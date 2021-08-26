Vay garip vatandaşımızın haline

“Muhammet Bey. Bursa’mızın baş ayıplarından birisi olan Kent Meydanı’nın darmadağın olan zeminiyle alakalı olarak iki yıl öncesi; (24 Eylül 2019) uyarı, anımsatma, ikaz, hatta başa kakma niteliğindeki yazımı yayımlamıştınız. Başta Bursa’mız olmak üzere menfaatlerimize olan konulara sahip çıkmak, bunu yaparken de ilgili yetkililere vazifelerini hatırlatmak, hatırlatırken de yapmadıkları vazifelerini yapması konusunda uyarmak akabinde sonucunu takip edip şehrimizin / ülkemizin kazanması hususunda çalışmak ve aksaklıklara sebep olanlara hesap sormak üzere de yetkilendirilmiş biri olarak ben de ‘pes artık’ diyorum! Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Osmangazi Belediye Başkanı; Kent Meydanı kimin sorumluluğunda? Bu zemin on yıldır bu şekilde maalesef. Sizler de on yıldır Bursa’da Belediye Başkanlığı yapmaktasınız. Hiç mi Kent Meydanı’ nından geçmediniz? Onca başkanlarınız, yardımcılarınız, müdürleriniz, şefleriniz, memurlarınız hiç mi sizleri uyarma cesareti gösteremedi? Bursa ‘turizm kenti’ diyoruz; ancak dünyanın hangi ülkesinin meydanı bizimki gibi bakımsızdır? Bir evladımız, bir vatandaşımız düşüp herhangi bir yeri kırılsa sorumluluğu kim üzerine alacak? 2 yıl önce yaptığım uyarımı dahi dikkate almayan sizler; vatandaşın ihbarını ve ricasını nasıl değerlendireceksiniz? Yetki sahibi olmak demek sizleri yetkili kılan kıymetli hemşehrilerimize sırt çevirmek değildir. Vatandaş sizleri hizmet için yetkilendirdi!”
“Nilüfer İlçesi’nde hizmet veren Dörtçelik Çocuk hastanesi önündeki çöp kutusu askılarına asılan siyah çöp torbalarına bakıyorum ve baktıkça hem gülüyorum hem de üzülüyorum. Binlerce lira maliyetle montajı yapılan çöp kutusu askılarını bu çöp naylonlarını asmak için mi yaptınız? Gülüyorum, siyah çöp poşetlerini kavurucu sıcak renklerini griye döndürüyor. Bu durumu yetkililer fark etmiyor! Bunu anlamakta güçlük çekiyorum.” Yetkililere duyurulur.
Madem öyle beni dava edin
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan inşaat teknikeri Remzi Ilgazlı’nın şikayetini özetimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde hizmet veren Ziraat Parkı’nda endişe var! Parkın içine araç girişi yasak ve bu girişi önlemek için dikilen delinatörler sökülmüş. Ayrıca mangal (ateş) kullanımının kesinlikle yasak olduğu bir dönemdeyiz. Bu yasağa uymayan vatandaşlar var! Durumu 153 Alo ihbar hattına bildirdim. 153’ten tarafıma yapılan açıklama da “Yapılan kontrollerde hiçbir olumsuzluğa rastlanılmamıştır…” denildi. Yani bu durumda ben yalan söylemiş oluyorum. Madem öyle beni dava etsin 153 ekibi, ‘yalan ihbarda bulundun’ diye. Maalesef bizde çok şey hikaye!” diyor.
Ne güzel bir şehir!
Emekli kamu çalışanı olan okurumuz Ümit Yalın’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “İlgili fotoğrafımı Osmangazi ilçesinde çektim. Kent trafiğini de tehlikeye atan yabancı uyruklu bir hurda toplayıcısı çuvaldan oluşturduğu plakasız aracını (!) kaldırım kenarına park etti ve ayrılırken de yanına trafik konisi bıraktı! Yani orası makam aracı park alanı gibi hurda aracına tahsis edilmiş oldu. Ne güzel bir şehir; Helal olsun valla!”
