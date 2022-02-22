 üstü forma altını sorma

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan iş insanı Kenan Ardıç’ın e-postasını özetledim, yayımlıyoruz: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kutlukbey Caddesi ya da sizin belirlediğiniz ve de çok ama çok uyan tarifiyle ‘çöplükbey’ caddesi sakiniyim. 11 yıl önceydi. Sessiz ve sakin yer düşüncesiyle satın aldığımız arsaya, yaptırmış olduğumuz evimize taşındık. Meğerse belediyesi olmayan bir mahalle varmış ve onu biz bulmuşuz! Konu belli. Sizler Osmangazi Belediyesi’nin açıklamalarını yayımladınız. Bizler de onlarca kez şikâyette bulunduk belediyemize. Bulunduk da ne oldu? Hürriyet gazetesine bile asılsız açıklama yollayan bizi mi dikkate alacaktı!”
HER ŞEY ORTADA!
“Asılsız’ diyorum çünkü her şey ortada. Yollamış olduğum utanç fotoğraflarını 13 Şubat 2022 tarihinde (Dört gün önce) çektim. Bazı reziller kamyonlar dolusu çöplerini burada yola ve kaldırıma döküyor. Sizlerin önceki yayımlarınızda belirttiğiniz gibi belediye çalışanları da gelip topluyor! Dost olduğumuz komşumuz Albay Mehmet Bey, buradaki rezalete dayanamadı. Nihayetinde geçen hafta evini satarak Marmaris’teki ikamet adresine taşındı. Hatta gazetenizin abonesi olan albayımız da çok kez konuyu size yazmış ve sizler de bunu en son olarak ‘Görüntüye dayanamadı satıp sıvadı taşındı’ başlığınızla yayımlamıştınız.”
CADDENİN ADI DEĞİŞSİN
“Biz de evimizi satılığa çıkarttık. Belediyeye bir tavsiyem olacak. Vatandaşı ve kamuoyunu: “7/24 kontrol altında tutuyoruz, takibi elden bırakmıyoruz, çöp ve atık atanlara göz yummuyoruz. Atanlara ve kirlilik oluşturanlara çok ağır cezalar kesiyoruz...” masalıyla oyalamayı bıraksınlar. Belirttiğiniz gibi çözümü çok basit. Maliyeti 30 lira tutacak olan bir iş şikâyetlerimizi kökünden çözer! ‘Kutlukbey Caddesi tabelası Çöplükbey Caddesi olarak değiştirilsin’ önerinizi candan destekliyoruz.”
BIKMADAN USANMADAN!
Kenan Bey, 26 Ekim 2021 tarihli köşemde orası için; ‘Kıymetli Osmangazi Belediyesi bu hikâyenin bitmemesi için verdiğiniz gayret çok güzel! Okurlarımız yazmaya, biz yayımlamaya siz de toplamaya bıkmadınız! Çöplükbey hikâyesi 9. sezon birinci bölümünde buluşmak üzere!’ demiştim. İsabet olmuş!
“Bizler Bursa’mızın en tepesinde bulunan dağ köyüyüz. Yani halk dilinde dağlı diye anılırız. Açıkçası bu söylemle de gurur duyarız. Ayrıca kendi yağımızla kavruluyoruz dersek yalan söylemiş olmayız. Sahipsiz olmamıza rağmen dünya ülkelerine ihraç ettiğimiz kirazımızla meşhuruz. Özellikle yaz aylarında İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda, Almanya gibi ülkelerden gelen turist misafirlerimizin her yıl arttığını görür olunca ayrı bir gurur duyuyoruz.”
DESTEK ALMADAN BÖYLE!
“Koyunlarını otlatırken tabiri caizse çobanlık yapan kızımız Nesrin Yavuz, oryantiring spor dalında milli takıma alındı. Şimdiyse Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu şeçmelerinde 22 dalda ödül aldık. Köylümüz haricinde insan ayağının basmadığı tozdan, asit yağmurundan, radyasyondan uzak olan tertemiz yeşil alanlarımızda beslenen ineklerimizin, keçilerimizin ve koyunlarımızın sütlerinden elde ederek ürettiğimiz ve sürekli artarak siparişlerimizi karşılama anlamında zorlandığımız yüzde yüz katkısız peynirimiz de tam bir efsane. Bu ve bunun gibi onlarca başarı hikâyemizde maalesef hiçbir yetkiliden destek alamadık.”
ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORLAR
“Beş yıl önce de ‘Eğitim Komisyonu’ adı altında bir işe giriştik. Köylü arkadaşlarımızın desteğiyle her ay aramızda para topluyoruz. Toplanan parayı geldi gitti hesabı sunarak bir bankada biriktiriyoruz. Bu parayı da eğitim bursu olarak lise ve üniversiteye giden köyümüzün başarılı öğrencilerine burs olarak veriyoruz. Üstün başarılı gençlerimize de ödediğimiz burslara ilave olarak küçük altın hediye ediyoruz. Bunları yaparken de hiç birimiz bir kuruş dahi olsa biriken paraya asla elimizi uzatmıyoruz. Arada sırada kermes düzenleyerek azalmaya başlayan paramızı çoğaltıyoruz. Bu etkinliği çok farklılaştırıyoruz. Sanatçı kardeşlerimizin seslendirdikleri şarkılarıyla bizlere destek oluyor. Kermesimize / etkinliğimize katılanlara onlarca çeşit gıda ikramlarımız var. Bunları da tamamen köylü kardeşlerimizin destekleriyle yapıyoruz. Yani misafirlerimizden asla para almıyoruz.”
