de yaşıyoruz. Gördüğünüz kaykay alanı da 45 metrekarelik bir yer. Burası da Nilüfer’in en meşhur dinlenme, eğlenme ve eğlence merkezlerinden biri olan PodyumPark içerisindeki kaykay parkıdır. 45 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Tavuk kümesinden biraz büyükçe! Vaziyet böyle olunca da bizlerin sakatlanma ve yaralanma ihtimali olabildiğince artıyor. Bursa’daki tek kaykay parkının da (Avrupa standartlarında değil. Ama kötünün iyisi) Sukay Park’ın içinde olması çok ilginç! Çünkü burası merkez olan 3 ilçenin de en uzak noktasında bulunuyor. Ayrıca Sukay Park’ın kış sezonundan dolayı saat 17.00’de kapanması biz kaykay sevdalıları için büyük bir sorundur.”
YEDİNCİ KELİME ÇIKMADI
“Geçen günlerde Bursa’da konuyla alakalı olarak bir açılış yapılmıştı. Açılışta görevli sıfatıyla bulunmuştum. Davete bir siyasi partinin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımıcısı geldiğinde sevindim ve açılışın sonlarına doğru onu bekledim. İsteklerimizi anlatmak istedim. Fakat daha altıncı kelime ağzımdan çıkmıştı ki kartını uzatarak beni bir canlı gibi görmeyerek yanındaki arkadaşlarıyla çekip gitti! Ben de verdiği kartı o an yırtıp attım! Bizler başta da belirttiğim gibi çevresine zerre ziyanı olmayan ve iyiden güzelden yana ne varsa herkesi seven-sayan gençleriz. Bizlere neden sahip çıkılmıyor?”
Alinur Aktaş, Mustafa Dündar, Oktay Yılmaz ve Turgay Erdem başkanların dikkatlerine. Bizleri seven ve sayan gençlere sahip çıkmak gerekmez mi?
DEVEYE SORMUŞLAR
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Pernur Şamaz’ı dikkati için kutluyorum. Diyor ki: “Üç gün önce, Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu çıkışındaki üzücü ve bir o kadar da düşündürücü olan pankart tuzağına yer vermiştiniz. O da bir şey mi? Çünkü o pankart oraya on gün önce asıldı. Yani henüz çok taze!
“Uludağ Üniversitesi’ne ulaşım için en hızlı ve en güvenli ulaşım aracı olan metroya bindiniz. Son durak olan üniversite istasyonunda indiniz. Metro tünelinden çıkmak için basamakları ya da asansörü kullandınız. Tünelden çıktınız. Zorunlu istikametiniz olan alanın kaldırımında yürümeye başladınız. Özellikle görme engeli olan vatandaşlarımıza yönelik olarak hazırlanmış üst tuzağa (!) bizlerin de takılma ihtimali çok yüksek. Sizlerin de gördüğü gibi birileri pankart bastırmış ve onu da binlerce kişinin kullandığı kaldırımın ortasına asmış gitmiş. Nasıl bir şehirde yaşıyoruz böyle! Her gün aşağıdan olmazsa yukarıdan, yukarıdan olmazsa sağdan, sağdan olmazsa soldan engeller var. Ne olacak bizim halimiz?”
Bir şey olacağı yok hocam. Böyle devam! Ölen ölür kalan sağlar bizimdir...
Bildiğimiz tek şey var o da biz değiliz!
Okurlarımızdan Furkan Eray, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi No:140 Sanat Halı ile Aker Halı önüne denk düşen alan her yağmur sonrası bildiğiniz göl oluyor. Bu sebepten dolayı onlarca vatandaşımız ıslanıyor. Mağduriyetimizi Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi’ne birçok kez bildirdik. Büyükşehir: “Muhatabı Osmangazi Belediyesi’dir” Osmangazi de: “Muhatabı Büyükşehir Belediyesi’dir” diyor!
Muhatabı Büyükşehir midir yoksa Osmangazi midir... Bilemeyiz ancak bildiğimiz tek şey var; muhatabı bizler değiliz!
Not.
Yine yanlış anlaşıldık!
