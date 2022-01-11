Tam üç yıldır hakkını arıyor

Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Akademi Caddesi üzerine kazandırılan (Sheraton oteli önü) kaldırımlara olmazsa olmazlarımızdan olan(!) görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak üretilen düz kanal kabartmalı ve noktacıklarla desteklenen özel taşların da (yalan taşları) döşenmesi unutulmamıştı elbette.

Derken sen gel, tam da bu taşların üzerine yedi ayağı bulunan kutu profilleri, sekiz kolu olan onluk paslı inşaat demirlerini billboardların (ilan panosu) sabitleyicisi olarak dik ve git!

ENGELLİ KOŞUCU OLMALI

Vaziyet böyle olunca, burasını kullanacak kişilerin ya engelli koşu kategorisi şampiyonalarında derece almış kişilerden olması ya da boyunun 30 santim civarında olması gerekli. Çünkü ben yürümeyi denedim ve başaramadım. Başımı çarptım ve az kalsın belimi incitiyordum. Vay görme engeli olan kardeşlerimizin haline vay...

KABAHATİN FARKINDALAR!

Vay o devasa billbordların üzerine ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ eğitimi var diyerek duyuru yapanların vereceği eğitimlere vay... Bu esnada; buradaki üzüntünün telafisi için olsa gerek hemen devamında yine tam da yalan taşları üzerine dikilen panoda “Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” yazıyordu. Kişinin kabahatini bilmesi de bir erdemliktir!