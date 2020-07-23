Yetkililerin umurunda mı

Üç gün önceydi. Saatler 14.51’i gösteriyordu. İl dışı seyahatimiz bitmiş Bursa’mıza giriş yapmıştık.
İstanbul Caddesi’ndeki trafiğe girmeden evimize ulaşmak için bazı Bursalılar hariç, yabancı vatandaşlarımızın bilmediğini tahmin ettiğim Bursa As Outlet’in yanından giriş yaptık. Yeniceabat Köprüsü’ne yaklaşıyorduk ki yol boyunca ana cadde üzerinde sürüsüne bereket kuyuları görünce ailecek şoke olduk!
İKİ BELEDİYE ARACI GEÇTİ
İnsaniyet namına ve de sorumlu vatandaş kültürümüze istinaden aracımızı uygun bir alana çekip kuyulardan birini belgelemek için fotoğrafını çekiyordum ki yanımdan; önce Osmangazi Belediyesi’ne ait bir araç, ardında da Büyükşehir Belediyesi’ne ait başka bir araç geçip gitmesin mi… Velhasıl yetkililerin umuru olmayanı yine biz dert ettik!
YEŞİLE SAYGININ BU KADARI FAZLA
Farklı okurlarımızdan Bursa’nın çeşitli noktalarında budanmayan ağaçlar yüzünden kaldırımlarda zorlukla yürüdüklerine dair uyarılar aldım. Bu yazımızda iki belediyeden üç örnek görsek de gözlemlerim ve anlatılanlar, başka belediyelere ait kaldırımlarda benzer sorunların yaşandığını gösteriyor. Tamam, yeşile hepimiz saygılıyız; ama ne dersiniz... Kaldırımları da biraz rahatlatsak mı... Bu arada şehir içindeki ağaç sayısını da merak ediyorum ve bu konuda Türkiye’de dünyada kaçıncıyız acaba... bilen var mı?
1- BENİM HATIRLATMAM AYIP
Hürriyet Bursa abonelerinden ODTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi olan Serkan Özgiray diyor ki:
“Muhammet Bey, İzmir’de Alsancak semtinde, Konak ve Karşıyaka sahillerinde, Bornova’nın ağaçlı kaldırımlarında, 4 kıta 59 ülkede, dünyanın en güzel ve bakımlı şehirlerinde yüz binlerce adım atmış bir İzmirli olarak Bursa’da da eski adetlerimi devam ettirmek istiyorum. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor…”
ZARAR GÖRMEZSEM ŞANSLIYIM
“Bursa’da yürüme yolları ve parklar dışında benim gibi caddeleri, sokakları yürüyerek aşındıran yok gibi. Vaziyet böyle olunca da her sorunu görüyorsun. Ama bakıp görürsen tabii... Beşevler, Konak, Kültür ve Çamlıca Mahallesi’nde sokak ve caddelerinde ağaç dalları konforlu geçişlerimize izin vermiyor. Yüzlerce noktada budanmamış ağaç dallarına rast gelmekten, onların bir taraflarımı tırmalamasından bıktım. Kendimi, başımı eğip geçmeden yürüdüğüm zaman şanslı hissediyorum!”
GÖREVE DAVET EDİYORUM
“Nilüfer Belediyesi’ni bu konuda göreve davet ediyorum. Kaldırımların konforlu ve güvenli yürüyüş alanı haline getirilmesi belediyelerin asli vazifeleri arasındandır. Bunu vatandaşın hatırlatır olması çok ayıptır!”
Not: “Ağaçları budamaya niyetiniz olursa şayet pek çok noktadaki kurumuş olan ağaçların da kesilerek çirkin görüntünün ortadan kalkması düşünülebilir.”
2-GÖZLÜK KULLANMASAYDIM...
Okurlarımızdan I. P. de ağaç dalları yüzünden zorluk yaşayan bir okurumuz. I.P., yaşadığı tehlikeyi de şöyle aktarıyor:
“Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Vakıfbank ATM önündeki kaldırımda (Tarihi Mahkeme Fırını karşısı) yürüyordum. Dalgındım ve bu yüzden kaldırımı örümcek ağı gibi saran dalları fark edemedim. Dallardan biri gözlüğüme çarptı.
Şayet gözlük kullanan biri olmasaydım belki şu an gözümü kaybetmiştim. Belediyede bu işleri koordine eden başkanlık birimi var. Onlar ne iş yapar?”
3-YEŞİLE SAYGI BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK
Adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen okurumuz da ağaç dalları ile ilgili şikayetini şöyle aktarıyor: “Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde hizmet veren Davut Dörtçelik İlkokulu giriş kapısı önündeki yaya geçidi tabelası, çevresinde uzayan ağaç dallarıyla örtülmüştür. Gereğinin yapılması hususu, ilgili yetkililere önemle duyurulur!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KONU SUDAN MESELE DEĞİLDİR başlıklı şikâyetin sahibi olan abonemiz Ali İmdat: “Aylardır boşa akan içme suyu, yayımınız sonrası anında kesildi! İsrafın da önüne geçme özelliği bulunan Hürriyet Bursa gazetesini ailemizin ferdi olarak görüyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.” diyor. Bizlere verdiğiniz değer için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu esnada; siz de sağ olun BUSKİ…
Yetkililerin umurunda mı
Üç gün önceydi. Saatler 14.51’i gösteriyordu. İl dışı seyahatimiz bitmiş Bursa’mıza giriş yapmıştık.