10 Ekim 2020 tarihli Hürriyet Bursa ekindeki köşemde kaleme aldığım trajikomik konumda; TAŞ KUMBARASI İSTİYORUZ! başlıklı yazımda; Zübeyde Hanım Caddesi’nde kaldırım çalışmalarından artan kilitli taşları konu etmiştim.
Bursa Anadolu Lisesi önündeki ‘giysi kumbarasının’ önüne istiflenen taşlar için de “Taş kumbarası koysanız diyorum... Daha iyi gider.’ Demiştim.
Bu konuşu o gündür bugündür takip ediyordum. Geçen ay… Oradaki giysi kumbarasının kaldırılarak taşların öksüz ve yetim bırakıldığını gördüm! Takip edilir olmak anlamında bu çok başarılı bir olay! Ancak giysi kumbarasının kaldırın demedim ki… Sadece bir de taş kumbarası getirin demek istemiştim. Bu esnada o giysi kumbarasını kaldırma amacınız taş kumbarasına yer açmak içinse; ön yargımdan dolayı özür dilerim! Neyse; şu taş kumbarasını bir an evvel getirin. Kış geldi. Üşümesin o taşlar! Velhasıl yine yanlış anlaşıldık. Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi; taş kumbarasını bekliyoruz lütfen.!
ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ? ZEKÂMIZI MI TEST EDİYORSUNUZ?
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı Mehmet Kayın’ın: “Şaka mı yapıyorsunuz, zekâmızı mı test ediyorsunuz?” Sorusuna cevap aradığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı’nın en hareketli ve görme engelli vatandaşlarımızın kullanacağı özel taşlı alanla da (YALAN TAŞLARI) desteklenen kaldırım bir vatandaş tarafınca panel çit ile kapatıldı. Bu yetmemiş gibi çitin üst kısmı filmlerde izlediğim Nazi kampında kullanılan paslanmaz jiletli telle desteklendi. Aylar oldu bu böyledir. Yetkililerin de umuru değildir. Şahsım olarak benim zekâmda bir sorun yok. Şakaysa da bu, benim şaka anlayışıma pek uygun değil. Kıymetli yetkililere saygılarımı sunarım!”
Yıldırım Belediyesi... Hiç mi görmezsiniz bunu?
ONKOLOLOJİ HASTANESİ İSTEMİYORUZ!
Okurlarımızdan Azra Bade, çok önemli bir sorunu dile getirmiş. Buyurun hep birlikte okuyalım. Umarım yetkililer de okur! “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Yolçatı Köyü (Çevre Yolu yanı) üzerinden akan derenin suyu lacivertle siyah arasında bir renk tonuna sahiptir! Bu derenin suyuyla tarım arazileri sulanıyor. Suyun rengi güzel! Berrak renkli suya nazaran böylesi daha hoş! Sakın müdahale etmeyin. Fakat her ilçeye ilave onkoloji hastanesi inşa edin. Hem de acilen!”
Nilüfer Kaymakamı Avni Oral’ın ve Belediye Başkanı Turgay Erdem’in dikkatlerine…
2021 MODEL RAMPA NAZARA GELDİ!
Okurlarımızdan Oya Özbilge: “Nazara geldi!” diyor ve: “Muhammet Bey, ‘2021 model engelli rampası’ başlığınızla yayımlamış olduğunuz (10 Aralık 2020 tarihli) şikâyetim yayımınızdan sonra nazara geldi! Yine ilgili yetkililerin döktükleri rampa nazar kurşunuyla çatır çatır çatladı. Bilginiz olsun!”
Nazar haktır Oya Özbilge. Kem gözler gitmiş, isabet olmuş. Geçmiş olsun!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BİSİKLET YOLUNDA UÇMA İMKÂNI başlıklı yayımımızdan sonra (Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi 2. İmece Sokak Nilvak Nilüfer Kreş ve Gündüz Bakım Evi önü) uçma imkânının ortadan kaldırılmış olduğunun gördüm. Malum, uçmak biz insanoğlunun fıtratına ters...
Doğru bir iş sergilenmiş. Yetkililere teşekkür ediyorum!
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