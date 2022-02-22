 üstü forma altını sorma

Okurumuz iş insanı Kenan Ardıç, Kutlukbey Caddesi’ndeki 4 gün önce çektiği fotoğrafları göndererek, “Çöpler hala buraya dökülüyor. Siz yayınlıyorsunuz, belediye gelip topluyor. Bu durumdan sıkılan komşumuz Albay Mehmet Bey evini satıp gitti. Biz de evimizi satılığa çıkarttık” diyerek isyan ediyor.

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Kenan Ardıç’ın e-postasını özetledim, yayımlıyoruz: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kutlukbey Caddesi ya da sizin belirlediğiniz ve de çok ama çok uyan tarifiyle ‘çöplükbey’ caddesi sakiniyim. 11 yıl önceydi. Sessiz ve sakin yer düşüncesiyle satın aldığımız arsaya, yaptırmış olduğumuz evimize taşındık. Meğerse belediyesi olmayan bir mahalle varmış ve onu biz bulmuşuz! Konu belli. Sizler Osmangazi Belediyesi’nin açıklamalarını yayımladınız. Bizler de onlarca kez şikâyette bulunduk belediyemize. Bulunduk da ne oldu? Hürriyet gazetesine bile asılsız açıklama yollayan bizi mi dikkate alacaktı!”

HER ŞEY ORTADA!

“Asılsız’ diyorum çünkü her şey ortada. Yollamış olduğum utanç fotoğraflarını 13 Şubat 2022 tarihinde (Dört gün önce) çektim. Bazı reziller kamyonlar dolusu çöplerini burada yola ve kaldırıma döküyor. Sizlerin önceki yayımlarınızda belirttiğiniz gibi belediye çalışanları da gelip topluyor! Dost olduğumuz komşumuz Albay Mehmet Bey, buradaki rezalete dayanamadı. Nihayetinde geçen hafta evini satarak Marmaris’teki ikamet adresine taşındı. Hatta gazetenizin abonesi olan albayımız da çok kez konuyu size yazmış ve sizler de bunu en son olarak ‘Görüntüye dayanamadı satıp sıvadı taşındı’ başlığınızla yayımlamıştınız.”

CADDENİN ADI DEĞİŞSİN

“Biz de evimizi satılığa çıkarttık. Belediyeye bir tavsiyem olacak. Vatandaşı ve kamuoyunu: “7/24 kontrol altında tutuyoruz, takibi elden bırakmıyoruz, çöp ve atık atanlara göz yummuyoruz. Atanlara ve kirlilik oluşturanlara çok ağır cezalar kesiyoruz...” masalıyla oyalamayı bıraksınlar. Belirttiğiniz gibi çözümü çok basit. Maliyeti 30 lira tutacak olan bir iş şikâyetlerimizi kökünden çözer! ‘Kutlukbey Caddesi tabelası Çöplükbey Caddesi olarak değiştirilsin’ önerinizi candan destekliyoruz.”

BIKMADAN USANMADAN!

Kenan Bey, 26 Ekim 2021 tarihli köşemde orası için; ‘Kıymetli Osmangazi Belediyesi bu hikâyenin bitmemesi için verdiğiniz gayret çok güzel! Okurlarımız yazmaya, biz yayımlamaya siz de toplamaya bıkmadınız! Çöplükbey hikâyesi 9. sezon birinci bölümünde buluşmak üzere!’ demiştim. İsabet olmuş!