BAŞKANLARA DAVET
HEPİMİZE adeta şok etkisi yaratan zamla alakalı olarak Ekmekçi, isyanını bakınız nasıl dile getiriyor: “Üniversite mezunuyum. Yetmedi mastır da yaptım. Beş kuşaktır süregelen hayvancılık mesleği bende ölmesin diye üstün başarı belgeleriyle bitirdiğim okuluma veda ederek Keles ilçesindeki küçük çiftliğimizin başına geçtim. Nilüfer’de bir kasap dükkânı açarak ve mesleğim olarak benimsediğim kasaplığı icra etmeye çalışıyorum.”
EŞİNDEN DESTEK ALIYOR
“Son aylardaki mazot ve yem fiyatları boynumuzu büktü derken elektrik zamları da bükük olan boynumuzu çat diye kırıverdi. Öyle bir zorlanıyoruz ki yeminle tarif edemem. Onlarca yıl oldu günübirlik hariç ailemle birlikte tatil yapamadım. Son dönmelerde de maddi külfetler yüzünden dükkânımı eşimin desteğiyle yürütmeye çalışıyorum. Yani eleman çalıştıramıyorum. Hayvanlar bizim olmasa çoktan kapıya kilit vurmuştum. Allah hayvan sahibi olmayanlara merhamet etsin!”
‘ANNEMİ DİNLEMEDİM VE...’
“Annem: ‘Oğlum bu iş çok yorucu bak. Okuduğun okul seni kaymakam yapar vali yapar. Bırak hayvancılık sende bitsin. Bak biz bir gün babanla gezmeye gidemedik. Ahır, bağladı elimizi kolumuzu. Dedelerin Cumhuriyet devrinin ilk vergi mükelleflerindendi. Bizler bununla gurur duyduk hep. Ancak malımızla köleden beter olduk...’ demişti. Dinlemez misin büyük sözü? Eyy Doğan, gördün mü gününü! Dükkân kiramdan fazla elektrik parası ödeyeceğim ölsem aklımın ucundan geçmezdi ve bu da oldu.”
SADECE KIYMA O DA...
“Uludağ Elektrik Limak Enerji tarafınca kesilen 5.578.39 liralık (Beş bin beş yüz yetmiş sekiz lira otuz dokuz kuruş) elektrik faturası gelince başımdan kaynar sular döküldü. Bizdeki kaynar su vatandaşa yangın olarak sirayet ediyor! En temel ve en güçlü besin ihtiyacımız olan et, artık evlere girmez oldu. Vatandaş gramla et almaya başladı. O da kıyma olarak. Aylar oldu vitrine pirzola, biftek, bonfile, beyti eti açamıyoruz. Biz perişan, maaşlı ve emekli vatandaşlarımız bizden daha perişan. Çok merak ediyorum, ne olacak halimiz...”
En son olarak da CHP Bursa Milletvekili Profesör Doktor Yüksel Özkan’ın VATANDAŞ SİZLERİ HİZMET EDİN DİYE YETKİLENDİRDİ başlığımla oluşturduğum ve: “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sayın Osmangazi Belediye Başkanı; Kent Meydanı kimin sorumluluğunda? Bu zemin on yıldır bu şekilde maalesef. Hiç mi Kent Meydanı’ndan geçmediniz? Onca başkanlarınız, yardımcılarınız, müdürleriniz, şefleriniz, memurlarınız da mı görmedi?” diye serzenişte bulunduğu şikâyetini yayımlamamızın ardından tammm 172 gün geçti.
Eeee, geçti de ne değişti? Hiçbir şey değişmedi!
“Muhammet Bey. Benim de ikamet adreslerimden birisi olan Osmangazi ilçesindeki Kutlukbey Caddesi yani sizin yüzde yüz yüz haklı tanımınızla Çöplükbey Caddesi maceram artık bizim için bitti. Çünkü ben ve ailemin bu rezaleti görme tahammülü bitti! Sırf bu çöpler yüzünden heyecan ve sevinçle satın alıp yerleştiğimiz ikametimizi bu hafta sattık. Nasip olursa on gün içinde de bir daha buralara uğramamak düşüncesiyle Marmaris’deki evimize taşınmaya ve bundan sonraki hayatımızı da orada geçirmeye karar verdik. Bu süreçte sizden bir ricam olacak. En son olarak 13 Ocak 2022 tarihli yayımınızdaki köşenizde Osmangazi Belediyesi tarafınca size yollandığını belirtiğiniz açıklamayı ‘Şehrimizde çevre ve insan sağlığını tehdit eden her türlü çöp, moloz ve döküntüye karşı 7/24 kesintisiz hizmet veriyor, ‘Osmangazi’de moloza geçit yok’ sloganıyla ekiplerimizle mücadele ediyoruz.’ yayımlamıştınız.
