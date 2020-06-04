Okurlarımızdan olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun ve eşi Ayşe Uygun, özetimle şöyle diyor:
“Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi Sanabel Konakları önündeki taş duvara bir haller olmaya başladı! Duvarın taşları ayrıldı. Taştan artan çukurlar da miras olarak kaldı! Umarım bu miras diğer aile fertlerini de etkisi altına almaz. Yoksa müthiş bir sülale faciası yaşanır orada!” Gerçekten çok ilginç bir akraba bağı var ortada. Aman dikkat diyelim…
AĞAÇLAR NASIL SULANACAK?
İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı diyor ki: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi FSM Bulvarı (İnşaat önü) önündeki ağaçlar su yerine beton ve beton kalıntıları ile sulanıyor. Ne hikmetse bu durum kimselerin umurunda olmuyor. Ama iş, özü reklam kokan ağaç tanıtımına gelince maşallah herkes çevreci oluyor!”
ASFALTTA BİR KESİK VAR Kİ...
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Başak Tekcan: “Ne siz sorun, ne de ben diyeyim” diyor ve: “Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi No 171 (Göz Merkezi önü) adresindeki asfaltta bir kesik var ki; ne siz sorun ne de biz diyelim! Burada takılıp düşenimiz de var. Aracının lastiğini yaranımız da var… Bu kesiği görmeyen yetkili göz olur mu derseniz… Olur elbette, neden olmasın?”
MAKSADINI BİR TÜRLÜ ANLAMIŞ DEĞİLİM
Adının açıklanması istemeyen bir ana bilim dalı başkanı olan okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Poliklinikler girişi yanındaki asfalt üzerinde bırakılan çukurun maksadını bir türlü anlamış değilim.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KUYU KAPATILDI
ORTADA KUYU VAR DİKKAT başlıklı yayımımız sonrasında bir aydır açıkta kalan kuyunun (Başkan Alinur Aktaş’ın resmi konutunun karşısı) kapatıldığını gördüm. İlgilisine teşekkür ediyorum!
Taş duvara bir haller olmaya başladı
Okurlarımızdan olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun ve eşi Ayşe Uygun, özetimle şöyle diyor:
“Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi Sanabel Konakları önündeki taş duvara bir haller olmaya başladı! Duvarın taşları ayrıldı. Taştan artan çukurlar da miras olarak kaldı! Umarım bu miras diğer aile fertlerini de etkisi altına almaz. Yoksa müthiş bir sülale faciası yaşanır orada!” Gerçekten çok ilginç bir akraba bağı var ortada. Aman dikkat diyelim…
AĞAÇLAR NASIL SULANACAK?
İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanı diyor ki: “Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi FSM Bulvarı (İnşaat önü) önündeki ağaçlar su yerine beton ve beton kalıntıları ile sulanıyor. Ne hikmetse bu durum kimselerin umurunda olmuyor. Ama iş, özü reklam kokan ağaç tanıtımına gelince maşallah herkes çevreci oluyor!”
ASFALTTA BİR KESİK VAR Kİ...
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Başak Tekcan: “Ne siz sorun, ne de ben diyeyim” diyor ve: “Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi No 171 (Göz Merkezi önü) adresindeki asfaltta bir kesik var ki; ne siz sorun ne de biz diyelim! Burada takılıp düşenimiz de var. Aracının lastiğini yaranımız da var… Bu kesiği görmeyen yetkili göz olur mu derseniz… Olur elbette, neden olmasın?”
MAKSADINI BİR TÜRLÜ ANLAMIŞ DEĞİLİM
Adının açıklanması istemeyen bir ana bilim dalı başkanı olan okurumuz özetimle bakınız ne diyor: “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Poliklinikler girişi yanındaki asfalt üzerinde bırakılan çukurun maksadını bir türlü anlamış değilim.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KUYU KAPATILDI
ORTADA KUYU VAR DİKKAT başlıklı yayımımız sonrasında bir aydır açıkta kalan kuyunun (Başkan Alinur Aktaş’ın resmi konutunun karşısı) kapatıldığını gördüm. İlgilisine teşekkür ediyorum!