Yine yanlış anlaşıldık!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, üzüntüsünü şöyle dile getiriyor:

“Muhammet Bey. İlgiden, samimiyetten, hizmetten ve değerden mahrum bırakılmasıyla alakalı olarak mezraya dönüştürülen Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nin üzgün muhtarıyım! Benim de doğup büyüdüğüm yer olan Çekirge Mahallesi için çocukluk ve gençlik yıllarımda Bursa halkının; ‘Keşke bizim de Çekirge’de bir evimiz olsaydı’ diyerek hayaller kurulan mahallesiydik. Şimdiyse birçok köyün dahi bizden daha fazla geliştiği, bununla birlikte de her gün diğer ilçelere nakillerin yaşandığı bir mahalle olduk.”

‘BEN GÖREMİYORUM’

“Mesela; şiddeti küçük bir depremde yerle bir olacak binalarımızdan sürüsüne bereket var. Ne dinlenme alanımız, ne sağlıklı pazar yerimiz ne sağlıklı okulumuz, ne de muhtarlık binamız... Hizmet süresiyle 12. yılında olan Başkan Mustafa Dündar, “Değişiyoruz, gelişiyoruz” diyor. Bir muhtar olarak bunları ben göremiyorum ne hikmetse. Sorun bende herhalde! Yüzlerce şikâyetimden biri...”

‘ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM’

“Bakınız, tam da üzerinde bulunduğum ve sadece bir aracın geçebileceği genişlikte olan sokak çift yönlü trafiğe açıktır. Sokak, mahallemizin kalbi olan Çekirge Meydanı’yla birleşmekte olup, bu mesafe bulunduğum yere 20 metre uzaklıktadır. Sokağın çift yönlü araç kullanımı için kesinlikle uygun olmadığını bu yüzden de kavgaların olduğunu kazaların yaşandığını yine buradan geçen araçların hop hop hopladıklarını onlarca kez bildirdim. Başkan Mustafa Dündar bilemem ama bir muhtar olarak seçmenlerimin haklı isteklerine çözüm üretememenin üzüntüsü içindeyim. Kıymetli seçmenlerim; bana kızmayın lütfen. Ben elimden geleni yapıyorum. Kendimi sizlere şikâyet ediyorum! Bu esnada da; bahsedilen değişimi ve gelişimi biz niye göremiyoruz çok merak ediyorum?”

BELEDİYE AYLARDIR GÖRMÜYOR MU?