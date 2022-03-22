Geçtiğimiz haftaydı. İstanbul’da bir vatandaşımızın herhâlde sıkça sorulmasından rahatsız olmasıyla alakalı olsa gerek ki ‘Taksim’ istikametini belirten bir yazı yazmayı uygun görmüş!
Yazıyı da yazacağı duvara sığdıramadığı için ‘TAKS’ kısmı üstte ‘İM’ kısmı da altta olmasıyla oluşan komik durumu sosyal paylaşım sitesi olan Instagram’da görmüştüm. Açıkçası biraz gülmüştüm. Buna gülerken bizim Bursa’mızda da Osmangazi Belediyesi’nin talimatı ve kontrolüyle yazılan sokak tabelasındaki bilgiyi görünce de üzülmüştüm. ‘Görenler Allah için söylesin.’ 11 Eylül Bulvar Bulvarı diye bir tanım olur m? Ne diyelim vatandaş tamam da belediyeye yakışmaz!
BU PROJE İSTİFA GETİRİR
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş’ın “Çıldıracağım” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet Bey. Sizin de çok iyi bildiğiniz ve zerre değer verilmeyen Mustafa Sokak’tan yayın yapacağım size yine! 1. Murat Hüdavendigar’ın türbesine ve yaptırmış olduğu muhteşem eseri olan Tarihi 1. Murat Cami’sine 30 metre mesafede bulunan bir sokak. Başlangıcı da Çekirge Mahallesi’nin merkezi ve kalbi pozisyonundaki Çekirge Meydanı’ndadır. Sokağımıza ilgi gösterilmemesi sebebiyle çıldırma noktasına geldim! Tespit ettiğim endişeleri ve çirkinlikleri başkanlara attığım yüzlercesi e-postamda anlatmaya çalıştım. Olmayınca size yazmış siz de köşenizde yayımlamıştınız. En başta; ‘Bünyesinde anasınıfı da bulunan 900 mevcutlu 1. Murat İlköğretim Okulu’na ve aile sağlık merkezine de mecburi yol olan sokağımızın birçok noktasında iki aracın yan yana geçmelerinin asla mümkün olmadığını bu yüzden de onlarcası yumruklu kavgaların yaşanmasına şahit olmuştuk. Gel gelelim bizi yine tersten anladı çok kıymetli eli öpülesi başkanlarımız! Sokağımızda iki aracın rahatlıkla geçebildiği alanlardan birisi olan noktaya kaldırım yaptılar. İddia ediyorum benzeri bir proje dünyanın herhangi bir ülkesinde olsun ve bunu da bana göstersinler yemin ederim her türlü engelime rağmen iki dönemdir yürütmeyi başardığım muhtarlık görevimden istifa edeceğim.”
SOKAK KAN AĞLIYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu’na da yüz metre mesafede bulunan sokağımız cidden kan ağlıyor da ne duyanı var ne de göreni. Vardır bunda da bir hayır!
ÇOCUK BİLE AKIL EDEBİLİR
Okurlarımızdan bedensel engelli ebeveyni Ersin Erdem, özetimle: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi başlangıcındaki refüje hizmet olarak sunulan engelli rampası devamında bulunan bordür taşından 5 santim aşağıya alınmakla amacına ulaştırılmış mı oluyor? Yetkilinin biri test amaçlı olarak bir engelli aracı temin etsin ve o araca binsin. Aracıyla bu rampaya çıkmayı başarsın söz veriyorum o yetkiliye istediği mağazada beğeneceği en pahalı takım elbiseyi yanında da beğendiği ayakkabıyı alıp hediye edeceğim. Ayrıca 60 santimlik refüje sözüm ona ‘göme engeli bulunan kardeşlerimize’ fayda olsun diye döşenen taşın zerre fayda sağlamayacağını çocuklar dahi akıl edebilir! Yalvarırım artık bizlerle dalga geçmeyi bırakın...” diyor.