“Osmangazi Belediyesi önünde hizmet veren korku tüneli diye tarif edebileceğim yaya alt geçidinden haklı endişelerim var. Bu endişelerimi üç kez Osmangazi Belediyesi’ne bizzat bildirdim. Ama değişen bir şey yok! Kadın tacizleri haberlerini üzülerek ve de endişe ederek takip etmekteyim. Yani bir kadın olarak diyorum ki bu alt geçidi işim gereği yıllık ve kanuni izinlerim harici kullanmak zorundayım. Alt geçitte vergiden ve denetimden muaf olarak yasaklı satışlar yapanlar var. Bazı günler bazı satıcıların laf atmalarına, sözlü tacizlerine maruz kaldığım anlar dahi oldu. Korku tüneli içindeki kuyudan duvarlarına yazılan yazılara kadar her yönüyle endişe saçıyor. Alt geçitler kimin sorumluğunda bilemem ama adı Osmangazi Alt Geçidi! Bir ucu da Osmangazi Belediyesi’ne çıkıyor. Bu geçidi gece ve gündüz kullanmak zorunda olan bir çok insan var. Buraya acil olarak bir çözüm bulunmalı. Neden görmezden geliniyor anlayamıyorum.”
Kurnalı çeşme takımı görevini tamamladı
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Endüstri Mühendisi Nazlı Uysal, bakınız ne diyor: “Mudanya Kumkaya Sokak No 43 önünden başlayıp devam eden alan çöplük gibi. Belediyemizin umurunda değil. Ayrıca orada inşaatı yapılan kurnalı çeşme takımına zamanında itirazım olmuştu. “ Bu konuda seminerlerim dahi oldu. Bunun kıymetini bilmeyiz. Böyle bir çalışma yapmayın. Gerekiyorsa müdürünüzle görüşeyim. Yazık olur emeklerimize ve paralarımıza…” dediğimde öylece suratıma bakıp işlerine devam etmişlerdi. Sanırım sakalım olmadığı için dikkate alınamamıştım! Niyet eder de buraları temizlemeye gelirse Mudanya Belediyesi kurnalı çeşme takımını da söküp götürsün. O vazifesini tamamladı çünkü!”
Dünyanın sekizinci harikası bizim buralarda
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Dünyanın sekizinci harikası olacağını düşündüğüm solucanlı, yılanlı mevsimsel otlu yapraklı dallı budaklı kemerin reklamını her ortamda yaptım ama yine başarılı olamadım! Her yaz ayında mevsimsel olarak çıkan sekizinci harikanın nerede olduğu konusunda Osmangazi Belediyesi’nin bilgisi var. Dünya değerine girmesi konusunda belediyemize kopya veriyorum. Çekirge’nin göbeğinde olan adresi belediyemiz biliyor! Saygılarımla.”
Bursa Kestel Dudaklı İlkokulu önündeki Atatürk kaidesinin üst bölümünü oluşturan Atamızın büstü kırılmıştı! İçi çöplük, yanı rezalet tabanı da atık toplama alanı gibiydi. Üstelik bırakın Türkiye’yi Amerika, Japonya, Hollanda, Belçika, Avustralya, İtalya, İsrail, Küba, Meksika, Şili gibi onlarca yabancı ülkede büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelleri pırıl pırıl duruyor ve saygı duyuyor. (İnanmayan internetten baksın)
Hele Küba gibi adından sıklıkla bahsedilen kurallar ülkesinde Atatürk’ten başka hiçbir yabancı devlet adamının ülkede heykeli yok…
BURSA GİBİ BİR İLDE...
Sonra orduların harekât planlarını hazırlayıp yöneten, ülkemizi düşmanlardan temizleyen bizzat sahada bulunan ve zaferler üstüne zaferler kazandırıp bizlere cennet vatanımızı tekrar sunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline böyle yapılsın… Sonra da bu kimsenin dikkatini çekmesin! Hem de Bursa gibi bir ilde… Yazıklar olsun diyorum, başka bir şey demiyorum!
Harikasınız siz harika!
Okurlarımızdan Ali Demirtaş, diyor ki: “Akçam ve kızılçamın diyarı olan Orhaneli ilçesine bağlı Dağgüney Mahallesi (Köy) yerlisiyiz. 27 kuşaktır Dağgüneyliyiz. Son yıllarda tamamen kaderine terk edilen mahallemizde yaşları oldukça ilerlemiş büyüklerimizden başka yaşayan kalmadı.
