Su çıkmayan kuyu bize yakışmaz

OKURLARIMIZDAN olan Arzu Karakaş, özetimle bakınız ne diyor:
“Osmangazi, Dobruca Caddesi D 0653 tanımlı belediye otobüs durağı önündeki kuyudan su çıkmaz! Su çıkmayan kuyu da bize yakışmaz. O yüzdendir ki bu da burada olmaz!”
BU SAKİNLİKTE ONARILABİLİR
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru Alper Öztuna, bakınız ne diyor:
“Kent merkezinde hizmet veren metronun zeminini oluşturan rayların kenarlarındaki açıklık çeşitli risklere sebep oldu ve olmaya da devam ediyor. Mesela bu açık alanlar sebebiyle birçok bisiklet ve motor sürücüsü düştü. Hazır herkes evdeyken oralar lütfen onarılsın.”
YEŞİL ALANLARA BAKIM LAZIM
OKURLARIMIZDAN olan Nursel Sever: “Tarihi Tophane yamaçlarının yeşil alanlarının bakım zamanı geldi. En azından ben öyle düşünüyorum. İlgililerin bahçıvan desteği ile katılmalarını rica ediyorum” diyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı... Buraya da bekleniyorsunuz; selamlar...
ULUCAMİ CADDESİ DE YIKANMAYI BEKLİYOR
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi, sınırlarında bulunan Ulucami Caddesi’nin yıkanması ve dezenfekte edilmesi konusunda destek rica ediyoruz. Saygılarımla.” Osmangazi, Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş müdür ve kıymetli ekibi. Buraya da bekleniyorsunuz. Şimdiden kolay gelsin.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KAPAĞIN YENİSİ TAKILDI
“NEDEN ziyan verirler ki’ başlıklı şikâyetinize yönelik olarak ilgili ekiplerimiz yayımınızla birlikte aynı gün içinde uygun olan çalışmalarımızı tamamladı. (Yıldırım, Davutdede Mahallesi Ali Taylan Spor Çocuk ve Oyun Parkı karşısı) Zarara uğratılan trafo kapağının yenisi takıldı. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” İvedi desteğinizin için teşekkür ediyorum UEDAŞ.
SİZ DEĞİLSENİZ, KİM YAPTI BU KAZIYI!
OSMANGAZİ Belediyesi’nden gelen e-postayı olduğu gibi aktarıyorum. “Sayın Muhammet Kösle, Hürriyet Bursa’nın 7 Nisan 2020 tarihli sayısında yer alan köşenizde ‘Tam da o alan karşısında’ başlıklı şikâyete yer verilmiştir. Bahse konu olan bölgede Osmangazi Belediyesi olarak herhangi bir kazı çalışmamız yoktur. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ” Açılamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Ancak bu yanıtı hazırlamadan önce cevabınıza hayret ettiğim için bizzat bahse konu olan Cumhuriyet Caddesi No 110 önüne gittim. Ve yine bizzat işaret ettiğim gibi; sizler kazı yapmadınız diyelim. Ama orada bir hörgüç var!
Su çıkmayan kuyu bize yakışmaz
OKURLARIMIZDAN olan Arzu Karakaş, özetimle bakınız ne diyor:
“Osmangazi, Dobruca Caddesi D 0653 tanımlı belediye otobüs durağı önündeki kuyudan su çıkmaz! Su çıkmayan kuyu da bize yakışmaz. O yüzdendir ki bu da burada olmaz!”
BU SAKİNLİKTE ONARILABİLİR
HÜRRİYET Bursa gazetesi okuru Alper Öztuna, bakınız ne diyor:
“Kent merkezinde hizmet veren metronun zeminini oluşturan rayların kenarlarındaki açıklık çeşitli risklere sebep oldu ve olmaya da devam ediyor. Mesela bu açık alanlar sebebiyle birçok bisiklet ve motor sürücüsü düştü. Hazır herkes evdeyken oralar lütfen onarılsın.”
YEŞİL ALANLARA BAKIM LAZIM
OKURLARIMIZDAN olan Nursel Sever: “Tarihi Tophane yamaçlarının yeşil alanlarının bakım zamanı geldi. En azından ben öyle düşünüyorum. İlgililerin bahçıvan desteği ile katılmalarını rica ediyorum” diyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Başkanlığı... Buraya da bekleniyorsunuz; selamlar...
ULUCAMİ CADDESİ DE YIKANMAYI BEKLİYOR
ADININ açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi, sınırlarında bulunan Ulucami Caddesi’nin yıkanması ve dezenfekte edilmesi konusunda destek rica ediyoruz. Saygılarımla.” Osmangazi, Temizlik İşleri Müdürü Memiş Memiş müdür ve kıymetli ekibi. Buraya da bekleniyorsunuz. Şimdiden kolay gelsin.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
O KAPAĞIN YENİSİ TAKILDI
“NEDEN ziyan verirler ki’ başlıklı şikâyetinize yönelik olarak ilgili ekiplerimiz yayımınızla birlikte aynı gün içinde uygun olan çalışmalarımızı tamamladı. (Yıldırım, Davutdede Mahallesi Ali Taylan Spor Çocuk ve Oyun Parkı karşısı) Zarara uğratılan trafo kapağının yenisi takıldı. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü.” İvedi desteğinizin için teşekkür ediyorum UEDAŞ.
SİZ DEĞİLSENİZ, KİM YAPTI BU KAZIYI!
OSMANGAZİ Belediyesi’nden gelen e-postayı olduğu gibi aktarıyorum. “Sayın Muhammet Kösle, Hürriyet Bursa’nın 7 Nisan 2020 tarihli sayısında yer alan köşenizde ‘Tam da o alan karşısında’ başlıklı şikâyete yer verilmiştir. Bahse konu olan bölgede Osmangazi Belediyesi olarak herhangi bir kazı çalışmamız yoktur. Konuya duyarlılığınıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ” Açılamanız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Ancak bu yanıtı hazırlamadan önce cevabınıza hayret ettiğim için bizzat bahse konu olan Cumhuriyet Caddesi No 110 önüne gittim. Ve yine bizzat işaret ettiğim gibi; sizler kazı yapmadınız diyelim. Ama orada bir hörgüç var!