DİLENCİ İSTİLASI VAR
Adının açıklanmamasını istemeyen bir hastane yöneticisi bakınız ne diyor: “Kentimizi istila eden dilencilere ‘dur’ diyecek bir yetkili yok mu? Özellikle de çocukları bu çirkin işe alet edip onları yakın mesafelerden CIA ajanı gibi kontrol edip komutlarıyla yönlendiren kötü insanların özgürlüklerine kim dur diyecek? Şehrimizin bu hale gelmesine göz yuman yetkilileri esefle kınıyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TABELALAR DÜZELDİ
GEREKLİ Mİ GEREKSİZ Mİ başlıklı yayımımızla birlikte (Dörtçelik Çocuk Hastanesi) aynı gün içinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Havana Yiğitalp tarafınca aranmıştım. Yiğitalp: “Sağlık müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuyu bizzat üstlendi. Durumun kesinlikle yakışı kaçan bir durum olmadığını belirtti. İlgili yüklenici firmaya sorunun giderilmesi hususunda talimat verdiğini söyledi…” açıklamasından kısa bir süre sonra da tabeladaki silinmiş yazıların tekrar yazılmış olan haline şahit olan fotoğrafını yolladı.
Bilgilendirmesi için Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Havana Yiğitalp’e ve kıymetli destekleri için de İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a teşekkür ederim.
Yapılan Bildirim;
KALDIRIM İŞGALİNE CEZA
Nilüfer Belediyesi’nin tarafıma yolladığı açıklamayı harfi harfine olduğu gibi aktarıyorum.
“Sayın Muhammet Kösle, Köşenizde yayınlanan Konak Mahallesi’ndeki kaldırım işgaliyle ilgili yazı üzerine Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gereken inceleme yapılmıştır. Bölgedeki bir marketler zinciri şubesinin kaldırımı işgal ettiği tesbit edilerek tutanak tutulmuş, idari işlem uygulanarak, bölgeye verilen rahatsızlık bertaraf edilmiştir. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu”
Teşekkürler sevgili Nilüfer Belediyesi. Ancak kaldırımın temiz halini görsel olarak da paylaşırsanız, hizmeti tam olarak gösterme şansınız olabilir.
Vatandaş tamam da belediyeye yakışmaz
Geçtiğimiz haftaydı. İstanbul’da bir vatandaşımızın herhâlde sıkça sorulmasından rahatsız olmasıyla alakalı olsa gerek ki ‘Taksim’ istikametini belirten bir yazı yazmayı uygun görmüş!
Yazıyı da yazacağı duvara sığdıramadığı için ‘TAKS’ kısmı üstte ‘İM’ kısmı da altta olmasıyla oluşan komik durumu sosyal paylaşım sitesi olan Instagram’da görmüştüm. Açıkçası biraz gülmüştüm. Buna gülerken bizim Bursa’mızda da Osmangazi Belediyesi’nin talimatı ve kontrolüyle yazılan sokak tabelasındaki bilgiyi görünce de üzülmüştüm. ‘Görenler Allah için söylesin.’ 11 Eylül Bulvar Bulvarı diye bir tanım olur m? Ne diyelim vatandaş tamam da belediyeye yakışmaz!
BU PROJE İSTİFA GETİRİR
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden Çekirge Mahallesi Muhtarı Coşkun Alıntaş’ın “Çıldıracağım” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet Bey. Sizin de çok iyi bildiğiniz ve zerre değer verilmeyen Mustafa Sokak’tan yayın yapacağım size yine! 1. Murat Hüdavendigar’ın türbesine ve yaptırmış olduğu muhteşem eseri olan Tarihi 1. Murat Cami’sine 30 metre mesafede bulunan bir sokak. Başlangıcı da Çekirge Mahallesi’nin merkezi ve kalbi pozisyonundaki Çekirge Meydanı’ndadır. Sokağımıza ilgi gösterilmemesi sebebiyle çıldırma noktasına geldim! Tespit ettiğim endişeleri ve çirkinlikleri başkanlara attığım yüzlercesi e-postamda anlatmaya çalıştım. Olmayınca size yazmış siz de köşenizde yayımlamıştınız. En başta; ‘Bünyesinde anasınıfı da bulunan 900 mevcutlu 1. Murat İlköğretim Okulu’na ve aile sağlık merkezine de mecburi yol olan sokağımızın birçok noktasında iki aracın yan yana geçmelerinin asla mümkün olmadığını bu yüzden de onlarcası yumruklu kavgaların yaşanmasına şahit olmuştuk. Gel gelelim bizi yine tersten anladı çok kıymetli eli öpülesi başkanlarımız! Sokağımızda iki aracın rahatlıkla geçebildiği alanlardan birisi olan noktaya kaldırım yaptılar. İddia ediyorum benzeri bir proje dünyanın herhangi bir ülkesinde olsun ve bunu da bana göstersinler yemin ederim her türlü engelime rağmen iki dönemdir yürütmeyi başardığım muhtarlık görevimden istifa edeceğim.”