Biz de Nilüfer ilçesinde ikamet ediyoruz. Ancak her hafta sonu mutlaka gideriz terk edilmiş can köyümüze. Köyümüzün en güzel hizmetlerinden birisine değinmek istiyorum. Belediyeye ait hiçbir toplu taşıma aracının gelmediği köyümüzde iki tane kapalı belediye otobüs durağı hizmetimiz var.
“Nilüfer ilçesindeki bir işletmenin sahibi olan ve son yıllarda canice işlenen kadın cinayetleriyle gündemlerimizden hiç düşmeyen cinsiyetin temsilcilerinden olan kadınlardan biriyim. Buna değindim çünkü çok yerde değerimiz yok maalesef. Köşeniz vasıtasıyla acımıza bir kez daha değinmiş oldum teşekkür ediyorum. Gelelim şikâyetime… Barış Mahallesi İstikbal Sokak AS. Deniz Apartmanı Duygu Çiçek önüne denk düşen kaldırımdaki kuyunun durumu ne olacak? Birileri zarar ve ziyan görmesin diye kuyunun etrafına koyduğum saksıları koymasam ne olurdu acaba? Merak ediyorum da! Bu esnada buradan Başkan Turgay Erdem’in dahi geçmiş olacağını düşünüyorum. Elbette beraberinde onlarca belediye yetkilisinin de… Şimdi geleyim asıl konuma. Kuyuya alışmamız biraz zaman almış olsa da alıştık işte. Kuyumuz fena da olmadı aslında. Çöp kutusu olarak kullanıyoruz! Belediyemizden bir ricamız var. Saksıdaki çiçekleri sulamamız konusunda desteklerini rica etsek; olur mu? (!)”
Nilüfer Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün dikkatlerine!
Her şeyi belediyeden beklemeyin melisa dikmeyi de ihmal etmeyin!
Adını ‘Haydar Yangitti’ olarak yazmamamı rica eden bir kamu çalışanı, özetimle: “Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü girişindeki sivri ve keskin uçlu taşlarla hizmetlerimize sunulan konforlu yürüme yolunun akıbeti ne olacak? Yazık günah. Burasını her gün binlerce vatandaşımız kullanıyor. Belediyemiz uyuyor mu? Osmangazi Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz!” Değerli memur kardeşim, hep diyorum. Her şeyi belediyemizden beklemeyin lütfen. Üç – dört çuval deniz kumu doldurup çakıllı alanın üzerine dökseniz taşların sivriliği ve keskinliği ortadan kalkar sanırım. Çok mu zor dört çuval kumu doldurup dökmek? Bu esnada orada kedi bol… Kumu kullanacaklardır. Koku oluşumunu önlemek için de kaldırım kenarına melisa ekin!
Ferdi Tayfur’a şikâyet edin!
Yazının noktasına dahi müdahale etmedim. Buyurun hep birlikte okuyalım:
“Merhaba Muhammet Bey. Ben Ayşe Yener 2 çocuk annesi bir ev hanımıyım. Aslen Bursalı olsak da eşimin işi gereği İstanbul’da ikamet etmekteyiz. Geçen günlerde gezmek için Budo vasıtası ile Mudanya’ya geldik. En son yapılan sahil düzenlemesi sonrası ilk gelişimizdi. Yeni yapılan sahil bandında yürüyelim dedik ve akabinde edindiğimiz acı izlenimlerimizi köşeniz aracılığı ile vatandaşlara duyurmak istedik. Gidecek olanları şimdiden uyaralım; eğer bizim gibi bebek arabası ve küçük çocukla yürümek isterseniz yandınız! Yer yer kırık, yer yer kopuk, yer yer ise tuzaklı zeminde 5 yaşındaki çocuğumun ayağı, kopmuş zemine takıldı ve çok kötü düştü."
"Engelli parkur misali sık aralıklarla konulan anlamsız basamaklar bebek arabasındaki bebeğim ile bize zor anlar yaşattı. Her şeye rağmen bugün de hatıra kalsın diye fotoğraf çekilmek için destek aldığımız demirlerin pası kıyafetlerimizi boyadı. Sinirlerimiz bozulmuş halde oradan uzaklaşmaya çalışırken sağlam gibi gözüken zemindeki parça üstüne basmamızla adeta şahlandı ve çocuğuma çarparak tekrardan düşmesine sebep oldu."
