Ya bir yangın çıksa ne olacak?

Hürriyet Bursa okuru olan bir yönetici, özetimle şöyle diyor:
“1421 yılında inşa edilen, 2015 yılında da çok yüksek bedel harcanarak geniş kapsamlı olarak restorasyonu yapılan ve ziyaretçilerinin hiç eksik olmadığı tarihi Dayehatun (Tayakadın) Cami’sinin çevresi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Ticaret Borsası tarafınca yapımına başlanan inşaat sebebiyle camii girişi neredeyse tamamen engellenmiş durumda. Cenazelerimizi camiye götürmek gerçekten çok zor! Diyelim ki orada bir yangın çıktı! Değil itfaiye aracının girmesi, itfaiye erinin dahi girmesi mümkün değil bu bu durumda. Can kısmında sorun yok! Nasıl olsa can çok! Tarih yanar, harcanan milyonlarca lira uçar ve sonra tarih bunları da yazar! Cemaat yolu dahi kapatılmış. Bunu kime anlatmaya çalışsak sesemizi duyan olmadı. Şansımızı bir kez de sizin köşenizden denemek istedik.” Yetkililerin dikkatine.
Vay halimize...
Adının açıklanmasını istemeyen bir ana bilim dalı başkanı bakınız ne diyor: “İlgili fotoğrafımı vazife yapmakta olduğum Uludağ Üniversitesi kampüsü içinden çektim. (Yeni Cami inşaatı karşısı) Mübarek, engelli koşu parkur alanı gibi! Kimse ‘biz engelli vatandaşımız için engelsiz kaldırımlar yaptık’ demesin! Burası böyleyse ve biz dahi bu soruna yetemiyorsak vay halimize!”
‘Sözün bittiği yer’
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden Hilmi Kıran, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Özdamar Sokak üzerindeki kazılı alan nihayet birilerinin dikkatini çekti ve asfalt ekibi geldi! Ekipler çalışmalarını yaptı ve gitti. Gittiler gitmesine de bu nasıl bir iş anlayamadık? Kazılı alanın yarısı asfalt ile kaplandı, diğer yarısı ise öylece bırakıldı. Bizlerle dalga mı geçiyorlar! Sözün bittiği yer” Her şey ortada yetkililere duyurulur.
Kazın kazın aşk ile kazın!
Hürriyet Bursa okuru Halil Yeşiovalılar, şöyle diyor: “Doğup ve büyüdüğüm yer olan Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak sakiniyim. Aynı zamanda da Bursa’nın yerlisiyim. Yaşımla da alakalı olarak Bursa’yı çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden diyorum ki, en az 50 yıldır çivi dahi çakılmayan kaderine terk edilmiş sokağımızın yeni hali bizi mutsuz ediyor. İşaret ettiğim alandan aylarca temiz su fışkırdı. O ihbar, bu ihbar, şu arama, bu arama derken en nihayetinde boşa akan içme suyunu kestirebildik. Boşa akan suyun hesabını kim verecek orası belli değil! Neyse, BUSKİ onardı gitti ve ardından kalanı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sokağımızda 15 - 20 metrelik bir alan kaldı sorunsuz olarak kullanabildiğimiz. Fotoğraftan da anlaşılacağı gibi. Biri sesimizi duysun” Osmangazi Belediyesi ve BUSKİ yetkililerine duyurulur.
Yapılan iş;
UEDAŞ sorunu giderdi
HİÇ BİR YETKİLİ GÖRMÜYOR MU başlıklı yayımımızda bahsi geçen sorunun (152 Evler Metro İstasyonu yanı) giderildiğini gördüm. Sorunu: “En hızlı şekilde gidereceğiz…” açıklaması yapan UEDAŞ’a teşekkür ediyorum.
Ya bir yangın çıksa ne olacak?
Hürriyet Bursa okuru olan bir yönetici, özetimle şöyle diyor:
“1421 yılında inşa edilen, 2015 yılında da çok yüksek bedel harcanarak geniş kapsamlı olarak restorasyonu yapılan ve ziyaretçilerinin hiç eksik olmadığı tarihi Dayehatun (Tayakadın) Cami’sinin çevresi, Osmangazi Belediyesi ve Bursa Ticaret Borsası tarafınca yapımına başlanan inşaat sebebiyle camii girişi neredeyse tamamen engellenmiş durumda. Cenazelerimizi camiye götürmek gerçekten çok zor! Diyelim ki orada bir yangın çıktı! Değil itfaiye aracının girmesi, itfaiye erinin dahi girmesi mümkün değil bu bu durumda. Can kısmında sorun yok! Nasıl olsa can çok! Tarih yanar, harcanan milyonlarca lira uçar ve sonra tarih bunları da yazar! Cemaat yolu dahi kapatılmış. Bunu kime anlatmaya çalışsak sesemizi duyan olmadı. Şansımızı bir kez de sizin köşenizden denemek istedik.” Yetkililerin dikkatine.
Vay halimize...
Adının açıklanmasını istemeyen bir ana bilim dalı başkanı bakınız ne diyor: “İlgili fotoğrafımı vazife yapmakta olduğum Uludağ Üniversitesi kampüsü içinden çektim. (Yeni Cami inşaatı karşısı) Mübarek, engelli koşu parkur alanı gibi! Kimse ‘biz engelli vatandaşımız için engelsiz kaldırımlar yaptık’ demesin! Burası böyleyse ve biz dahi bu soruna yetemiyorsak vay halimize!”
‘Sözün bittiği yer’
Hürriyet Bursa Gazetesi abonelerinden Hilmi Kıran, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Özdamar Sokak üzerindeki kazılı alan nihayet birilerinin dikkatini çekti ve asfalt ekibi geldi! Ekipler çalışmalarını yaptı ve gitti. Gittiler gitmesine de bu nasıl bir iş anlayamadık? Kazılı alanın yarısı asfalt ile kaplandı, diğer yarısı ise öylece bırakıldı. Bizlerle dalga mı geçiyorlar! Sözün bittiği yer” Her şey ortada yetkililere duyurulur.
Kazın kazın aşk ile kazın!
Hürriyet Bursa okuru Halil Yeşiovalılar, şöyle diyor: “Doğup ve büyüdüğüm yer olan Çekirge Mahallesi Mustafa Sokak sakiniyim. Aynı zamanda da Bursa’nın yerlisiyim. Yaşımla da alakalı olarak Bursa’yı çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden diyorum ki, en az 50 yıldır çivi dahi çakılmayan kaderine terk edilmiş sokağımızın yeni hali bizi mutsuz ediyor. İşaret ettiğim alandan aylarca temiz su fışkırdı. O ihbar, bu ihbar, şu arama, bu arama derken en nihayetinde boşa akan içme suyunu kestirebildik. Boşa akan suyun hesabını kim verecek orası belli değil! Neyse, BUSKİ onardı gitti ve ardından kalanı sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sokağımızda 15 - 20 metrelik bir alan kaldı sorunsuz olarak kullanabildiğimiz. Fotoğraftan da anlaşılacağı gibi. Biri sesimizi duysun” Osmangazi Belediyesi ve BUSKİ yetkililerine duyurulur.
Yapılan iş;
UEDAŞ sorunu giderdi
HİÇ BİR YETKİLİ GÖRMÜYOR MU başlıklı yayımımızda bahsi geçen sorunun (152 Evler Metro İstasyonu yanı) giderildiğini gördüm. Sorunu: “En hızlı şekilde gidereceğiz…” açıklaması yapan UEDAŞ’a teşekkür ediyorum.