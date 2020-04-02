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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Utanç verici görüntü

2 Nisan 2020

İki gün önceydi. (saat 15:37) Belediye otobüsündeyim. Sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’nde olan Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol kavşağı önünden geçiyordum. Gözüm, utanç verici kirliliğe takıldı.

Utanç verici görüntü
İlk durakta araçtan indim. Oraya doğru gittim. Daha sonra üzgün ve öfkeyle karmakarışık olan ruh halime ‘dur’ diyerek karşımdaki acı manzaranın fotoğrafını çektim. Yüzlercesi fenalık! Mikrop ve bakteri saçan, bu fenalıklara ilave olan görsel kirlilik…

REZALET

Kullanılmış eldivenler, kullanılmış maskeler, kirli peçeteler ve kirli ıslak mendiller, çeşitli içecek şişesi ve kutusu… Bunların tamamı seksen - doksan metrekarelik alanda üstelik! Özellikle belediyelerimizin şu; zorlu, üzücü ve endişe verici dönemimizde tabiri caizse harıl harıl çalıştıkları günlerde bu rezalet, sözün bittiği anın tam da kendisidir. Şunu bir kez daha söyledim kendi kendime. İnsan görünümlü yaratıkların geldikleri gezegenlere gider olmalarını görmek nasip olacak mı acaba diye!

BOŞ ÇERÇEVE

 Utanç verici görüntü
Okurumuz Azra Engin, bakınız ne diyor: “Geçtiğimiz hafta köşenizde, Jale Altay ismindeki okurunuzun ‘Boş Çerçeve’ başlığınızla yayımlamış olduğunun yazınızı çok beğendim. Ben de bir şey söyleyeyim mi? O çerçevenin yengesi de bizim orada. Bizim orası da burada! Burası da, Osmangazi Belediyesi’ne yüz metre uzaklıkta olan Merinos Parkı yanında!”

O ÇUKURLAR NE İŞE YARAR?

Utanç verici görüntü
Adının açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi’nde bulunan Hamidiye Tekniki ve Teknik Anadolu Lisesi yanında bulunan yeşil alandaki ağaçların önlerindeki çukurların ne işe yaradığını anlamış değilim. Yalnız şunu diyebilirim ki o çukura bir çocuk düşerse; yandı gülüm keten helva! Saygılarımla.” Vaziyete göre, bugüne kadar o çukurlara düşen olmamış ki böyle bir gereksinime ihtiyaç görülmemiş. Neyse; biri düşsün de bakarız icabına öğretmen H.

YEDEĞİ OLAN YAYA GEÇİDİ

Utanç verici görüntü
Okurlarımızdan Gülden Asa: “Fazlası göz çıkartacak değil ya” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer ilçesi, Nilüfer Hatun Caddesi No. 16 önündeki yaya geçidi çizgisinin yedeği var. Benzerini başka hiçbir ülkede ve illerimizde görmedim. Yedeği olan yaya geçidi… Cidden tam bir komedi!”

 HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

AYNI GÜN İÇİNDE TAKILMIŞTIR

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“ ‘NE OLACAK BU KAPAKLARIN HALİ’ başlıklı yayımınızda bahsi geçen direkteki klemens kapağı yayımınızla birlikte aynı gün içinde takılmıştır. Ayrıca ekiplerimiz şehir genelinde eksik olan klemens kapaklarının tespitine ve tamamlanmasına başlanmıştır. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü” Desteğiniz için teşekkür ediyorum UEDAŞ…

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