Şikâyetlerden bazıları da şahsımca oluşturulmuştu. Şimdi biz diyoruz ki yollarımızda kaldırımlarımız yok gibi. Olanları da türlü açgözlülerin işgali altındadır! Bu bahsettiğim işgallerin çözülmesi CIA olayını çözmek gibi zor, bunu da biliyoruz! Ancak Allah rızası için Güzelyalı Mahallesi Altunkum Caddesi sıfatı eklenen bu kaldırımlara birazcık ilgi gösterin. Merhamet ve vicdanınız varsa buralara uğrayın! Kaldırımlarımız arsız sarmaşıklara, zakkum çalılarına, ağaçların yabanileşmiş fışkın dikenlerine lebalep teslim olmuş durumdadır. Aralarında da yüzlerce içecek şişesi, evsel ve kimyasal çöpler bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ‘sorumlusu Mudanya Belediyesi’dir’ Mudanya Belediyesi de ‘sorumlusu Büyükşehir Belediyesi’dir’ diyor. Paslaşmayı bırakın gol atın gol... Malum bu yıl olimpiyatlarda tarih yazdık, tarih... Bizleri gururlandıran genç kardeşlerimizi candan kutluyorum. Dünya bizi konuşuyorken yine diyorum bari siz de bir gol atın gol!” diyor.
Cadde ortasında direk olur mu?
Okurlarımızdan emekli gazeteci Levent Kaya, özetimle bakınız ne diyor: “Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi İlkokul Çıkmazı’nda tam da ana cadde üzerinde bulunan ve ıskarta elektrik panosunu da kaçak kiracı olarak barındıran elektrik direğinin burada bu vaziyette hizmete sunulmasının gerçekten trajikomik olduğunu, beraberindeki riskleri onlarca kez sorumlusu UEDAŞ’a bildirdik! Ancak UEDAŞ bizi muhatap dahi almıyor! Haklı talebimizi duymazdan ve görmezden geliyor. En son olarak da geçtiğimiz hafta salı günü bu direğe bir araç. Bizler bu direği burada is-te-mi-yo-ruz! UEDAŞ’ı görevlerini yapmaya davet ediyoruz!”
Levent Kaya, çay ve kahve olan davete bile gitmiyor UEDAŞ! Benden söylemesi...
Çöp kutusu nerede?
Okurlarımızdan olan Niyazi Yılmaz Türk bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz hafta köşenizde Kestel Belediyesi Dudaklı Mahallesi’ndeki meydanında bulunan bozuk saate dikkat çekmiştiniz. Teşekkür ediyoruz. Ancak daha da önemli bir konu var ki o saate on beş metre mesafede, Gül Sokak ile Zünbül Sokak birleşim noktasında kalan göçtü göçecek olan ev her gün bir yerlerinden bir parçasını aşağıya düşürüyor. Bizler birilerimizin canı yanacak diye korkuyoruz. Konuyu muhtarlığımız da dahil olmak üzere belediyemize de ilettik. Hem de kaç kere... Ancak yetkililer üzerlerine düşen vazifeleri yapmıyor! Şunu sormak istiyorum. Bu viranlık birinin canına mal olduktan sonra mı geleceksiniz acaba?”
7/24 KONTROL VAR AMA...
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Ezgi Saklıköy özetimle bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz haftaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan özel halk otobüsüne binmiştim. Özel halk otobüsünün birinci koltuklarının önünde bulunan tutunma aparatının kırık olduğunu gördüm. Buraya birisi yaslanmış olsa oturan kişilerin kucağına düşerdi. Oturan kişiler de kalkmak için buradan destek almaya kalksa aparat elinde kalırdı. Bunların kontrolü yapılmıyor mu? Teşekkür ediyorum.”
Ezgi Saklıköy, öyle bir şey olamaz. Çünkü 7/24 kontrol var BURULAŞ’da!
BİRAZ ZAHMETLİ!
Yamalı, patlaklı, çatlaklı, tozlu, engebeli, engelli, saplamalı gibi yollarımıza da kaldırımlarımıza da alışkınız. Olmazsa olmazımızdır. Hatta benzeri durumları görmesek hasta dahi olabilirdik!
