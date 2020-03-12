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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Yaya hız kesici seti

12 Mart 2020

Okurlarımızdan olan Didem Keskin, özetimle bakınız ne diyor:

Yaya hız kesici seti

“Büyükşehir’in ana arterler üzerindeki caddelerinde ve sokaklarında bulunan araç hız kesici setlerini hepimiz biliyoruz. Ancak yaya hız kesici setine de şahit olmak ve bunu da kentimizde görmek bizi çok mutlu etti. Bu mutluğumuzu da Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizle paylaşmak istiyoruz.” Gerçekten çok ilginç. Çekirge Caddesi Stadyum orta kapısı çaprazında (Berussa Mağaza karşısı) durum böyleymiş.

YILLARDIR ÖYLECE DURUYOR

Yaya hız kesici seti

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Can Emir, şöyle diyor: “Osmangazi, Hürriyet Mahallesi meydanındaki ATM’lerin önünde bulunan borular yıllardır öylece duruyor. Hiçbir anlamı ve amacı olmayan O boruları kim toplayacak?”

BÖYLE BİSİKLET YOLU MU OLUR?

Yaya hız kesici seti

Okurlarımızdan olan Hande Koçer’in “Böyle bisiklet yolu mu olur?” diye sorduğu e-postasını özetimle aktarıyorum:

Yaya hız kesici seti
“Nilüfer ilçesi, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki bisiklet yoluna aşığım. Bisiklet yolunda adım başı tabela dikili. Bu da yetmiyormuş gibi iki tabela arasında bir de ağaç kökü var. Soruyorum; ‘böyle bisiklet yolu mu olur?’ Yazık…”

SİZ BÖYLE YAPARSANIZ…

Yaya hız kesici seti

Esnaf okurumuz Recep S., “Bursa’nın en meşhur adreslerinden biri olan Setbaşı meydanındaki kaldırımda iki araç park etmiş. Dolayısıyla vatandaş için çok büyük engeldi bu. İlgili araçlardan birinin Yıldırım Belediyesi’ne ait olan zabıta aracı olması işin en ilginç olan yanıydı. Siz böyle yaparsanız, vatandaş ne yapmaz?” diyor.

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

SORUN GİDERİLMİŞTİR

Yaya hız kesici seti

BİRİLERİNİN CANI YANMADAN başlıklı yazımdaki ihmalin (Bursa Emniyet Müdürlüğü önü) yayımımızla birlikte sabahın erken saatlerinde giderildiği bilgisini aldım.

Yaya hız kesici seti

Şahit fotoğraflarıyla da “Sorun giderilmiştir” açıklamasını yapan UEDAŞ’a teşekkür ediyorum.

UYGUN GÖRÜLMEMEKTEDİR

Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizin 28 Şubat 2020 tarihli sayısında yer alan ‘UYARICI LEVHA NEDEN YOK’ başlıklı şikâyetiniz belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ilgili ekiplerimizce incelendi. “2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 61/1-d maddesine göre taşıt yolu üzerinde belirlenmiş olan yangın musluklarına her iki yönden de 5 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır” ibaresinde olduğu gibi bu hususu sürücülerin bilmesi ve kurallara uyması gerektiğinden uyarıcı levha koyulması uygun görülmemektedir. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.

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