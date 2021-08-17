Yazıklar olsun…

Adının açıklanmasını istemeyen bir işletmeci okurumuz bakınız ne diyor:

“Nilüfer ilçesindeki bir işletmenin sahibi olan ve son yıllarda canice işlenen kadın cinayetleriyle gündemlerimizden hiç düşmeyen cinsiyetin temsilcilerinden olan kadınlardan biriyim. Buna değindim çünkü çok yerde değerimiz yok maalesef. Köşeniz vasıtasıyla acımıza bir kez daha değinmiş oldum teşekkür ediyorum. Gelelim şikâyetime… Barış Mahallesi İstikbal Sokak AS. Deniz Apartmanı Duygu Çiçek önüne denk düşen kaldırımdaki kuyunun durumu ne olacak? Birileri zarar ve ziyan görmesin diye kuyunun etrafına koyduğum saksıları koymasam ne olurdu acaba? Merak ediyorum da! Bu esnada buradan Başkan Turgay Erdem’in dahi geçmiş olacağını düşünüyorum. Elbette beraberinde onlarca belediye yetkilisinin de… Şimdi geleyim asıl konuma. Kuyuya alışmamız biraz zaman almış olsa da alıştık işte. Kuyumuz fena da olmadı aslında. Çöp kutusu olarak kullanıyoruz! Belediyemizden bir ricamız var. Saksıdaki çiçekleri sulamamız konusunda desteklerini rica etsek; olur mu? (!)”

Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine!

Her şeyi belediyeden beklemeyin melisa dikmeyi de ihmal etmeyin!

Adını ‘Haydar Yangitti’ olarak yazmamamı rica eden bir kamu çalışanı, özetimle: “Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü girişindeki sivri ve keskin uçlu taşlarla hizmetlerimize sunulan konforlu yürüme yolunun akıbeti ne olacak? Yazık günah. Burasını her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Belediyemiz uyuyor mu? Osmangazi Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz!” Değerli memur kardeşim, hep diyorum. Her şeyi belediyemizden beklemeyin lütfen. Üç – dört çuval deniz kumu doldurup çakıllı alanın üzerine dökseniz taşların sivriliği ve keskinliği ortadan kalkar sanırım. Çok mu zor dört çuval kumu doldurup dökmek? Bu esnada orada kedi bol… Kumu kullanacaklardır. Koku oluşumunu önlemek için de kaldırım kenarına melisa ekin!

Ferdi Tayfur’a şikâyet edin!