Ancak Akçalar’da mahalle ortasında bir köprü gördüm ki akıllara şenlik! Sağı uçurum, solu uçurum. Ne koruyucu bariyer var ne de uyarıcı tabela…
Bi’şey diyeyim mi? Bu köprünün benzerini asırlar önceki dönemleri anlatan filmleri izlerken dahi görmedim. Bakalım daha neler göreceğiz!
MESAİ SAATİ BİTİYOR VE…
“Köyümüzde var olan onlarcası çözüm bekleyen sorunumuzun sizler sayesinde giderildiğini memnuniyetle takip etmekteyiz. İyi ki varsınız. Sağ olunuz var olunuz. Geçtiğimiz ayki (07 Temmuz GURURLA HİZMET EDİYOR) köşenizde, köyümüzdeki ilköğretim okulu önünde yıllardır uyku sendromundan çıkamayan beton direğe yönelik olarak şikayetimizi yayımlamıştınız ya… İşte o direğin sahibi olan UEDAŞ, (Gerçek sahibi bizleriz. Bunu da hatırlatmak isteriz!) halen gelecek! Zahmet edip de gelmeye karar verirse UEDAŞ, on yıldır derdimizi anlatmayı başaramadığımız elektrik trafosu hurdalık otoparkına da bi’el atsınlar! Adresi ben veririm. Merak ederler de sorarlarsa telefon numaramı veriniz Muhammet Bey lütfen. İşleriniz rast gelsin. Saygılarımızla.”
Bakalım UEDAŞ merak edip numaranızı isteyecek mi? Nasip diyelim Berkan Sancar!
VAH BURSAM VAHHH…
Şimdi dikkat lütfen! Güzelyalı Mahallesi meydanında bulunan Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin kaidesine bizlere ders ve nasihat olan sözlerinden birisi olan “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz” yazımak istemişler. Anvak bu kıymetli söz, kaidede “Cumhuriyeti biz kırduk onu yaşatak sizlersiniz” diye yer almış. Böyle önemli bir sözün tam olarak yazılmamış olması bir noktanın eksikliğinin dahi kabul görmediği günümüzde bence hiç de yakışık alan bir durum değil. “Kaidele
Ayrıca kaidenin sağında ve solunda bulunan çiçek yuvalarının çöplük olarak kullanılmasındaki ahlaksızlık için de bir şey diyemiyorum!
KAPRİSLİ SU MAZGALI!
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Nazlı Gençtürk: “Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Selvili Cadde üzerinde bulunan yağmur suyu mazgalı sel halinde gelen yağmur suyunu kabul etmiyor. Yağmur suyu mazgalının bu kaprisi kime acaba? (!)” diyor. BUSKİ’nin dikkatlerine…
BİR YIL OLDU DA…
Geçtiğimiz haftaydı. Turistik ve tarihi adreslerimizden birisi olan Gölyazı Köyü’ne (Yeni tanımıyla Nilüfer ilçesinin mahallesi) gittim. Gitme sebebime gelince; son dönemlerde Gölyazı ile alakalı olarak aldığım şikâyetlerin doğruluğunu bizzat görmekti. Malum bu güne kadar hiçbir konuyu bizzat görmeden asla yayımlamadık. Amacımız siz kıymetli okurlarımıza zerre de olsa kesinlikle yanlış haber aktarmamak ve dosdoğru gazeteci olarak anılmaktı.
Bu manada bir Bursalı olarak belki biraz komik olacak ama ilk kez gittiğim Gölyazı’da gördüklerim karşısında da şoke oldum!
GÜZELDEN YANA BİR ŞEY ARADIM
“İl dışında görev yapan kızım senelik iznini kullanmak üzere memleketi olan Bursa’mıza gelmişti. Yani onu ailesiyle birlikte olacaktı. Ailecek yürüyüş yapıyorduk. Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kavakdibi Sokak’ta Besaş Halk Ekmek satış mağazası önüne gelmiştik ki kızımın işaret ettiği merdiven tutamağı bağlantısı olan demir yana doğru ok gibi fırladı.
‘KAMERAYA BAKABİLİRLER’
O esnada basamaklarda yürümekte olan kızımın göğüs ve karın bölgesine doğru savruldu. Kızım bir adım daha önde olmuş olsaydı yemin ederim ki yüzde yüz çok ciddi zarar oluşurdu. Allah’ın işine bak. Durup dururken sen bağlantı noktasından kop ve gel bizi bul! Başta kızım olmak üzere hepimiz çok korktuk. Çok ama çok kıymetli yetkililer(!) olayı senaryo olarak değerlendirecek olurlarsa; o civarda güvenlik kameraları vardır.