SOKAK KAN AĞLIYOR
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu’na da yüz metre mesafede bulunan sokağımız cidden kan ağlıyor da ne duyanı var ne de göreni. Vardır bunda da bir hayır!
ÇOCUK BİLE AKIL EDEBİLİR
Okurlarımızdan bedensel engelli ebeveyni Ersin Erdem, özetimle: “Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi başlangıcındaki refüje hizmet olarak sunulan engelli rampası devamında bulunan bordür taşından 5 santim aşağıya alınmakla amacına ulaştırılmış mı oluyor? Yetkilinin biri test amaçlı olarak bir engelli aracı temin etsin ve o araca binsin. Aracıyla bu rampaya çıkmayı başarsın söz veriyorum o yetkiliye istediği mağazada beğeneceği en pahalı takım elbiseyi yanında da beğendiği ayakkabıyı alıp hediye edeceğim. Ayrıca 60 santimlik refüje sözüm ona ‘göme engeli bulunan kardeşlerimize’ fayda olsun diye döşenen taşın zerre fayda sağlamayacağını çocuklar dahi akıl edebilir! Yalvarırım artık bizlerle dalga geçmeyi bırakın...” diyor.
DİLENCİ İSTİLASI VAR
Adının açıklanmamasını istemeyen bir hastane yöneticisi bakınız ne diyor: “Kentimizi istila eden dilencilere ‘dur’ diyecek bir yetkili yok mu? Özellikle de çocukları bu çirkin işe alet edip onları yakın mesafelerden CIA ajanı gibi kontrol edip komutlarıyla yönlendiren kötü insanların özgürlüklerine kim dur diyecek? Şehrimizin bu hale gelmesine göz yuman yetkilileri esefle kınıyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
TABELALAR DÜZELDİ
GEREKLİ Mİ GEREKSİZ Mİ başlıklı yayımımızla birlikte (Dörtçelik Çocuk Hastanesi) aynı gün içinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Havana Yiğitalp tarafınca aranmıştım. Yiğitalp: “Sağlık müdürümüz Dr. Fevzi Yavuzyılmaz konuyu bizzat üstlendi. Durumun kesinlikle yakışı kaçan bir durum olmadığını belirtti. İlgili yüklenici firmaya sorunun giderilmesi hususunda talimat verdiğini söyledi…” açıklamasından kısa bir süre sonra da tabeladaki silinmiş yazıların tekrar yazılmış olan haline şahit olan fotoğrafını yolladı.
Bilgilendirmesi için Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Havana Yiğitalp’e ve kıymetli destekleri için de İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a teşekkür ederim.
Yapılan Bildirim;
KALDIRIM İŞGALİNE CEZA
Nilüfer Belediyesi’nin tarafıma yolladığı açıklamayı harfi harfine olduğu gibi aktarıyorum.
“Sayın Muhammet Kösle, Köşenizde yayınlanan Konak Mahallesi’ndeki kaldırım işgaliyle ilgili yazı üzerine Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gereken inceleme yapılmıştır. Bölgedeki bir marketler zinciri şubesinin kaldırımı işgal ettiği tesbit edilerek tutanak tutulmuş, idari işlem uygulanarak, bölgeye verilen rahatsızlık bertaraf edilmiştir. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu”
Teşekkürler sevgili Nilüfer Belediyesi. Ancak kaldırımın temiz halini görsel olarak da paylaşırsanız, hizmeti tam olarak gösterme şansınız olabilir.