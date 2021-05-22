Yetkililer göçünce değil de göçmeden bir çare bulsalar

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Endüstri Mühendisi Ercan Ersoy, özetimle bakınız ne diyor:

“Tarih 17 Mayıs 2021 saat 12.17’yi gösteriyordu. Annemle birlikte şehir dışında yaşayan kız kardeşimin yanına gidiyorduk. İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeydik. Kurulduğu günden beri asansörleri de çalışmayan ve yaya üst geçidine benzeyen gösterişli ama kendisi boş olan hizmet noktasına varmamıza iki yüz metre kalmıştı! Bu kadar mesafeyi tam 17 dakikada tamamlayabilmiş olmanın zevkiyle uçuyorduk! Sinirli miydik? Hem de ne sinir... Bir kaplumbağa bile bu mesafeyi bizden önce bitirirdi! Sinirimize sebep olansa orada yapılan çalışmalardı. 53 yaşındayım. Doğduğum günden beri kazı, onarım, yama, boya badana işleri hiç bitmedi! Buradaki ‘hem de ne sinirimize’ sebep olan sinirimizin sebebine gelince... Bayram süresince ve hafta sonları bile sokağa çıkma yasağımız varken... Bu süreler zarfında neden bu işleri yapmazlar ki?”

ASKILARI VAR SEPETİ YOK

EMEKLİ kamu çalışanı T. K., özetimle şöyle diyor: “Kentimizin muhtelif noktalarında bulunan onlarca çöp kutusu askısı var. Bu askıların her biri sadece askıdan ibarettir! Yani asıl işi yapacak olan taşıyıcı sepetleri yok. Üstelik askıların çoğu ya paslı ya da ziyan görmüş vaziyette. Bundan da şunu çıkartabilir miyiz; o askıların bedelini de laf olsun diye ödedik değil mi?”

Aynen öyle oldu T. K. Ancak dert etmeyin. Gözümüzün önünde duran askılarımız var en azından!

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