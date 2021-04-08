Yazık olacak yeni otobüslerimize

Uludağ Üniversitesi kampüs alanı içindeki otobüs durağında cep olmasına rağmen alana delinatörler dikilmiş. Hem trafik oluyor, hem yolcular atlayarak otobüse binmek zorunda kalıyor.

Uludağ Üniversitesi kampüs alanı içinde bulunan BURULAŞ belediye otobüs durağının başına gelenleri hayretle izliyorum! İzliyorum ve bir anlam veremiyorum. Otobüs durağının çok güzel bir cebi vardı. Mevcut olan ilgili cebe giriş yapılamasın diye cebin başlangıç noktasından sonuna kadar olan alana onlarca delinatör dikilmiş!

TRAFİK OLUŞUYOR

Bu yüzden de otobüs kaptanları mecburen yolun ortasında duruyor. Sonra yolcularının inip binmesini bekliyor. Dolayısıyla otobüsün arkasında bulunan araçlar çok zaman kuyruklu mola oluşturuyor! Tabi ki yolcular da inişlerini delinatörlerin üzerinden atlayarak gerçekleştiriyor. Belinize ve dizinize kuvvet millet!

ANLAYAN VAR MI?

Oysa buradaki cep imkânına özenen ve buna kavuşmak için talepte bulunulan on binlerce hemşehrimiz var şehir merkezimizde. Bu taleplerle alakalı olarak yapılan yanıtlarda da: “Cep için uygun alan yok” açıklaması yapılıyor! Eee, burada imkân var da ne işe yarıyor? Anlayan varsa buyursun beri gelsin!

Dalga geçer gibi...