İstanbul Caddesi’ndeki trafiğe girmeden evimize ulaşmak için bazı Bursalılar hariç, yabancı vatandaşlarımızın bilmediğini tahmin ettiğim Bursa As Outlet’in yanından giriş yaptık. Yeniceabat Köprüsü’ne yaklaşıyorduk ki yol boyunca ana cadde üzerinde sürüsüne bereket kuyuları görünce ailecek şoke olduk!
İKİ BELEDİYE ARACI GEÇTİ
İnsaniyet namına ve de sorumlu vatandaş kültürümüze istinaden aracımızı uygun bir alana çekip kuyulardan birini belgelemek için fotoğrafını çekiyordum ki yanımdan; önce Osmangazi Belediyesi’ne ait bir araç, ardında da Büyükşehir Belediyesi’ne ait başka bir araç geçip gitmesin mi… Velhasıl yetkililerin umuru olmayanı yine biz dert ettik!
YEŞİLE SAYGININ BU KADARI FAZLA
Farklı okurlarımızdan Bursa’nın çeşitli noktalarında budanmayan ağaçlar yüzünden kaldırımlarda zorlukla yürüdüklerine dair uyarılar aldım. Bu yazımızda iki belediyeden üç örnek görsek de gözlemlerim ve anlatılanlar, başka belediyelere ait kaldırımlarda benzer sorunların yaşandığını gösteriyor. Tamam, yeşile hepimiz saygılıyız; ama ne dersiniz... Kaldırımları da biraz rahatlatsak mı... Bu arada şehir içindeki ağaç sayısını da merak ediyorum ve bu konuda Türkiye’de dünyada kaçıncıyız acaba... bilen var mı?
1- BENİM HATIRLATMAM AYIP
Hürriyet Bursa abonelerinden ODTÜ 99 Endüstri Yüksek ve Makine Yüksek Mühendisi olan Serkan Özgiray diyor ki:
“Muhammet Bey, İzmir’de Alsancak semtinde, Konak ve Karşıyaka sahillerinde, Bornova’nın ağaçlı kaldırımlarında, 4 kıta 59 ülkede, dünyanın en güzel ve bakımlı şehirlerinde yüz binlerce adım atmış bir İzmirli olarak Bursa’da da eski adetlerimi devam ettirmek istiyorum. Ama olmuyor, olmuyor, olmuyor…”
ZARAR GÖRMEZSEM ŞANSLIYIM
“Bursa’da yürüme yolları ve parklar dışında benim gibi caddeleri, sokakları yürüyerek aşındıran yok gibi. Vaziyet böyle olunca da her sorunu görüyorsun. Ama bakıp görürsen tabii... Beşevler, Konak, Kültür ve Çamlıca Mahallesi’nde sokak ve caddelerinde ağaç dalları konforlu geçişlerimize izin vermiyor. Yüzlerce noktada budanmamış ağaç dallarına rast gelmekten, onların bir taraflarımı tırmalamasından bıktım. Kendimi, başımı eğip geçmeden yürüdüğüm zaman şanslı hissediyorum!”
GÖREVE DAVET EDİYORUM
“Nilüfer Belediyesi’ni bu konuda göreve davet ediyorum. Kaldırımların konforlu ve güvenli yürüyüş alanı haline getirilmesi belediyelerin asli vazifeleri arasındandır. Bunu vatandaşın hatırlatır olması çok ayıptır!”
Not: “Ağaçları budamaya niyetiniz olursa şayet pek çok noktadaki kurumuş olan ağaçların da kesilerek çirkin görüntünün ortadan kalkması düşünülebilir.”
2-GÖZLÜK KULLANMASAYDIM...
Okurlarımızdan I. P. de ağaç dalları yüzünden zorluk yaşayan bir okurumuz. I.P., yaşadığı tehlikeyi de şöyle aktarıyor:
“Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Vakıfbank ATM önündeki kaldırımda (Tarihi Mahkeme Fırını karşısı) yürüyordum. Dalgındım ve bu yüzden kaldırımı örümcek ağı gibi saran dalları fark edemedim. Dallardan biri gözlüğüme çarptı.
Şayet gözlük kullanan biri olmasaydım belki şu an gözümü kaybetmiştim. Belediyede bu işleri koordine eden başkanlık birimi var. Onlar ne iş yapar?”
3-YEŞİLE SAYGI BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK
Adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen okurumuz da ağaç dalları ile ilgili şikayetini şöyle aktarıyor: “Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde hizmet veren Davut Dörtçelik İlkokulu giriş kapısı önündeki yaya geçidi tabelası, çevresinde uzayan ağaç dallarıyla örtülmüştür. Gereğinin yapılması hususu, ilgili yetkililere önemle duyurulur!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
KONU SUDAN MESELE DEĞİLDİR başlıklı şikâyetin sahibi olan abonemiz Ali İmdat: “Aylardır boşa akan içme suyu, yayımınız sonrası anında kesildi! İsrafın da önüne geçme özelliği bulunan Hürriyet Bursa gazetesini ailemizin ferdi olarak görüyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.” diyor. Bizlere verdiğiniz değer için ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu esnada; siz de sağ olun BUSKİ…