Vay garip vatandaşımızın haline

İsminin açıklanmasını istemeyen doktor okurumuz, özetimle şöyle diyor:

“Nilüfer İlçesi’nde hizmet veren Dörtçelik Çocuk hastanesi önündeki çöp kutusu askılarına asılan siyah çöp torbalarına bakıyorum ve baktıkça hem gülüyorum hem de üzülüyorum. Binlerce lira maliyetle montajı yapılan çöp kutusu askılarını bu çöp naylonlarını asmak için mi yaptınız? Gülüyorum, siyah çöp poşetlerini kavurucu sıcak renklerini griye döndürüyor. Bu durumu yetkililer fark etmiyor! Bunu anlamakta güçlük çekiyorum.” Yetkililere duyurulur.

Madem öyle beni dava edin

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan inşaat teknikeri Remzi Ilgazlı’nın şikayetini özetimle aktarıyorum: “Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi 1. Hürriyet Caddesi üzerinde hizmet veren Ziraat Parkı’nda endişe var! Parkın içine araç girişi yasak ve bu girişi önlemek için dikilen delinatörler sökülmüş. Ayrıca mangal (ateş) kullanımının kesinlikle yasak olduğu bir dönemdeyiz. Bu yasağa uymayan vatandaşlar var! Durumu 153 Alo ihbar hattına bildirdim. 153’ten tarafıma yapılan açıklama da “Yapılan kontrollerde hiçbir olumsuzluğa rastlanılmamıştır…” denildi. Yani bu durumda ben yalan söylemiş oluyorum. Madem öyle beni dava etsin 153 ekibi, ‘yalan ihbarda bulundun’ diye. Maalesef bizde çok şey hikaye!” diyor.

Ne güzel bir şehir!

Emekli kamu çalışanı olan okurumuz Ümit Yalın’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “İlgili fotoğrafımı Osmangazi ilçesinde çektim. Kent trafiğini de tehlikeye atan yabancı uyruklu bir hurda toplayıcısı çuvaldan oluşturduğu plakasız aracını (!) kaldırım kenarına park etti ve ayrılırken de yanına trafik konisi bıraktı! Yani orası makam aracı park alanı gibi hurda aracına tahsis edilmiş oldu. Ne güzel bir şehir; Helal olsun valla!”