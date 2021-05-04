Utanan neden ben oluyorum ki

Hürriyet Bursa okuru Selma Ilgaz, e-postasında özetimle

“Gemlik Sahili’ndeki yürüme yolunun bir bölümü geçtiğimiz yıl kazıldı. Ardından kazılan yere boru yatırıldı. Sonra da o işi yapan ekip alıştığımız sisteme aykırı gelmedi ve orasını onarmadan çekip gitti…” diye yazmıştı. E-postada fotoğraf yoktu. Konu dikkatimi çekti ve Gemlik’e gittim. Gerçekten de aynen öyle olmuş. Kazmışlar, yatırmışlar ve öylece bırakıp gitmişler! Ortada ciddi riskler var. Ancak sporcu isen buradan uçarak geçebilirsin. Dolayısıyla riskler en aza iner! Bizleri spora özendirme anlamında fevkalade güzel bir hizmet. Çok isabetli olmuş. Aynı kazıları her yirmi metreye uygulayın lütfen. Çok spor çok sağlık!

Kaplumbağaların hatırına gelin lütfen

Okurlarımızdan Feray Yılmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer ilçesi sakiniyim. 100. Yıl Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Bir Nilüferli olarak şunu ifade etmek isterim ki Ayvalı Deresi bu bölgenin şansı olduğu kadar şanssızlığıdır da aynı zamanda! Şansızlık kısmına değineyim müsaadenizle. Derenin çok kirli olması ve bu kirlilikten kaynaklı olarak da çevreye yaydığı iğrenç koku bizleri Nilüfer’e küstürdü. Uzun yıllardır var olan bu sorunu kim çözecek? Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi diyor! İki gün önce bu derede fındık ezmesi kavanozu, konserve kutusu ve plastik şişe atıklarına rağmen yaşam savaşı veren kaplumbağaları görünce içim parçalandı. Yetkililerden çok rica ediyorum. Siyasi hesaplaşmalarınızı en azından doğa ve insan sağlığı söz konusu olduğunda bir kenara bırakın.”

Alt geçit ne işe yarıyor?

Okurumuz Trafik Polisi A. T. “Kentimizin en hareketli yaya trafiğine sahne olan bir adres burası, yani Atatürk Caddesi. (Setbaşı girişi) Gördüğünüz gibi yayalar hemen 5 metre yanı başlarında yüzde yüz kontrollü ve güvenli olan Atatürk Alt Geçidi varken araç trafiğini hiçe sayarak ana caddeye atlıyorlar! Üstelik caddenin her iki yönünde de ‘yapılan geçişin tehlikeli olduğunu ve alt geçitlerin kullanılması gerektiğini’ anlatmaya çalışan uyarı levhası asılıyken! Hatta resmi kıyafetli bizleri de görmezden geliyorlar. İnanın burada yaya alt geçidi olmasa ‘yaya alt geçidimiz yok. Yaya alt geçidi istiyoruz’ diye feryat figan ederler. Var da ne işe yarıyor? Sonra bazı vatandaşlar bize sitem ediyor; “neden müdahale etmiyorsunuz?” diyerek! Hangi birine nasıl müdahale edelim? Saygılarımla” diyor. Polis A. T. , ‘Önce Eğitim’ masalı gerçeğe dönüşmediği müddetçe siz ayrı yazarsınız biz de ayrı. Biz size, siz de bize dert yanar gideriz!