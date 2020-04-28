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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Tuzak gibi çukur

28 Nisan 2020

Okurlarımızdan olan H. K.: “Motorlu kuryeyim. Nilüfer ilçesi ‘Mihraplı Caddesi 2’ tanımlı belediye otobüs durağı önünden (AVM karşısı) geçiyordum.

Tuzak gibi çukur
Önünde durarak fotoğrafını çektirdiğim yağmur suyu kanalının yanındaki çukurla, ilgili ilgililerin ilgilenmelerini rica ediyorum! Çünkü o çukur promosyonlu ızgaranın yanından geçerken az kalsın motorumla birlikte düşüyordum. Ya fark etmeseydim!” diyor.

İLGİNÇ OLAN ŞEYE BAKINCA…

Tuzak gibi çukur
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Arzu Beykapı, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi Akpınar Caddesi başlangıcında, (otel karşısı) zemine döşenmiş olan kilitli taşlar, sanırsınız havaya döşenmiş gibi patır patır ayrılmışlar! Ne ilginç değil mi?”

BU NASIL İŞTİR?

Tuzak gibi çukur
Bir şirketin yöneticisi olan okurumuz Süleyman Tabar, bakınız ne diyor: Gürsu ilçesi Yenidoğan - Ramiz Yiğit Caddesi’ne semt pazarı kuruluyor. Kurulacak elbette. Teşekkür ediyoruz. Ancak pazarcılar gittikten sonra temizlik hizmeti ivedi olarak yapılmıyor. Bu durum da içinde bulunduğumuz Covid-19 hastalığıyla boğuştuğumuz şu günlerde endişelerimizi daha da arttırıyor. İlgili belediyeyi göreve davet ediyorum. Bu nasıl iştir?”

ANTİKA TABURE

Tuzak gibi çukur
Okurlarımızdan olan Doktor S. H., bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesinde bulunan Çekirge Devlet Hastanesi karşısındaki dolmuş taksi durağının antika taburesini yıllardır hayranlıkla izliyorum. Bu hayranlığın sorumlusu olan yetkilileri de hayran olmaları için bizim buraya davet ediyorum!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

KÖPRÜYE KORKULUK YAPILDI

Tuzak gibi çukur
Tuzak gibi çukur
“ Sayın Muhammet Kösle. Köşenizde yayınlanan ‘Korkuluksuz Köprü Korkutuyor’ başlıklı yazı üzerine kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur. Bahse konu İzmir Yolu üzerindeki Küçük Sanayi Metro İstasyonu yanında bulunan köprü, ana arter üzerinde olması dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Ancak konunun hassasiyeti ve tehlike arz etmesi dolayısıyla Nilüfer Belediyesi olarak ilgili ekiplerimiz tarafından sorunun giderilmesi için harekete geçilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü’müz tarafından köprüye korkuluk yapılarak konu çözüme kavuşturulmuştur. Duyarlı vatandaşımıza teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu ” Nilüfer Belediyesi’nden gelen e-posta böyle. Konunun ehemmiyetine istinaden, Büyükşehir Belediyesi’nin işini de üstlenmiş olmanız takdire şayandır. Çalışmalarınıza ve neticesine şahit olan fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi…

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