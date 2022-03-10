Ücretsiz duş aldıran durak!

Hummalı çalışmalar sonrasında geçtiğimiz aylarda hizmetimize sunulan Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ, Acemler Belediye Otobüs Durağı’nı bir şanssızlıktır bırakmadı gitti!
Hizmete alındığı günden beri takip ediyorum. Yağan her yağmurda su, oluğunun giderinden boşalmasından ziyade giderin üst yuvasından da akıyor. Bu akma rüzgârla birleşince su, yolcuların üzerine sıçrıyor.
YAĞMUR SUYU BİRİKİYOR
Yağmur suyu, gideri olmadığı için tam da durağın önünde biriken 15 - 20 santim yüksekliğine ulaşan ve 5 – 6 metre genişlikte bir alana yayılan su birikintisine mecburen girmek zorunda kalan otobüs ve araçların sıçrattığı suya ne demeli... Şu soğuk havalarda baştan aşağı ıslananlardan birisi olarak ilgili çalışmaya imzasını atan mühendisleri candan tebrik ettiğimi belirtmek isterim!
GİDER YANLIŞ YERDE!
Sahi, akılıma gelmişken; ‘Tam da durak önündeki asfaltta biriken suyun 7 metre yanında işlevini çok da güzel yapan bir yağmur su gideri var ya. İşte bu gideri keşke durağın önüne yapmış olsaydınız’ diyesim vardı ki... Hayranım sizlere!
YILLARDIR DURUYORLAR
ADININ açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı şikayetini şöyle dile getiriyor: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi üzerinde (Marka AVM Sur Yapı önündeki boş arazide) bulunan taş bariyerleri kim, nasıl ve niçin getirdi bilemiyorum. Fakat bildiğim bir şey var bu bariyerler tam dört yıldır burada duruyor. Ne bunları getirenler arayıp soruyor ne de yetkililerin umuru oluyor.
Bununla yaşamaya alışacağız derken şimdi de Osmangazi ilçesindeki BURULAŞ’ın ana duraklarından en büyüğü olan ve ilimize terminal üzerinden giriş yapan yerli yabancı herkesin göreceği bir nokta olan Bursa Terminali’nde de yıllardır görünce düşüncelerim değişti! Farklı gözle bakınca yakıştıklarını gördüm. Diyeceğim şu ki, Yıldırım Belediyesi başta olmak üzere diğer ilçelere de bıraksınlar bu bariyerlerden. Mesela belediye hizmet binaları önü bu iş için uygun! Ne demişler; “Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.”
BURSA’MIZI BÖYLE GÖRMEK KADER Mİ?
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, “Geçen hafta bir ziyaret için Nilüfer ilçesindeydim. Kara Fatma Heykeli’nin karşısında bulunan alanın zemini de darmadağın. Bursa’mızı böyle görmek kader mi?“ diye dert yanıyor.
KINIYORUM
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru Melike Kapar kaldırım sorununa değiniyor: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak’ta hizmet veren A101 marketin kendi menfaati için kamuya ait olan kaldırımı özellikle tam da görme engelli vatandaş yürüme yolunu engellemişler. Durumu şiddetle kınıyorum. Bunlara göz yuman yetkililerin de amaçlarını anlamıyorum!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
NİLÜFER’DE İKİ KONU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
NİLÜFER Belediyesi’nin açıklamasını olduğu gibi aktarıyorum: “Sayın Muhammet Kösle, köşenizde yayınlanan 29 Ekim Mahallesi’ndeki yer altı çöp konteynerleriyle ilgili yazı üzerine gereken inceleme yapılmıştır. Bahse konu bölgedeki konteynerlerin kapakları ilgili ekiplerce takılmış olup sorun giderilmiştir. İlgili ekiplerimiz Nilüfer’in çeşitli bölgelerinde hizmete sunulan yer altı çöp konteynerlerinin kontrol, bakım ve onarımlarını periyodik olarak takip ederek gereken müdahaleyi yapmaktadır. Yine köşenizde yayınlanan Yıldırım Caddesi girişindeki dijital saatle ilgili sorunu çözmek adına ilgili teknik ekip harekete geçmiştir. Arıza önümüzdeki günlerde giderilecektir. Bilginize sunar teşekkür ederiz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum kıymetli Nilüfer Belediyesi. Yıldırım Caddesi üzerindeki saat sorununun giderilecek olması da çok güzel. Peki ya belediye binamız önündeki (Nilüfer Belediyesi) saatler ne olacak?