‘AYIPLARINI İZLESİNLER’
Ana haberlere çıkacak kadar önem arz eden ayıplarını izlesinler. Belki utanırlar; ‘bizim denetçiler sanırım iş yapmıyorlar’ diye dertlenirler! Olay günü 12 Temmuz saati de 18.41 Bir adımla kurtulduğumuz kalitesiz hizmetten kaynaklanan anlık dehşetimizin hesabını yarın huzuru mahşerde isteyeceğiz.”
MÜDAHALE ETMEDİKLERİNE GÖRE...
Kıyıdan 10-15 metre civarı açıktaki iki kadının boğulmak üzere olduğunu gördük. Derken denize iki kişi atladı. Boğulmak üzere olan kadınları kıyıya taşıdılar.
BİRDEN DERİNLEŞİYOR
Daha sonra bu iki kahramanın oradaki balıkçı limanında görevli olan kardeşlerimiz olduğunu öğrendim. Faciadan kıy payı dönmek böyle bir şey olsa gerek... Olayı soruşturdum. Deniz suyu bir noktadan sonra aniden 4-5 metre birden derinleşiyormuş. (Longuz) Hatta her yıl tam da longuz noktasında birçok kişi boğularak can veriyormuş. Vatandaşların, bu tehlikeli alanda denize girilmemesi için alanın çevrilmesi konusunda yetkililere onlarca müracaatı olmuş ama bir sonuç alamamışlar!
TEDBİR ALINMALI
Mevzu cidden çok önemli. Biz olanları seyrederken dahi şoka girdik. Bir de o anı yaşayanları düşünüyoruz da... Tedbir almak yetkililerin vazifesidir. Lütfen tedbirlerinizi uygulayınız, uygulatınız! Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bursa sahillerinin 115 kilometrelik kıyı bandının da sorumlusu olan Büyükşehir Belediyesi’nin önemlerine...
ORMANI AYAKLARINIZIN ALTINA GETİRMİŞLER!
“Uludağ’a her çıkan kişinin karşısına çıkan ve mutlak suretle gördüğü milyonluk pardon, viranlık villaların durumu ilgilileri rahatsız etmiyor mu acaba? Adresi vermeye gerek var mı bilemiyorum.
Çünkü burasının da artık meşhur olduğunu düşünüyorum! Çekirge’ye giriş ya da Çekirge’den çıkışta ilk karşınıza çıkan eser! Dağ esintisi mübarek! 15 yıldır bu vaziyette. Madde bağımlıları ve çirkin işler yapanların yuvası oldu.
Şahsım olarak ben çok utanıyorum. Bu nasıl bir değersizlik anlamadım gitti’
YOĞURULACAK KIVAMA GELDİ!
İçeriğinde BURULAŞ’a bir öneride bulunmuştum. Önerimde de “Bir istasyonluk mesafede seyahat edenle otuz sekiz istasyon seyahat eden yolcu aynı parayı ödemesin. Validatör diye tanımlanan sistemi oluşturun. Yolcu, istasyonunda indiğinde hesap edilecek para iadesini kartına yükletsin...” demiştim.
1’LE 38 ARASI FARK YOK!
Daha sonra BURULAŞ: “Gereği yapılacaktır...” açıklamasından kısa bir süre sonra bu hizmeti vermişti. Olması gereken buydu. O vakit teşekkürlerimi iletmiştim BURULAŞ’a ve o dönemin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye. Ve şimdi... Bu sistem sessiz sedasız iptal edildi. Yani 38 istasyon sonra metrodan inen yolcu belirli olan ücreti öderken bir istasyon sonra inen yolcu da aynı ücreti ödemeye mahkum edildi...
SÜS OLARAK KALDI!
Validatör sistemini kontrol eden makineler de süs olarak kaldı maalesef. Pardon, müzeye kaldırılacaksa şayet bu tespitim için özür dilerim! Ücret iadesi için makineye giden her yolcu hüsrana uğruyor artık. Oysaki metroyu en çok kullanan kişiler öğrenciler ve gelir düzeyi düşük olan kişilerden oluşurken... Oldu mu bu şimdi BURULAŞ!
