Taş kumbarası istiyoruz!

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş’ın, bir yandan sorarken diğer yandan cevabını verdiği e-postasını özetimle aktarıyorum:



“Muhammet Bey. Gördüğünüz gibi ıskarta olarak ayrılmış inşaat atığı kalaslarından yapılmış olan bir basket potası önündeyim! Bu nerede mi? Bu sizin “gözden çıkartılmış” olarak nitelendirdiğiniz, benim de köy olarak tanımladığım, Bursa’nın en pahalı lüks dairelerin bulunduğu merkez bölge olan İntam İş Merkezleri arkasına denk düşen terk edilmiş Çekirge Mahallesi’ndendir! Çünkü oyun, eğlenme ve dinleme alanları yok! Mahalle sakinleri proje üretmeye başladı artık. Diyorum ki; Osmangazi Belediyesi’nce yok sayılan Çekirge Mahallesi’nin kıymetli halkınca seçilmiş muhtarıyım ve ben dertlerin alasıyla baş başa bırakıldım kavruluyorum! Potayı da buna en basit şahit olarak sunuyorum. Seçilmiş bir yönetici olarak kahroluyorum…”

HASTANE ÖNÜNDE BARİ OLMASIN



Okurlarımızdan Uğur Çapkın, diyor ki: “Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan Doruk Hastanesi önündeki kaldırımı birileri geçen yıl kazmıştı. Daha sonra da gelişi güzel kapatılmaya çalışıldı ve gördüğünüz gibi kapatılamadı! Oradan her hafta onlarca engelli aracı kullanan vatandaşımız da geçiyor. Geçişleri esnasında onların sıkıntılarına tanık olmanın üzüntüsü içindeyim. Her yer kazık, her yer çukur alıştık! Ancak burada, yani hastane önünde bari olmasın bu!” Yıldırım Belediyesi’nin gereğini derhal yapacağına inanıyorum.”

Geçmiş olsun Uğur Çapkın…