ARAÇLAR ARTIK ZARAR GÖRMEYECEK
ÜÇ gün önceydi. Bir okurumuz şikâyeti için; Büyükşehir Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi’ne ve hatta Osmangazi Belediyesi’ne dahi başvurduğunu aktarmıştı. Başvurularının boşa çıktığını belirten okurumuz, “Nasıl bir işe düştük. Muhatap bulamıyoruz. Burada kaç tane aracın kartel muhafazası koptu ve yırtıldı...” demişti. Şikâyetin içeriğine bakınca okurumuz yerden göğe haklıydı. Hatta üşenmedim sorunu yerinde görmek için ilgili adrese (Nilüfer ilçesi Pınar Sokak, Şehit İsmail Özbek Polis Merkezi Amirliği yolu ile Nilüfer Belediyesi Zabıta Karakolu yolu) gittim.
GÜLENÇ EL ATTI
Gerçekten ortada ciddi bir sorun vardı. Sorunun yaşandığı alanda BUSKİ ve beraberinde bir telekomünikasyon şirketine ait menhol kapağı da vardı. Konuyu bizleri destek verebileceği her konuda asla yalnız bırakmayan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e aktardım. Gülenç, “Fotoğrafı inceledim. Bu sebeplerden dolayı onlarca araçların zarar gördüğünü basındaki haberlerde okuyorum. Ayrıca benim de aracım var. Empati yaparsam kabul edilir bir durum değil bu. Bursa bizim. Büyük Komutan Atatürk’ün söylediği gibi “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözü benim de düsturumdur. Ekiplerimiz bugün oradaki sorunu gidereceklerdir...” dedi ve iki saat sonra ilgili çalışmalara şahit olan fotoğrafları yolladı. Kıymetli BUSKİ ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Güngör Gülenç müdür; sağ olunuz...
Ücretsiz duş aldıran durak!
Hummalı çalışmalar sonrasında geçtiğimiz aylarda hizmetimize sunulan Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ, Acemler Belediye Otobüs Durağı’nı bir şanssızlıktır bırakmadı gitti!
Hizmete alındığı günden beri takip ediyorum. Yağan her yağmurda su, oluğunun giderinden boşalmasından ziyade giderin üst yuvasından da akıyor. Bu akma rüzgârla birleşince su, yolcuların üzerine sıçrıyor.
YAĞMUR SUYU BİRİKİYOR
Yağmur suyu, gideri olmadığı için tam da durağın önünde biriken 15 - 20 santim yüksekliğine ulaşan ve 5 – 6 metre genişlikte bir alana yayılan su birikintisine mecburen girmek zorunda kalan otobüs ve araçların sıçrattığı suya ne demeli... Şu soğuk havalarda baştan aşağı ıslananlardan birisi olarak ilgili çalışmaya imzasını atan mühendisleri candan tebrik ettiğimi belirtmek isterim!
GİDER YANLIŞ YERDE!
Sahi, akılıma gelmişken; ‘Tam da durak önündeki asfaltta biriken suyun 7 metre yanında işlevini çok da güzel yapan bir yağmur su gideri var ya. İşte bu gideri keşke durağın önüne yapmış olsaydınız’ diyesim vardı ki... Hayranım sizlere!
YILLARDIR DURUYORLAR
ADININ açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı şikayetini şöyle dile getiriyor: “Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi üzerinde (Marka AVM Sur Yapı önündeki boş arazide) bulunan taş bariyerleri kim, nasıl ve niçin getirdi bilemiyorum. Fakat bildiğim bir şey var bu bariyerler tam dört yıldır burada duruyor. Ne bunları getirenler arayıp soruyor ne de yetkililerin umuru oluyor.