HANGİ REKLAMI OKUTSAK OTOBÜS GELİR?
Geçtiğimiz hafta köşemde İlker Çelikcan Hastanesi’nin temizliğiyle alakalı bir e-postayı yayımlamıştık. Çok da sevinmiştim bu e-postaya…
Derken iki gün önce Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi Nilüfer 6 Nolu Çalı Aile Sağlığı Merkezi önünden geçiyordum ki sağlık merkezinin önünde dağılmış kaldırım dikkatimi çekti birden; ve sağlık merkezinin etrafını şöyle bir dolaşayım dedim. Keşke dolaşmasaydım!
Gördüklerim karşısında hem çok utandım hem çok üzüldüm. Sağı, solu, önü ve arkası The Walking Dead dizisindeki terk edilmiş evler gibi. Bir tek aylaklar eksikti! Geçen hafta böyle; bugün böyle…
Aklıma ‘şikâyetlerinizi bize memnuniyetlerinizi dostlarınıza’ söyleyin sözü gelse de şikâyetlerimi söyleyemedim sağlık merkezi yönetimine! Memnuniyet kısmına gelince bilemedim ne desem! Birden İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz geldi aklıma. Bir aksaklık var burada ama…
Ani hareketten kaçınsın ve korse taksın!
Adının açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı, özetimle: “Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi B 201 Sokak birleşim noktasındaki DUR levhası altı aydır eğik vaziyette duruyor. Romatizmal bir rahatsızlığının olduğu düşünüyorum! Tedavisi için ne yapalım?” diyor.
Bu yaşıma kadar bir tek sakız kâğıdını dahi çevresine atmayan biri olarak inanın öyle üzüldüm ki bu üzüntümü de asla tarif edemem. Hafiye misali araştırdım. ‘Bu saygısızlığı ve ahlaksızlığı kimler yaptı?’ diye sordum soruşturdum. Yanıt olarak da her konuştuğum kişinin iddiası ‘belediyemiz boşaltıyor bunları’ oldu.
Keles Belediyesi’ne ‘böyle bir iddia var’ desem kabul etmeyeceklerdir elbette. Ben de kabul etmiyorum Keles Belediyesi’nin böyle bir şey yapacağını! Fakat şunu sormak istiyorum ilgili başkanlara; ‘kamyonlar dolusu çöpü ve molozu yol kenarına ve ormanın içine boşaltanları görmediniz mi?’
Araçlarınızla giderken yani mecburen önünden geçerken gibi görünüyor ya (Hani ben gördüm de!) o vakit de mi görmediniz? Görmediğinizi, bilmediğinizi ve duymadığınız düşünerek adresi vermek istiyorum. Burası; Harmanalanı Kömür İşletmeleri’ne giden yolmuş!
YOLLAYACAĞIM DEDİM YOLLADIM
“Nilüfer Çamlıca Mahallesi Bozer Sokak İnci Sitesi 1/C Blok’un çatı dubleks terasına projeye aykırı olarak saçak seviyesinde 120 –150 santim arasında örülerek başlatılmış olan bir çalışma var. Bizler bu tür kaçak görüntüleri görmekten bıktığımız için buraya taşındık. Değişen ne oldu, hiç? Durumu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Ancak ilgili ekiplerden gelen yok. Yani kaçak inşaat tam gaz devam ediyor. Bakalım diğerleri ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili değişik duyumlar alıyoruz. Belediyeden bir açıklama bekliyoruz. Boşu boşuna düzenimizi bozup buralara taşındık. Ne o; burası planlı ve kontrollüymüş! Oysa gördüğümüz sadece aynı anlayışın devam ettiği.”
OTURULMASI SIKINTILI OLAN BANK!
Okurlarımızdan olan Yunus Uraz: “Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Melisa Parkı Otobüs durağının oturma bankının tahtaları kırık. Bir tanesi de eksik. Bu sebepten dolayı büyük insanların bu banka oturmaları biraz sıkıntılı oluyor! Bu durum yıllardır böyle. BURULAŞ’ın tamir ve onarım ekibine duyurulur!” diyor.