İşte bu açıklamanızdan sonra bile tam da ‘DİKKAT ÇÖP VE MOLOZ DÖKMEK YASAKTIR’ yazılı tabelanın dibine pisliklerin boşaltıldığını gördüm. Bu esnada o tabelalar günü birlik getirilen ve yayımınız sonrasında kaldırılan devasa demir kasa yapbozundan sonra çakılmıştı! Seyahatlerimden kaynaklı olarak ikametimde yoktum. Buradan sadece iki kez geçtim ve iki kez de bunları gördüm. Aldığım ve verdiğim disiplin eğitimleri beni ve ailemi çıkmaza soktu! Elveda Bursa, olacağı buydu. Fakat yazılarınızı internet ortamından takip edeceğiz yine. Ancak şu aklımda kaldı ve sormak istiyorum izninizle. Size bu “topladık, sahip çıktık, kontrol ettik, attırmayacağız, atanlara hesabını sorduk…” gibi açıklamalar gerçekten geliyor mu? Yoksa asparagas haber olarak siz mi yazıyorsunuz?”
SİZ DE HAKLISINIZ
Kıymetli albayım. Yerden göğe kadar haklısınız düşüncenizde. Bu açıklamaları bizzat almamış olsaydım inanınız ben de aynı şeyleri düşünürdüm. Keşke Bursa’mızdan gitmeseydiniz. Ama olsun. Yurdumuzun her karışı; bizim ilimiz, bizim ilçemiz, bizim mahallemiz, bizim sokağımız, bizim köyümüz. Selametle gidiniz. Vesileyle ‘Çöplükbey’ rahat bi’nefes alsın yokluğunuzla! En azından ilgisiz yetkililer rahatlar bu fırsatla! Selametle gidiniz, yolunuz açık olsun albayım.
SİNYALİZASYON ÇALIŞMIYOR…
Daha sonra ikamet adresime gideceğim durağıma gittim. ‘Durağıma’ diyorum çünkü ben hangi numaralı otobüse bineceğimi biliyorum. Yani benim için sorun yok. Ya Bursa’ya ilk kez gelen birisi, ya da Bursalı olduğu halde durak numaralarını bilmeyen (Bilmeye de mecbur değil.
Bu hizmetin verilmesi zorunludur) vatandaşlarımız ne yapsın? Ayrıca ben bildim de ne oldu? Otobüsümün hareket saat bilgisi yok. Hani siz benzeri şikâyetleri yayımlarken sık sık “müneccim mi olmak lazım” diyorsunuz ya işte aynen öyle olmak gerekiyormuş meğerse! İlgili sorunu BURULAŞ’ta vazifeli olan bir çalışana aktardım. O da: “Web sitesi var, oradan bakın…” dedi.
Helal olsun ya. Bak bunu bilmiyordum, isabet oldu! Ancak web sitesi nedir bilmeyen on binlerce insan var. Özellikle yaşları ilerlemiş olan kıymetli büyüklerimiz bunu nasıl başarsın? Beraberinde kişinin telefon şarjı ya da internet paketi bitmiş olabilir. Hem devir de kimsenin kimseye yardım etmediği ve yardımdan korktuğu bir devir. BURULAŞ’ı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum.”
Mezar misali kazıldı
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi emekli yüksek mimar Remzi Durmaz, özetimle: “23 Haziran 2015 tarihli köşenizde SORUNLAR BÖYLE Mİ OLMALI başlığınızla yine aynı şikâyetimi yayımlamıştınız. Mevzu, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi 12 Eylül Caddesi üzerindeki askeri gazinonun çok çirkin görünümüydü. Üstelik bu durum 20 yıldır böyle! Yayımınız sonrası orası biraz hizaya getirilmişti. Ancak ne olduysa oldu mezar misali kazıldı yine burası. Onlarca yıllık meslek hayatımda böylesi saçma bir işe rast gelmedim. Sorunu Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a da ilettim. Ama size yazmamı ve sizlerin de yayımlamasını bekliyorlar yine!” diyor.
Adı yürüyen merdiven ama yürümüyor
İkamet adresime 600 – 700 metre uzaklıktaki Osmangazi Belediyesi Acemler Spor Salonu, internetteki arama motoruna göre “geçici olarak kapalı”. Yani faaliyet yok. Eh olabilir tabii faaliyet olmaması normal. Pandemi var, insanların sağlığı ön planda vs.. Ancak geçen hafta bir arkadaşım, “Bir gidip bak salonun halini hiç beğenmedim” deyince soluğu hemen Acemler Spor Salonu’nun önünde aldım.
Daha binanın dışındaki idrar izlerini görünce “Yanlış giden bir şeyler var burada” dedim kendi kendime.
Spor salonunun çarpık çurpuk (Bu hale gelmiş zamanla) kapısının önüne geldim. Uzunca kapıyı yumruklayarak (içeride birisi varsa gelsin açsın maksadıyla) çaldım.
Kapının camından bakıyordum. Birisinin geldiğini gördüm. O kişi kapıyı açtı. Ben görevli sanıyordurn; ama bu kişinin mekanı kendine ev edinmiş bir madde bağımlısı olduğunu öğrenince şoke oldum.
Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerindeki (Türk Telekom önü) kaldırımda unutulan kuyunun yüzde yüz kapatılmış olacağını düşünerek (Çünkü orada her saniye yaya geçişi var ve bu tehlikeli oluşum asla kabul edilemezdi.) sonrası fotoğrafımı almak için ilgili adrese gitmiştim. Ancak bir metreden fazla derinlikteki ve içine çok rahatlıkla erişkin dört kişiyi alabilecek genişlikteki kuyuya müdahale edilmediğini görünce açıkçası pek şaşırmadım.
YOKSA HİZMET Mİ?
Çünkü 28 Aralık 2021 tarihindeki köşemde ‘Allah için bu şehirde belediye diye bir kurum var mı?’ demiştik. Vaziyete bakınca ‘demek ki yokmuş’ diyesim gelmişti ki… Kuyunun üstünden uçarak geçenleri ve etrafında denge yürüyüşü yapanları görünce bu düşüncemden vazgeçtim. Belediyemizin halkımıza hizmetiymiş meğerse nereden bilebilirdim!
Tüm mevcut özelliklere istinaden de önceki konu başlığımı eksik yazdığımı düşünerek başlığı ‘TÜRKİYE’DE BENZERİ YOK?’ olarak güncelliyor ve özür diliyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun!
Üşümesinler diye mi giydirdiniz?
Hürriyet Bursa gazetesi okuru Semih Hocaoğlu, özetimle: “Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Zekai Gümüşdiş Sanayi Caddesi üzerindeki trafik işaret levhaları (Opet ve Petrol Ofisi akaryakıt istasyonu önünden başlıyor) aylar önce belediye çalışanlarınca siyah naylon poşet ile kapatılmıştı. Buradaki amacın ne olduğunu merak ediyorum. Merak edilemeyecek gibi de değil ki! Ayrıca devamında bulunan ‘yol çalışması var’ işareti de gereksiz. Sebebiyse yol çalışması biteli bir yıl oldu. Bunlara ne dersiniz?” diyor.
“Değerli Muhammet Bey, merhaba. Bizler Nilüfer ilçesi Beşevler Konak Mahallesi Bilginler Caddesi Kıymet Sokak Otağkur-Önkeskin Apartmanı sakinleriyiz. Apartmanımızda 18 daire var. Dairelerin çoğunda farklı servis sağlayıcılarından oluşan internet aboneliği bulunmakta. İkametimiz Nilüfer’in en gözde konumlarından birinde olmasına rağmen internet açısından taş devrini yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. İnanın bunu da abartmadan yazıyorum. Civardaki apartman ve sitelerin tamamında fiber optik internet altyapısı olmakla birlikte apartmanımız girişine dahi fiber hattını çok uzun çabalar sonucunda getirtebildik. Apartmanımızın dağıtım kutusuna hattın getirilmesini ve evlerdeki ADSL internet hatlarının fibere dönüşümünü ise bir türlü başaramıyoruz. Birçok operatörle görüşmemize rağmen, işin sonucunu maalesef getirtemiyoruz. Bursa’yla alakalı olan her sorunun neredeyse tamamının giderilmesi konusundaki başarılarınızı köşenizi yakından takip ettiğimiz için biliyoruz. Dairelerimize fiber hattının çektirilmesini de başarabilirseniz sizin anıtınızı apartman girişine yaptırmayı düşünüyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Lüks semtte gülünç hale gelmek inanın çok kötü bir şeymiş! Saygılarımla.”
Heykel işine cidden sevindim. Yüz yıl daha yaşasam böyle bir teklif almam herhalde. Çok teşekkür ederim. Umarım işiniz olur.
Merdiven ters yöne mi gider
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi hemşire hanım, özetimle bakınız ne diyor: “Adımı açıklamamanızı rica ediyorum. Dört yıldır Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapıyorum. İşe geliş ve gidişimde metroyu kullanıyorum. Sizlere daha önce bazı şikâyetleri aktarmıştım. Bugün de şöyle bir şikâyetim olacak. 25 Ocak 2022’de saat 07.45 de Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’ndaydım. Bunca yıldır kullandığım ve kullandığımız yürüyen merdivenin ters istikamette çalıştığını görünce, aklıma geçtiğimiz haftaki yayımınız geldi. (22 Ocak 2022 / BURULAŞ’A GELEN ŞİKÂYETLER) Köşenizde o şikâyeti okuyunca ‘bunu da mı görecektik?’ demiştim kendime! Bugün de aynısını burada görünce inanın şoke oldum. Mesela ben de o merdivende düşebilirdim. Şükür ki kullanım olduğu için hareket yönünü gördüm ve hemen geri çekildim. Yoksa o an kullanım olmasaydı fotosel (Fotosel de bizim önerimizdi) merdiveni durağan pozisyonuna alacak ve üzerine basınca da çalışacağı için beni yere atacaktı. 2022 yılı ters yöne hareket eden yürüyen merdiven modası yılı mı oldu yoksa? BURULAŞ’ın umursamazlığını kınıyorum!”
