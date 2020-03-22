‘Turizm cennetini ne hale getirdiniz!

Uludağ, bu sezon 1 milyon 122 bin 252 ziyaretçi ağırladı. Böylesine turizm cennetini ne hale getirdiler. Böyle piknik olmaz!
ADININ açıklanmasını istemeyen bir ordu mensubu özetimle bakınız ne diyor: “Bursa’nın göz bebeği olan Uludağ beyaz örtüsünü atınca, kendisi eğlenirken çevresini ve doğasını yok etmeye programlanmış olan bazı yaratıkların delillerinin gün yüzüne çıkması sağladı. ‘Milli Park’ tanımıyla sunulan emanetimiz bari zarar görmesin ne olur. Ya bu alanda piknik yapmak yasaklansın. Ya da bu tür ziyankâr yaratıklara çok ciddi para cezası kesilsin. Bizler ne kendimizi ne de doğamızı hasta etmek istemiyoruz.”
TAKİP FURYASI
GEÇTİĞİMİZ aylarda biten bir kaldırım hizmetine daha tanık olmuştuk. Çalışmalar bitti ve hizmetimiz teslim edildi. Gelin görün ki kaldırım bordüründen ayrıldı. Peşi sıra kilitli taşlar da onların peşine takıldı! Şaşırdım mı? Elbette hayır. Bu bir furyaydı. Hem doğrusu böyle olmalıydı ve öyle de oldu! Bakalım ‘Görme Engelliler Özel Taşları’ da bu furyaya katılacak mı? Adres; Nilüfer ilçesi, İzmir Yolu Caddesi Metro AVM önü.
O DİREĞİN YAN DURUŞU ÇOK ESTETİK
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Naz Alev, “Ayrı bir tarz olmuş” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Osmangazi, Bahar Mahallesi Veysel Karani Caddesi (Bursa Atlı Spor Kulübü Binicilik Tesisleri yanında) üzerindeki aydınlatma direği her geçen gün biraz daha eğiliyor. O direk tamamen devrilmeden ilgililerin müdahale etmesini istiyoruz. Bu esnada önündeki metal paravanın çirkinliğine gelince; ayrı bir tarz olmuş. Dokunmasınlar lütfen!” Osmangazi Belediyesi ve UEDAŞ’ın dikkatlerine...
OLMAYAN TEK ŞEY İLGİ VE TAKİP
OKURLARIMIZDAN olan Tekin Efeli, bakınız ne diyor: “Bursa’nın önemli AVM’lerinden olan Kent Meydanı alanı tam bir curcuna! Özellikle zemininin üzücü durumuna yönelik onlarca yayımınız olmuştu. Hatta bu duruma isyan edenlerden birisi de Bursa CHP Milletvekili Yüksel Özkan’dı. (24 Eylül 2019 tarihli ‘Sağlıklı Kent Böyle Olmalı’ başlıklı yayımımız)
O yazınızdan sonra kırık dökük olan zemin laf olsun cinsinden atılan betonla onarılmıştı. Sonra onlar da çatladı patladı yine. Oysaki zemin beton malzeme değildi. Onarımı neden çimento ile yapıldı? Bugün ayakkabımızın bağcığının biri kopsa dahi onun yerine gelişi güzel bir ip bağlayanımız olmayacakken... Bırakın ipi, benzeri olup da farklı renk tonuna sahip bağcığı takmazken... Kent Meydanı’na helikopter dahi inmişken! Orada olmayan tek şey ilgi ve takip... Nokta! Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İLGİLİ ALAN BÜYÜKŞEHİR’İNMİŞ
“YILLARDIR ÖYLE DURUYOR’ başlıklı şikâyetinize konu olan alan incelendi. (Hürriyet Mahallesi Meydanı) İlgili alan Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi; top sizdeymiş...
‘Turizm cennetini ne hale getirdiniz!
Uludağ, bu sezon 1 milyon 122 bin 252 ziyaretçi ağırladı. Böylesine turizm cennetini ne hale getirdiler. Böyle piknik olmaz!
ADININ açıklanmasını istemeyen bir ordu mensubu özetimle bakınız ne diyor: “Bursa’nın göz bebeği olan Uludağ beyaz örtüsünü atınca, kendisi eğlenirken çevresini ve doğasını yok etmeye programlanmış olan bazı yaratıkların delillerinin gün yüzüne çıkması sağladı. ‘Milli Park’ tanımıyla sunulan emanetimiz bari zarar görmesin ne olur. Ya bu alanda piknik yapmak yasaklansın. Ya da bu tür ziyankâr yaratıklara çok ciddi para cezası kesilsin. Bizler ne kendimizi ne de doğamızı hasta etmek istemiyoruz.”
TAKİP FURYASI
GEÇTİĞİMİZ aylarda biten bir kaldırım hizmetine daha tanık olmuştuk. Çalışmalar bitti ve hizmetimiz teslim edildi. Gelin görün ki kaldırım bordüründen ayrıldı. Peşi sıra kilitli taşlar da onların peşine takıldı! Şaşırdım mı? Elbette hayır. Bu bir furyaydı. Hem doğrusu böyle olmalıydı ve öyle de oldu! Bakalım ‘Görme Engelliler Özel Taşları’ da bu furyaya katılacak mı? Adres; Nilüfer ilçesi, İzmir Yolu Caddesi Metro AVM önü.
O DİREĞİN YAN DURUŞU ÇOK ESTETİK
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Naz Alev, “Ayrı bir tarz olmuş” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Osmangazi, Bahar Mahallesi Veysel Karani Caddesi (Bursa Atlı Spor Kulübü Binicilik Tesisleri yanında) üzerindeki aydınlatma direği her geçen gün biraz daha eğiliyor. O direk tamamen devrilmeden ilgililerin müdahale etmesini istiyoruz. Bu esnada önündeki metal paravanın çirkinliğine gelince; ayrı bir tarz olmuş. Dokunmasınlar lütfen!” Osmangazi Belediyesi ve UEDAŞ’ın dikkatlerine...
OLMAYAN TEK ŞEY İLGİ VE TAKİP
OKURLARIMIZDAN olan Tekin Efeli, bakınız ne diyor: “Bursa’nın önemli AVM’lerinden olan Kent Meydanı alanı tam bir curcuna! Özellikle zemininin üzücü durumuna yönelik onlarca yayımınız olmuştu. Hatta bu duruma isyan edenlerden birisi de Bursa CHP Milletvekili Yüksel Özkan’dı. (24 Eylül 2019 tarihli ‘Sağlıklı Kent Böyle Olmalı’ başlıklı yayımımız)
O yazınızdan sonra kırık dökük olan zemin laf olsun cinsinden atılan betonla onarılmıştı. Sonra onlar da çatladı patladı yine. Oysaki zemin beton malzeme değildi. Onarımı neden çimento ile yapıldı? Bugün ayakkabımızın bağcığının biri kopsa dahi onun yerine gelişi güzel bir ip bağlayanımız olmayacakken... Bırakın ipi, benzeri olup da farklı renk tonuna sahip bağcığı takmazken... Kent Meydanı’na helikopter dahi inmişken! Orada olmayan tek şey ilgi ve takip... Nokta! Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
İLGİLİ ALAN BÜYÜKŞEHİR’İNMİŞ
“YILLARDIR ÖYLE DURUYOR’ başlıklı şikâyetinize konu olan alan incelendi. (Hürriyet Mahallesi Meydanı) İlgili alan Büyükşehir Belediyesi’nin yetki ve sorumluluk alanında kalmaktadır. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Açıklamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Büyükşehir Belediyesi; top sizdeymiş...