YİRMİ DÖRT SAAT DOLMADAN KESTİLER
Vay garip vatandaşımızın haline
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden iş insanı M. Ç.’nin e-postasını özetimle aktarıyorum:
“Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi sakiniyiz. Mahallemiz Bursa’nın en modern villalarına da ev sahipliği yapan yerdir. Dolayısıyla Bursa ekonomisine yön veren şirketlerin, holdinglerin, kurumların ve kuruluşların en üst düzey yöneticilerinin ailelerine de ev sahipliği yapmaktadır burası. Bunu belirttim, kusura bakmayın lütfen. Sebebi şudur. Bizler de çöpe battık! Muhatabımız olan Mudanya Belediyesi bizleri bu konuda çok üzüyor. Bütünşehir statüsüyle ‘biz buradayız’ diyen Büyükşehir Belediyesi de seyirci kalıyor! Bizler de mağdur oluyorsak; vay garip vatandaşımızın haline vay! Bizlere itibar etmeyen yetkililer gazetemiz Hürriyet Bursa’yı okuyup da buralara gelmeyi düşünürlerse şayet, Bademli Jandarma Karakolu karşısı, sokak hayvanlarını bırakma noktası! Bu sebepten dolayı da her gün bir kedi ya da köpek araç altında kalarak eziliyor. Ezilme sebebi; bizim buralarda da ralliciler var! Karakol önüne de hız kesici set yapsınlar zahmet olmazsa!”
Benden de yazıklar olsun
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş: “Geçen hafta köşenizde Dudaklı Mahallesi’ndeki ilköğretim okulu bahçesinde bulunan utanç verici Atatürk büstü konusunu “Yazıklar olsun” başlığınızla yayımlamıştınız. Bu kez de ben ‘yazıklar olsun’ demek istiyorum izninizle. Memleket Hastanesi önündeki Atatürk heykelinin çevresi acıları oynuyor. Bunları gören tek bir yetkili dahi yok mu Bursa’mızda!” diyor.
Nilüfer’de köpek çiftliği!
Bir şirketin üst düzey yöneticisi olan Sibel Bağcı, özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Çağlayan Sokak’ta (Dört Yıldız, Müjde Çelik ve Beykent Sitesi arası) hizmet veren koşu ve yürüme yolu köpek çiftliğine döndü! Özellikle sabah saat 06 ile 09 arası tam curcuna. En az 10 köpek. Köpeklerden ikisi geçen hafta bir arkadaşımızı ısıracakmış ki civarda simit satan kardeşimiz koşmuş imdadına. Sorunu Nilüfer Belediyesi’ne bildirdik. Ama bizi dikkate alan yok. (Benzeri bir konuya ben de şahit olmuştum. Başkan Turgay Erdem de benim şahidimdir)
Kıymetli Nilüfer Belediyesi! Sizleri bilemeyiz ama bizler bu köpeklerden çok korkuyoruz. Bu kez bari anlaşıldığımızı umut ederiz.” ‘Umut fakirin ekmeğiymiş’ Sibel Bağcı! Selamlar…
Ayrım olmaması çok başarılı
Okurlarımızdan Saffet Salihoğlu: “Bursa Valiliği resmi konutunun karşısında bulunan kaldırımın onarılması gerektiğini düşünüyorum! Yoksa yanılıyor muyum?” diyor. Hizmet takibi konusunda ayrım yapılmamış olması çok başarılı. Bence böyle kalmalı!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi bahçıvan Mümin Taran, ” KENYA, AFRİKA, SOMALİ, SUDAN’A GİTTİM DE…” başlığınızla yayımlamış olduğunuz şikâyetim vardı ya; (Bursa’nın antik ilçelerinden birisi olan Kurşunlu / Kumsaz yolu) işte o bol kraterli caddenin onarımı yapıldı. Bu hizmetten ötürü biz şoktayız! Yıllardır onarılması konusunda hiçbir şekilde başarılı olamadığımız yola asfalt atıldı. Şaka gibi, şikayetim yayıma çıktığı gün çalışmalar başlamıştı. Krater çukurlarının onarılmış haline şahit olan fotoğraflarımı da yolluyorum. Çok ama çok teşekkür ediyoruz Muhammet Bey. İyi ki varsınız Hürriyet Bursa gazetesi ekibi. Sağ olunuz var olunuz.” diyor.
Gözünüz aydın olsun Mümin Taran. İnanın çok sevindim…