“Değerli Muhammet Bey, merhaba. Size yolladığım şikâyetimle alakalı olarak belediyemize, yani Nilüfer Belediyesi’ne de şikâyetlerim oldu. Oldu da ne oldu? Tabii ki hiçbir şey olmadı. Olmasını da beklemiyordum aslında! Sebebine gelince sizlerin de gördüğü gibi ortada ayıplı ve üzücü bir durum var. Yani görme engeli olan vatandaşlarımızın yürüyeceği kaldırım darmadağın. Üstelik bu durum yıllardır böyle. Ancak bakıyorum da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in devasa bir fotoğrafı tam da bu ayıplı kaldırımın tam karşısında. Başkan ona o başkana bakıyor. Bu güzel bakışmanın bozulmaması için olsa gerek o kaldırıma müdahale edilmiyor! Aklıma, geçtiğimiz yıllarda bir kitapta okuduğum söz geldi. O da; ‘Gönül gördüğünü sevmez sevdiğini görür’ diyordu. Aklıma geldi işte onu da paylaşayım istedim sizlerle! Sevgi ve saygılarımla.”
Burada bari yapmayın…
Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan Tofaş (Fabrika) Boya Metod Bakım Uzmanı Üzeyir Uygun: “Osmangazi ilçesi Gazcılar İpekböceği Durağı önündeki kaldırımın durumu içler acısı… Derseniz her yer aynı; size katılırım elbette. Fakat burada çok özel bir önem arz eden durum var. Hem de ne önem… Bu kaldırımın hemen yanındaki binada ‘görme engelliler derneği’ var. İşte bu sebeptendir ki şehrimizde hizmet olarak sunulan işlerin çoğunluğu şekilden ve reklamdan ibarettir. Burada bari yapmayın…” diyor.
Kabloları ağacın dalları taşıyor
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi BOSCH (Fabrika) Lojistik Uzmanı Hakan Pekak’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi sakiniyim. 2. Yeni Sokak girişindeki biri bodur diğeri de ne işe yarardır belli olmayan ağaç direkleri her gördüğümde gülmeden edemiyorum. Bodur diye tarif etmeye çalıştığım ve sorumluluğu Türk Telekom’da olan direk yıllar önce çürüdüğü için kırılarak yola devrilmişti. Türk Telekom onu bu vaziyette bırakarak yanına yeni ağaç direk dikmişti.
Toplantıda Dündar: “Hizmet işi gönül işi anlayışıyla vatandaşlara hizmet götürmek için bıkmadan yorulmadan gece gündüz” çalıştıklarını söylemişti. “Gece gündüz” olunca her yere yetmek ve her şeyi görmek mümkün olamazdı elbette. Vatandaş olarak eksiklerin ya da görülmesi zor olanların bildirilmesi hususunda bizlerin de desteği gerekir diye düşünüyorum.
KAPLAMALAR YERDE
Bu manada benim de bir desteğim olsun diyerek katkı sağlamak istiyorum. Mesela, geçtiğimiz haftaydı. Osmangazi Belediyesi’ne (Başkan ve yardımcılarının da bulunduğu bina) emlak vergimi yatırmaya gitmiştim.
O esnada gözüme ilişti. Başkanlık binasının duvarlarına kaplama olan mermerlerin neredeyse tamamı düşmüş diyebilirim.
Üst geçitteki yazılarda önce sadece ‘L’ ile, İ’nin ‘I’sı yoktu ya... Şimdi, R, B Ü, Y, Ü, K, Ş, E, H, İ, R, L, E, D, İ, Y, İ harflerinin de yok olduğunu gördüm.
KAZA OLDU MU ACABA?
Dilenci hala orada... Oldukça iri olan metal harflerin birimizin aracının üzerine düşmemiş olmamasıyla alakalı olarak kazaların olması gerçekten bir mucize. Ya da bir aracın üstüne düştü de kişi; ‘kader’ bu diyerek çekip gittiyse o da ayrı bir mucize!
ÇÖPLERLE DOLU
Bir husus daha var. Üst geçidin açık kafesli araları tahta, naylon, çöp torbaları gibi malzemelerle doludur. Bunların da araçların üzerine düşmemesi gerçekten çok ilginçtir! Üst geçit üzerinde önceden ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi’ yazıyordu. Şimdiyse; ‘BU SA BE ES’ yazıyor. Kelime oyunu ve bunu bul misali! Burasının adresini tekrar edeyim; burası; İstanbul Caddesi üzerinde, Gençosman girişi!
BURULAŞ’A GELEN ŞİKÂYETLER
Tüm dünyada ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası’ olarak kabul görüp değer bulan ve 07 Ocak tarihine bir gün kala yani 06 Ocak 2022’de köşemde ‘vah ki ne vah’ başlığımla çok üzücü olmasının yanı sıra trajikomik de olan bir ayıbı yayımlamıştık. Şunu çok iyi biliyorum ki yayımımızla birlikte o üzücü oluşuma müdahale edilecekti. Bu düşünceyle 15 Ocak 2022’de ‘sonucu göreyim’ diyerek oluşturulan ayıbın kontrolü için yine aynı adrese gitmiştim. (Nilüfer ilçesi, Akademi Caddesi Sheraton Otel’i önü)
YENİ BETON DÖKMÜŞLER!
