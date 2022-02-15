Sorgun Köyü’nden başkanlara davet

Son günlerin en çok konuşulan olayı olan elektrik zammına yönelik olarak bir isyan Nilüfer ilçemizde kasap dükkânı işleten okurumuz Doğan Ekmekçi’den geldi.

HEPİMİZE adeta şok etkisi yaratan zamla alakalı olarak Ekmekçi, isyanını bakınız nasıl dile getiriyor: “Üniversite mezunuyum. Yetmedi mastır da yaptım. Beş kuşaktır süregelen hayvancılık mesleği bende ölmesin diye üstün başarı belgeleriyle bitirdiğim okuluma veda ederek Keles ilçesindeki küçük çiftliğimizin başına geçtim. Nilüfer’de bir kasap dükkânı açarak ve mesleğim olarak benimsediğim kasaplığı icra etmeye çalışıyorum.”

EŞİNDEN DESTEK ALIYOR

“Son aylardaki mazot ve yem fiyatları boynumuzu büktü derken elektrik zamları da bükük olan boynumuzu çat diye kırıverdi. Öyle bir zorlanıyoruz ki yeminle tarif edemem. Onlarca yıl oldu günübirlik hariç ailemle birlikte tatil yapamadım. Son dönmelerde de maddi külfetler yüzünden dükkânımı eşimin desteğiyle yürütmeye çalışıyorum. Yani eleman çalıştıramıyorum. Hayvanlar bizim olmasa çoktan kapıya kilit vurmuştum. Allah hayvan sahibi olmayanlara merhamet etsin!”

‘ANNEMİ DİNLEMEDİM VE...’

“Annem: ‘Oğlum bu iş çok yorucu bak. Okuduğun okul seni kaymakam yapar vali yapar. Bırak hayvancılık sende bitsin. Bak biz bir gün babanla gezmeye gidemedik. Ahır, bağladı elimizi kolumuzu. Dedelerin Cumhuriyet devrinin ilk vergi mükelleflerindendi. Bizler bununla gurur duyduk hep. Ancak malımızla köleden beter olduk...’ demişti. Dinlemez misin büyük sözü? Eyy Doğan, gördün mü gününü! Dükkân kiramdan fazla elektrik parası ödeyeceğim ölsem aklımın ucundan geçmezdi ve bu da oldu.”

SADECE KIYMA O DA...

“Uludağ Elektrik Limak Enerji tarafınca kesilen 5.578.39 liralık (Beş bin beş yüz yetmiş sekiz lira otuz dokuz kuruş) elektrik faturası gelince başımdan kaynar sular döküldü. Bizdeki kaynar su vatandaşa yangın olarak sirayet ediyor! En temel ve en güçlü besin ihtiyacımız olan et, artık evlere girmez oldu. Vatandaş gramla et almaya başladı. O da kıyma olarak. Aylar oldu vitrine pirzola, biftek, bonfile, beyti eti açamıyoruz. Biz perişan, maaşlı ve emekli vatandaşlarımız bizden daha perişan. Çok merak ediyorum, ne olacak halimiz...”