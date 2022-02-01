Türkiye’de benzeri yok?

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerimizden olan ODTÜ 99 Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi Serkan Özgiray’ın e-postasını olduğu gibi aktarıyorum:

“Değerli Muhammet Bey, merhaba. Size yolladığım şikâyetimle alakalı olarak belediyemize, yani Nilüfer Belediyesi’ne de şikâyetlerim oldu. Oldu da ne oldu? Tabii ki hiçbir şey olmadı. Olmasını da beklemiyordum aslında! Sebebine gelince sizlerin de gördüğü gibi ortada ayıplı ve üzücü bir durum var. Yani görme engeli olan vatandaşlarımızın yürüyeceği kaldırım darmadağın. Üstelik bu durum yıllardır böyle. Ancak bakıyorum da Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in devasa bir fotoğrafı tam da bu ayıplı kaldırımın tam karşısında. Başkan ona o başkana bakıyor. Bu güzel bakışmanın bozulmaması için olsa gerek o kaldırıma müdahale edilmiyor! Aklıma, geçtiğimiz yıllarda bir kitapta okuduğum söz geldi. O da; ‘Gönül gördüğünü sevmez sevdiğini görür’ diyordu. Aklıma geldi işte onu da paylaşayım istedim sizlerle! Sevgi ve saygılarımla.”

Burada bari yapmayın…

Hürriyet Bursa gazetesi okurlarımızdan Tofaş (Fabrika) Boya Metod Bakım Uzmanı Üzeyir Uygun: “Osmangazi ilçesi Gazcılar İpekböceği Durağı önündeki kaldırımın durumu içler acısı… Derseniz her yer aynı; size katılırım elbette. Fakat burada çok özel bir önem arz eden durum var. Hem de ne önem… Bu kaldırımın hemen yanındaki binada ‘görme engelliler derneği’ var. İşte bu sebeptendir ki şehrimizde hizmet olarak sunulan işlerin çoğunluğu şekilden ve reklamdan ibarettir. Burada bari yapmayın…” diyor.

Kabloları ağacın dalları taşıyor

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi BOSCH (Fabrika) Lojistik Uzmanı Hakan Pekak’ın e-postasını özetimle aktarıyorum: “Mudanya Belediyesi Güzelyalı Mahallesi sakiniyim. 2. Yeni Sokak girişindeki biri bodur diğeri de ne işe yarardır belli olmayan ağaç direkleri her gördüğümde gülmeden edemiyorum. Bodur diye tarif etmeye çalıştığım ve sorumluluğu Türk Telekom’da olan direk yıllar önce çürüdüğü için kırılarak yola devrilmişti. Türk Telekom onu bu vaziyette bırakarak yanına yeni ağaç direk dikmişti.