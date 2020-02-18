Uçma kabiliyeti olmayınca…

Geçtiğimiz haftaydı. Acemler-Bursaspor Metro İstasyonu önündeki belediye otobüs duraklarında bir otobüs bekliyordum. Derken, uçma mücadelesi içinde olan pankartlardan birine daha rast geldim yine.
Uçacağım hevesiyle kendini yerden yere yere vuran acemi pankarta çok acıdım. Hatta yaşı oldukça ilerlemiş bir büyüğümüzün de uçması için o pankarta destek verdiğini gördüm. Büyükşehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyelerine rica ediyorum. Uçma kabiliyeti olmayan pankartları lütfen sahaya salmayın.
HER YAĞMURDA HAVUZ OLAN KALDIRIM
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Kimya Mühendisi Hale Sağlam, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Jimer Hastanesi önünde bulunan belediye otobüs durağının yanındaki kaldırım her yağmurda havuz gibi oluyor. Sebebiyse kaldırımın o noktada göçmüş olmasıdır. Fotoğrafımı, yağmur dindikten iki gün sonra çekmiştim. Ötesini siz tahmin edin artık. Göçen kaldırımdan şikâyetçiyim. ” Şişmemiş ya, ona şükredin Hande Sağlam!
NEREDEYSE BİR YIL OLACAK
Okurlarımızdan olan Melike Ahraz, “Osmangazi, Hasanağa Toki Cami karşısındaki belediye otobüs durağı önünde bekleyen elektrik direğinin içler acısı halde. Zavallı direk neredeyse bir yıl olacak orada bekliyordu. Onu buradan kaldıracak birilerini arıyorum. Bildiğiniz biri var mı acaba?” Ne desem ki Melike Ahraz… UEDAŞ’ın o direği ikna edeceğini düşünüyorum.
BURASINI BARİ GÖRÜN
Okurlarımızdan olan Ayfer Ay’ın; “Burasını bari görün” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer, Özlüce (Dörtçelik Çocuk Hastanesi) Metro İstasyonu önü hizmete alındığı yıldan beri her yağmurla birlikte göl oluyor ve mevsimlerden yaz ayı değilse de haftalarca o göl kurumuyor. Bursa’mızda benzeri on binlerce nokta var. Fakat burasını bari görün kıymetli yetkililer! Malum orada kentimizin çocuk hastanesi var. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇAM AĞAÇLARI BUDANDI
KALDIRIMDA YÜRÜMEK NE KADAR GÜVENLİ başlıklı yayımımızdan sonra Büyükşehir Park Bahçeler Müdürlüğü’nce arandım. Haklı şikâyetime konu olan (Nilüfer Metro İstasyonu yanı, Ata Park önü) çam ağaçlarının dallarının budanacağı bilgisini aldım. Yapılan işin de video kaydı ve fotolarıyla tarafıma şahit olarak yollayan Büyükşehir Park Bahçeler Müdürlüğü’nden Ahmet Doğruca’ya, Büyükşehir Kent Estetiği Müdürlüğü’nden Eray Uzunsoy’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
SADECE BİRİNE MÜDAHALE EDİLDİ
NE OLACAK BİZİM HALİMİZ başlıklı yayımımızla alakalı olarak yaptığım kontrolüm neticesinde mevcut şikayetlerden (Nilüfer, Akpınar Caddesi) sadece birine müdahale edildiğini görmüş olmanın şaşkınlığı içindeyim. Oysaki 04 Şubat 2020 tarihli köşemde şikayet fotoğraflarının tamamını yayımlamıştık. Her şey bir yana ‘sonrasını’ da yayımladığımız kesiğe atılan asfalt, oraya 15 metre mesafe uzaklıkta olan çukura neden atılmaz?
Uçma kabiliyeti olmayınca…
Geçtiğimiz haftaydı. Acemler-Bursaspor Metro İstasyonu önündeki belediye otobüs duraklarında bir otobüs bekliyordum. Derken, uçma mücadelesi içinde olan pankartlardan birine daha rast geldim yine.
Uçacağım hevesiyle kendini yerden yere yere vuran acemi pankarta çok acıdım. Hatta yaşı oldukça ilerlemiş bir büyüğümüzün de uçması için o pankarta destek verdiğini gördüm. Büyükşehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Belediyelerine rica ediyorum. Uçma kabiliyeti olmayan pankartları lütfen sahaya salmayın.
HER YAĞMURDA HAVUZ OLAN KALDIRIM
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Kimya Mühendisi Hale Sağlam, diyor ki: “Nilüfer ilçesi Jimer Hastanesi önünde bulunan belediye otobüs durağının yanındaki kaldırım her yağmurda havuz gibi oluyor. Sebebiyse kaldırımın o noktada göçmüş olmasıdır. Fotoğrafımı, yağmur dindikten iki gün sonra çekmiştim. Ötesini siz tahmin edin artık. Göçen kaldırımdan şikâyetçiyim. ” Şişmemiş ya, ona şükredin Hande Sağlam!
NEREDEYSE BİR YIL OLACAK
Okurlarımızdan olan Melike Ahraz, “Osmangazi, Hasanağa Toki Cami karşısındaki belediye otobüs durağı önünde bekleyen elektrik direğinin içler acısı halde. Zavallı direk neredeyse bir yıl olacak orada bekliyordu. Onu buradan kaldıracak birilerini arıyorum. Bildiğiniz biri var mı acaba?” Ne desem ki Melike Ahraz… UEDAŞ’ın o direği ikna edeceğini düşünüyorum.
BURASINI BARİ GÖRÜN
Okurlarımızdan olan Ayfer Ay’ın; “Burasını bari görün” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Nilüfer, Özlüce (Dörtçelik Çocuk Hastanesi) Metro İstasyonu önü hizmete alındığı yıldan beri her yağmurla birlikte göl oluyor ve mevsimlerden yaz ayı değilse de haftalarca o göl kurumuyor. Bursa’mızda benzeri on binlerce nokta var. Fakat burasını bari görün kıymetli yetkililer! Malum orada kentimizin çocuk hastanesi var. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ÇAM AĞAÇLARI BUDANDI
KALDIRIMDA YÜRÜMEK NE KADAR GÜVENLİ başlıklı yayımımızdan sonra Büyükşehir Park Bahçeler Müdürlüğü’nce arandım. Haklı şikâyetime konu olan (Nilüfer Metro İstasyonu yanı, Ata Park önü) çam ağaçlarının dallarının budanacağı bilgisini aldım. Yapılan işin de video kaydı ve fotolarıyla tarafıma şahit olarak yollayan Büyükşehir Park Bahçeler Müdürlüğü’nden Ahmet Doğruca’ya, Büyükşehir Kent Estetiği Müdürlüğü’nden Eray Uzunsoy’a ve kıymetli çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.
SADECE BİRİNE MÜDAHALE EDİLDİ
NE OLACAK BİZİM HALİMİZ başlıklı yayımımızla alakalı olarak yaptığım kontrolüm neticesinde mevcut şikayetlerden (Nilüfer, Akpınar Caddesi) sadece birine müdahale edildiğini görmüş olmanın şaşkınlığı içindeyim. Oysaki 04 Şubat 2020 tarihli köşemde şikayet fotoğraflarının tamamını yayımlamıştık. Her şey bir yana ‘sonrasını’ da yayımladığımız kesiğe atılan asfalt, oraya 15 metre mesafe uzaklıkta olan çukura neden atılmaz?