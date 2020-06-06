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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Sosyal mesafe nerede kaldı?

6 Haziran 2020

İki gün önce bir işim gereği kontrolü de BURULAŞ’a ait olan belediye otobüsüne, sonra da metroya bindim.

Sosyal mesafe nerede kaldı

Her ikisinde de sosyal mesafe kuralına uyulmadığını gördüm… Millet yine üst üste yolculuk ediyordu! Üstelik otobüste araç kaptanı: “Koltukların tamamına oturun. Bakın yazıları da söktük. (Sosyal Mesafenizi Koruyunuz! BU KOLTUĞU BOŞ BIRAKINIZ!) mesafe kuralı uygulaması bitti.” dedi… İki gün önce yetkililer sosyal mesafeyi koruyun diye bizlere seslenirken; ne oldu da ‘sosyal mesafe’ kuralı uygulamasından ve denetlemesinden aniden vaz geçtiler? Yoksa Covid-19 un bulaşıcı olma özelliği bitti de bizim haberimiz mi olmadı?

Çok yazık!

Sosyal mesafe nerede kaldı

Hürriyet Bursa okurumuz Ceyda Düşmez, şöyle diyor: “Kentimizdeki kavşakların alt bölgeleri bazı saygısız insanlarca çöplük olarak algılanıyor sanırım! Çok yazık. Buna paralel olarak da belediyemiz temizlik hususunda bahsettiğim bölgelere pek uğramıyor. Vatandaş öyle, belediyemiz böyle. Gerçekten çok yazık!” Yetkililere duyurulur.

Çukurları adımladım...

Sosyal mesafe nerede kaldı

Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz e-postasında: “Büyükşehir, Nilüfer Belediyesi Alaadinbey Caddesi üzerindeki çukurları adımladım...! Fotoğrafımda gördüğünüz çukurlu alan da bunlardan sadece bir tanesi. Hani diyeceğim şu ki kentimizde onlarca reklam panosunda devasa görselli ilanlar ve ilanlarda da: “Şehrin dört bir yanında yolları asfaltlıyor, yeniliyoruz” yazıyor ya… Bizim buraları şehrin dört yanına girmiyor sanırım...” Yetkililere duyurulur.

‘Dertlerimizi derdi gibi görecek yetkililer istiyoruz’

Sosyal mesafe nerede kaldı

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden Tarih Öğretmeni Sedat Yılmaz, özetimle diyor ki: “Nilüfer ilçesi
sakiniyim. İlçemizde zarara, ziyana uğratılan ağaçları görünce ve bunları görmezden gelen yetkililere tanık olunca kahroluyorum. Ne olur bizi anlayan biri çıksın! Haklı dertlerimizi derdi gibi görecek yetkililer istiyoruz. Saygılarımla.”

 Üzerinden tonlarca araç geçmedi!

Sosyal mesafe nerede kaldı

Hürriyet Bursa okurlarından emekli din görevlisi M. Y, şöyle diyor: “Bursa’nın en önemli tarihi mekânlarından biri olan Yıldırım Beyazıt Külliyesi’nin önüne rast gelen zemin de geçtiğimiz yıl yenileme çalışmasın yapıldı. Ancak gördüğünüz gibi zemin taşları bazı noktada çöktü. Oysaki buraya araç girişi yok. Yani üzerinden tonlarca ağırlık geçmedi. Bu çökmenin nedenini anlayamadım. Ayrıca yapılan çalışmaların bir sene gibi kısa sürede eskimesi söz konusu mu?” Yetkililere duyurulur.

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