Olay yerine otuz metre civarı vardı. Kaldırımdaki engeller sebebiyle bisiklet yolunda yürüyordum. O esnada da telefonuma gelen ihbar mesajını okuyordum. Birden ayağımın gömülmesiyle sendeleyince ikinci adımımı da attırmış olduğum çimentolu botumla şaşkın bir vaziyette hemen geri çekildim. Meğerse yapboz tahtasına dönen o bisiklet yoluna yine yeni beton dökmüşler! (Bu esnada o yaş betona basan ben değil de bisiklet sürücüsü olsaydı mutlak suretle bisikleti devrilir ve yaş betona kapaklanırdı!) Çalışan ekipten birisi “abi kusura bakma” dedi.
ALDIĞIM KAYDI SİLDİRDİ
Diğer çalışanlardan biri de bot izimin bulunduğu fotoğrafımda da sunduğum gibi etraftan temin ettiği iki kukayı alarak çimentosu yaş olan zemine kukaları bırakmak üzere bana doğru yürümeye başladı. Bu esnada da duvarın arka tarafında bulunan ve inşaat çalışanlarının ustabaşısı olduğunu öğrendiğim şahıs, tarafıma küfürler savurarak üstüme doğru koştu ve beni darp ederek (önlemini almadan dökmüş olduğu çimentoya bastığım için) olayları kayıt altına aldığım telefonumu gasp etti. Daha sonra zorla ve çok çirkin sözlerle aldığım kaydı sildirdi. Mesleğimizin zorluklarından birisiydi bu, alıştım artık!
POLİSTEN YARDIM İSTEDİM
“Muhammet Bey; Hürriyet Bursa’da yayımladığınız konuları her okuduğumuzda canımızdan öte can küçük kızımız Naz’ı getiriyoruz aklımıza. Biliyoruz ki kaleme aldığınız yayımlarınızdaki sebeplerden dolayı nice canlar yanıyor. Masum hayatlar sona eriyor. Bence bu acılara karışanların aileleri ömürlerinin sonlarına kadar her gün ölüyor ve her gün diriliyor... Sebebi kim? Sebebi tabii ki ilgisiz yetkililerdir! Mesela köşenizde neredeyse her hafta yayımladığınız UEDAŞ meseleleri... Bizler UEDAŞ’ın gamsızlıklarından dolayı oluşan yayımlarınızı okurken korkuyor ve endişelerimizden kaynaklı olarak hasta oluyoruz da, UEDAŞ bu işin neresinde oluyor acaba! Bakınız lütfen. Uçları tamamen açıkta bırakılan elektrik kabloları var. Trafo kutusu da evlere şenlik! Üstelik bunlar yeşil alan üzerindedir. Zeminden yüksekliği de 50 - 60 santim civarındadır. Asıl işiniz söz verdiğiniz vizyonlarınız ve misyonlarınızdaki değerleriniz olsun. Önceliğiniz elektrik fiyatlarına düzenli olarak zam yapıp ücretlerini de derhal tahsil etmek olmasın!”
Valla ne diyeyim Fatih Talı. Yerden göğe kadar haklısınız. Elektrik işi şakaya gelmemelidir. Şahsım olarak çok üzülüyorum. Ayrıca yıllar oldu UEDAŞ’tan ben de yanıt alamıyorum. Acaba Bursa’dan taşındılar da haberimiz mi olmadı! Biri merak eder de ‘burası neresi ki’ derse; konum Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi (Akçalar peynircilik satış mağaza önü) üzerindeymiş…
DİKKAT HUSUMET VAR!
Hürriyet Bursa gazetemizin en yeni abonelerinden bir kurumsal şirketin üst düzey yöneticisi (Bilgisayar ve endüstri mühendisi) Ramazan Ünal: “Nilüfer ilçesi Bilginler Caddesi No. 6 belediye otobüs durağı arka yüzüne denk düşen alandaki kaldırım taşları bordür taşlarıyla husumet içindedir. İlgili husumetin daha da büyümemesi için arabulucuların devreye girmesi insaniyet namına çok önemelidir!” diyor.
İçinde bulunduğumuz hafta (07 – 14 Ocak) tüm dünya genelinde görme engeli olan kardeşlerimize değer verildiğini hatırlatmak anlamında ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası’ olarak kutlanmaktadır. Bu kıymetli farkındalık sahiplenmesi bizde, yalandan öteye gidemedi maalesef... En azından ben böyle düşünüyorum! Mesela; görme engelli vatandaşlarımızın kullanması için hizmet olarak sunulan ‘özel kabartmalı yön taşları’ için belki yüzlerce kez konu yaptık. Onlarca kez manşetten yayımlanan haberimizle ‘bu mu değeriniz?’ diyerek Bursa gündeminde en çok konuşulan olduk.
DİKKATE ALINMADIK!
