Yeşil Türbe’ye komşu olunca!

Çanakkale Savaşı’nda cephede nüfus bazında en çok şehit veren yer olan Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi (Köy) sakinleri, “Bizi ne duyan var ne de dinleyen” diyor.

Acınası durumda olan yollarıyla alakalı olarak tarafıma yollanan 43 ayrı pozu incelediğimde cidden şaştım kaldım. E-postada imzaları olan çiftçi kardeşlerimiz; Berkant, Hasan, Hüseyin, Sancar, Mutlu, Coşkun, İsmail, Süleyman, Recep, Ahmet ve Murat isyan ederek diyorlar ki: “Dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz lezzetli çileğimizle, bunun yanı sıra Bursa meyve - sebze pazarında ahududu, yaban mersini, fasulye, barbunya ve ceviz gibi ürünlerimizle pazar payının yüzde otuzunu oluşturan üretici durumundayız. Köyümüzle birlikte Seferışıklar ve Kozbudaklar Mahallesi’ne de (Köy) hizmet veren yollarımız bu ayıptan mahrum değiller!”

‘3 AY DAYANIYOR!’

“Değeri olmayan bizleri bir yana bırakalım, yarılan lastiklerimizi zaten unutalım. Ancak özellikle Türkiye’nin en iyisi diye anılan canım çileklerimiz yurtdışı nakillerindeki yıpranmanın kat ve katını buradaki kısa mesafelik yolda görüyor.

Derseniz ki ‘bilgisi ve ilgisi olmayan yetkililer hiç mi görmüyor burasını?’ Görüyorlar elbette! Her ilkbahar sonunda buraya geliyorlar ve yüzlerce çukura soğuk asfalt döküp gidiyorlar. En fazla üç ay sonra durum yine aynı oluyor. Gel, git, git, gel... Nasıl olsa paramız pek çok!”