Bununla yaşamaya alışacağız derken şimdi de Osmangazi ilçesindeki BURULAŞ’ın ana duraklarından en büyüğü olan ve ilimize terminal üzerinden giriş yapan yerli yabancı herkesin göreceği bir nokta olan Bursa Terminali’nde de yıllardır görünce düşüncelerim değişti! Farklı gözle bakınca yakıştıklarını gördüm. Diyeceğim şu ki, Yıldırım Belediyesi başta olmak üzere diğer ilçelere de bıraksınlar bu bariyerlerden. Mesela belediye hizmet binaları önü bu iş için uygun! Ne demişler; “Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar.”
BURSA’MIZI BÖYLE GÖRMEK KADER Mİ?
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, “Geçen hafta bir ziyaret için Nilüfer ilçesindeydim. Kara Fatma Heykeli’nin karşısında bulunan alanın zemini de darmadağın. Bursa’mızı böyle görmek kader mi?“ diye dert yanıyor.
KINIYORUM
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru Melike Kapar kaldırım sorununa değiniyor: “Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak’ta hizmet veren A101 marketin kendi menfaati için kamuya ait olan kaldırımı özellikle tam da görme engelli vatandaş yürüme yolunu engellemişler. Durumu şiddetle kınıyorum. Bunlara göz yuman yetkililerin de amaçlarını anlamıyorum!”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
NİLÜFER’DE İKİ KONU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
NİLÜFER Belediyesi’nin açıklamasını olduğu gibi aktarıyorum: “Sayın Muhammet Kösle, köşenizde yayınlanan 29 Ekim Mahallesi’ndeki yer altı çöp konteynerleriyle ilgili yazı üzerine gereken inceleme yapılmıştır. Bahse konu bölgedeki konteynerlerin kapakları ilgili ekiplerce takılmış olup sorun giderilmiştir. İlgili ekiplerimiz Nilüfer’in çeşitli bölgelerinde hizmete sunulan yer altı çöp konteynerlerinin kontrol, bakım ve onarımlarını periyodik olarak takip ederek gereken müdahaleyi yapmaktadır. Yine köşenizde yayınlanan Yıldırım Caddesi girişindeki dijital saatle ilgili sorunu çözmek adına ilgili teknik ekip harekete geçmiştir. Arıza önümüzdeki günlerde giderilecektir. Bilginize sunar teşekkür ederiz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu”
Açıklamanız için teşekkür ediyorum kıymetli Nilüfer Belediyesi. Yıldırım Caddesi üzerindeki saat sorununun giderilecek olması da çok güzel. Peki ya belediye binamız önündeki (Nilüfer Belediyesi) saatler ne olacak?
ARAÇLAR ARTIK ZARAR GÖRMEYECEK
ÜÇ gün önceydi. Bir okurumuz şikâyeti için; Büyükşehir Belediyesi’ne, Nilüfer Belediyesi’ne ve hatta Osmangazi Belediyesi’ne dahi başvurduğunu aktarmıştı. Başvurularının boşa çıktığını belirten okurumuz, “Nasıl bir işe düştük. Muhatap bulamıyoruz. Burada kaç tane aracın kartel muhafazası koptu ve yırtıldı...” demişti. Şikâyetin içeriğine bakınca okurumuz yerden göğe haklıydı. Hatta üşenmedim sorunu yerinde görmek için ilgili adrese (Nilüfer ilçesi Pınar Sokak, Şehit İsmail Özbek Polis Merkezi Amirliği yolu ile Nilüfer Belediyesi Zabıta Karakolu yolu) gittim.
GÜLENÇ EL ATTI
Gerçekten ortada ciddi bir sorun vardı. Sorunun yaşandığı alanda BUSKİ ve beraberinde bir telekomünikasyon şirketine ait menhol kapağı da vardı. Konuyu bizleri destek verebileceği her konuda asla yalnız bırakmayan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’e aktardım. Gülenç, “Fotoğrafı inceledim. Bu sebeplerden dolayı onlarca araçların zarar gördüğünü basındaki haberlerde okuyorum. Ayrıca benim de aracım var. Empati yaparsam kabul edilir bir durum değil bu. Bursa bizim. Büyük Komutan Atatürk’ün söylediği gibi “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır” sözü benim de düsturumdur. Ekiplerimiz bugün oradaki sorunu gidereceklerdir...” dedi ve iki saat sonra ilgili çalışmalara şahit olan fotoğrafları yolladı. Kıymetli BUSKİ ekibine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız Güngör Gülenç müdür; sağ olunuz...