Olduk da ne oldu, dikkate mi alındık? Yalan Taşları diye tarif ettiğim ‘özel kabartmalı engelli vatandaş yürüme yollarının’ amacını ne bu işi üstlenen yetkililer, ne taşları döşeyen çalışanlar biliyor. Vaziyet böyle olunca vatandaşın da umuru olmuyor! (Çok ama çok azımız istisna) Çünkü samimiyet yok ortada. Mevzu bundan ibarettir. Yaşam denen döngünün en zor imtihanına tabi tutulan görme engeli bulunan kardeşlerimizi bizler çok seviyoruz Sizlerin dertlerini ‘derdimiz bileceğiz’ buna söz veriyoruz. Hürriyet Bursa ailesi olarak haftanızı candan tebrik ediyor ve bir kez daha soruyoruz: SORUNUN FARKINDA MISINIZ?.
HİÇBİRİMİZ O KABARTMALARA GÜVENMİYORUZ
“Üç yılı aşkın bir süredir devam eden hak arayışımda pes etme noktasına geldim diyebilirim. Çünkü artık delirme noktasına gelmek üzereyim! İlgili fotoğraflarımda görmüş olduğunuz rezaletin adresi, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerindedir. Tam da nokta atışı adres vermem gerekirse; fabrikalar bölgesiyle konut alanlarını ayıran cadde (Fly Mutfak – Metdoor Kapı Fabrikası karşısı) üzeridir burası. Kaldırımı caddeyle birleşiktir. O da topraklı çukur yoldan ibarettir.”
‘30 KEZ BİLDİRDİM’
“Haklı talebimizi sorunun muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi’ne an az 30 kez bildirdim. Ses kayıtlarım saklı. Klişe gelen fiks menü e-postalarıma verilen yalan yanıtlar da cabası! CİMER’e de şikâyet ettim olanları. Ettim de ne oldu? Sinir hastası oldum. Bir de bu topraklı, çamurlu, çukurlu, mukurlu yolda yürürken ayağımı burktum ve ayak bileğim çatladı. Nasıl bir belaya düştük böyle? Şikâyetimi yayımlamanız bizler için çok önemli. Lütfen bize de ses olunuz. Olursunuz değil mi?”
Elbette oluruz Ramazan Ünsal; siz üç yıldır hakkınızı arıyorsunuz madem... Size ses olmak boynumuzun borcu. Tekrar geçmiş olsun diyorum.
ÇEŞMESİ VAR MUSLUĞU YOK
“Muhammet Bey, kolay gelsin. 30 Aralık 2021 tarihli yazınızı (SİZİN ARACINIZ HİÇ TUZDAN BOZULDU MU başlıklı) başkanımız gibi biz de okuduk. Şahsım olarak ilgili şikâyetin de mağdurlarından birisi olarak gerçekten çok sevinmiştim ‘ohhh be en nihayetin bu iş bitecek... diye düşünürken, ne oldu biliyor musunuz? 04 Ocak 2022’de aynı yere iki kamyon dolusu daha tuzu boşaltmasınlar mı? Bu esnada tuzların boşaltıldığı gün konuyla alakalı olarak belediyemize yine birçok şikâyet geldi. “Çevremi seviyorum, ağaçları ve yeşili koruyorum. Vatandaşımı kolluyor ve çalışanıma sahip çıkıyorum” masalı dünyanın en güzel masalı olsa gerek. Saygılarımla!”
Bu arada hemen belirteyim; o tuzları bölgeye 14. Karayolları Müdürlüğü boşaltıyor. Ancak belediye yetkililerinin de “Ne oluyor arkadaş? Niye bu tuzları döküyorsunuz?” diye sorması gerekmez mi diye sormaktan alamıyorum kendimi?
2022’Yİ KAÇIRMAYIN!
Adını sadece Gamze Hanım olarak belirtmemi isteyen Hürriyet Bursa gazetesi abonesi iş insanı, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’ndan her geçişimde gülmekten alamıyorum kendimi. Genellikle umumi tuvaletlerde kullanılan lavabo ve gider ucu yeşil alana sallandırılmış hortumundan ibaret bulunan musluksuz düzeneğiyle tam da komedinin dibi olan saçmalığı görünce inanın gülmeden edemiyorum. “Gülümseyin Nilüfer’desiniz” sloganına çok ciddi katma değeri olan bu projenin çoğaltılmasını istiyorum! Malum, özellikle şu aralar cidden gülmeye ihtiyacımız var” diyor.
Derken sen gel, tam da bu taşların üzerine yedi ayağı bulunan kutu profilleri, sekiz kolu olan onluk paslı inşaat demirlerini billboardların (ilan panosu) sabitleyicisi olarak dik ve git!
ENGELLİ KOŞUCU OLMALI
Vaziyet böyle olunca, burasını kullanacak kişilerin ya engelli koşu kategorisi şampiyonalarında derece almış kişilerden olması ya da boyunun 30 santim civarında olması gerekli. Çünkü ben yürümeyi denedim ve başaramadım. Başımı çarptım ve az kalsın belimi incitiyordum. Vay görme engeli olan kardeşlerimizin haline vay...
KABAHATİN FARKINDALAR!
Vay o devasa billbordların üzerine ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ eğitimi var diyerek duyuru yapanların vereceği eğitimlere vay... Bu esnada; buradaki üzüntünün telafisi için olsa gerek hemen devamında yine tam da yalan taşları üzerine dikilen panoda “Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” yazıyordu. Kişinin kabahatini bilmesi de bir erdemliktir!
Çok kıymetli Hürriyet Bursa gazetesi okurları.
2 Eylül 2014 tarihinden itibaren yazmaya başladığım ‘Okur Köşesi / Mahallenin Sorunları’ sayfasında sizlerin beğenisi ve desteğiyle büyüdüğümüz bir yılı daha geride bıraktık. Tarafıma yollanan binlerce haklı şikâyet, istek ve önerilerinizin tamamını ahlak ve saygı kuralları dairesi içinde yayımladık. Süreçte asla taraflı olmadık.
SÜREKLİ TAKİP ETTİK
Yayımlarımızla üç buçuk milyon civarı nüfusa sahip olan Bursa’mızda birilerimizin canlarının ya da mallarının ziyana uğratılmasına engel olmaya çalıştık. Dolayısıyla ilgili yetkililere; vurdumduymazlıklarını, aksaklıklarını ve yanlışlıklarını takip ettiğimizi hatırlattık. Bu sebeptendir ki Bursa basınında en çok okunan köşe olarak değer bulduk.
2022 YILINDA DA BURADAYIZ
Hürriyet Bursa gazetesi ekibi olarak bizleri böylesi gurur verici işlere vesile kıldığınız için sizlere teşekkür ederiz. 2021 yılında da 576 şikâyet, istek ve önerilerinize yer vermiştik. 576 isteğimizin 493 tanesinin sonuçlanmasına tanık olduk. Hatta isteklerimizin bazıları yayımlarımız sonrasında aynı gün içinde ilgili yetkililerce dikkate alınmış ve neticesine kavuşturulmuştu.
üstü forma altını sorma
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan ve isminin açıklanmasını istemeyen Bursa Uludağ Üniversitesi’nden bir ana bilim dalı başkanı:
“Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde hizmet veren Bursa İl Müftülüğü’ne gitmiştim. Fevkalade mükemmel olan hizmet binasına giriş yapmak için kullanmak zorunda olacağınız (Ben aracımla gitmiştim. Sorun yaşamadım. Yani yaya olarak girenlere Allah yardım etsin!) kaldırımların hali içler acısı… Böylesi tezat bir duruma ilk kez rast geldim. “Üstü forma altını sorma” buna benzer bir şey olsa gerek. Çılgın projenin mimarlarını ve mühendislerini tebrik ederim!”
HUZUR SOKAKTA HUZURU KAÇIRAN ARABA
Okurlarımızdan olan Gıda Mühendisi Serap Güler, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi 1. Huzur Sokak üzerinde bulunan ve sahibi bilinmeyen plakasız hurda araç yıllardır sokağımızın huzurunu bozuyor. Adalete katkımız olsun diye kötü işlere de vesile olması mümkün olan araç için onlarca kez belediyemizi arayarak aracın kaldırtılması hususunda destek istedik. Tahmin edileceği üzere bir destek göremedik! Endişelerimiz var ve korkuyoruz. Şikâyetimizin dikkate alınması için kime gitmeliyiz Muhammet Bey?” Serap Güler, endişelerinizde haklı olduğunuzu düşünüyorum. Dikkate alınmamış olmanız gerçekten ilginç… Şimdi; Bursa Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü’nün daha önceleri de benzeri şikâyetlerimize sahip çıktığını görmüştük. Hem de çok hızlı bir şekilde. Dolayısıyla 1. Huzur Sokak’ta huzur kaçmış! Bursa Trafik Şube Müdürlüğü’nün kıymetli ekibi; kapınızı çalıyoruz yine. Şimdiden kolay gelsin…
VATANDAŞ DELİRMEK ÜZERE!
Okurlarımızdan Ayşen Gençoğlu: “Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi sakiniyim. Dikkaldırım Caddesi üzerinde (Çekirge Devlet Hastanesi durağı önü) bulunan ve üzerinde Büyükşehir Belediyesi yazan menhol kapağının üzerinden her araç geçişinde duymakta olduğumuz tan/tun sesleri sebebiyle çıldırma noktasına geldim. Özellikle gece vakti yüzlerce metre uzaktan duyabileceğiniz (Üzerinden araç geçerken) sesten bıktım. ” diyor. Kendimden biliyorum, cidden zor bir durum. Kafayı takmaya gör… Büyükşehir Belediyesi’nin dikkatine; vatandaş delirmek üzere!
BAŞ DELEN TABELA
Okurlarımızdan olan esnaf Alpaslan Sağlam: “Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde esnafım. Bizim buraya sözüm ona hizmet diye dikilen ve hiç kimsenin asla kuralına riayet etmediği ‘Sınırlı Süreli Park Bölgesi Dörtlü Flaşörlerinizi Yakınız 15 Dakika’ (Güral Porselen önü) trafik işaret levhası sebebiyle birçok hemşehrimizin başı ve omuzu yaralandı. Hatta bir keresinde başı delinen bir genç kardeşimize ilk yardımı biz yapmıştık. Asla ve asla hiçbir işe yaramayan tabelayı dikenler bizim boy ortalamamızı 1.20 santim sanıyor acaba? Daha fazla birilerinin canları yanmasın diye o tabelanın biran evvel kaldırılması gerekmektedir” diyor. Büyükşehir Belediyesi, UKOME’nin dikkatlerine!