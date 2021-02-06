Sıra Tahtalı Barajı’nda!

“Kuruçeşme Mahallesi Hastayurdu Caddesi üzerinde hizmet veren aydınlatma direklerinin klemens kapakları yok. Dolayısıyla çok tehlikeli bir durum cereyan etmekte. Duayenimiz olan babam bize, “Elektrikle ve suyla şaka olmaz. Aman onlara çok dikkat edin” derdi. Baba; ‘UEDAŞ şaka yapmayı çok mu seviyor acaba!’ diyor.
BİRİ DE ÇEKİRGE’DE
Bu e-postayla birlikte aynı gün içinde okurumuz Rana Saygın’dan gelen e-postada da yine benzeri şikâyet vardı. Yani klemens kapağı olmayan bir aydınlatma direği daha. O da Çekirge Caddesi 97/1 Gökçen Apartmanı önündeymiş. Ama buradaki direk biraz torpilliymiş. Çünkü şalteri yağmurdan ıslanmasın diye etrafını galoşla sarmışlar! Her hafta ardı arkası kesilmeyen kapak şikâyetlerini okumak beni çok üzüyor açıkçası. Öyle ki onlarca benzeri şikâyeti de yayımlamıyorum. Yoksa köşem kapak köşesi olurdu!
BÖLÜM MÜ KURULSA
UEDAŞ’a bir tavsiyem var. Kapak başkanlığı ve onun alt dalı olarak da müdürlük departmanı kurun. Bu departman tarafınca vazifelendirilecek çalışanlar olmayan kapakları taksın vesileyle kentimizdeki binlerce kapaksız direk kapaklarına kavuşsun! Böylelikle ben de okurlarımızın şikâyetlerini yayımlamadığım için, içinde bulunduğum suçluluk psikolojisinden kurtulmuş olayım!
İşe geliş gidişimde ağacın dibindeki yığıntıyı her gördüğümde ‘ne erimez karmış’ diyordum. Derken en sonunda erimeyen karları görmek için ağacın yanına gittim. Bir de ne göreyim!
Buzlanmayı önlemek için yollara atılan yüzlerce kilo tuzun o canım ağacın dibine dökülmüş olduğunu görünce şok oldum! Meğerse ‘ne erimez karmış’ dediğim şey tuz öbeğiymiş. Civar esnafından sordum soruşturdum ‘bunu kim neden döktü diye?’ Öğrendim ki o tuzlar belediyemizin tuzlama yapan bir kamyonundan dökmüş. Hatta şu an yüzlerce kilo olan tuz öbeği meğerse yarım tondan fazlaymış. Şiddetli yağan yağmur sürüklemiş diğer kısmını!
GELİP ALACAKLARDI!
Esnaf sormuş o aymaz ekibe: “Neden bunca tuzu buraya döküyorsunuz? Hem döktüğünüz tuzlar bu ağacı öldürür. Toplayın onları derhal…” deyince o aymaz ekip de: “Aracımızda çok tuz var bu yüzden gördünüz gibi yokuşu çıkamadık. Buraya boşatıyoruz ama gelip alacağız…” diyerek gitmişler. Sonra ne mi olmuş? Bu zihniyette olan bir ekibin tekrar geri gelmeyeceği belli mi değil… Bugün itibariyle bir hafta doldu ve o ağaç her gün ölüme biraz daha yaklaşıyor. Belki de öldü bile... İlgiyle, takiple, samimiyetle uzaktan yakından bağı olmayan ilgisiz denetçiler; Allah rızası için bari olsa o çok kıymetli koltuklarınızdan kalkınız ve etrafınıza bir bakınız! Büyükşehir Belediyesi mi Osmangazi Belediyesi mi... Bu günah kimin?
BARİ ÇOCUKLARA DEĞER VERİN
Okurlarımızdan iş insanı Zeliha Can’ın: “Bari çocuklara değer verin” diyerek vurgu yaptığı e-postasını özetimle aktarıyorum: “Geçtiğimiz haftaydı. Mudanya’da ikamet eden kız kardeşimi ziyarete gitmiştik. O gün hava biraz güzel gibiydi. Covid-19 virüsüyle alakalı olarak aylardır evinden çıkartılmayan yeğenimi aldık ve birbirlerine çok yakın mesafede bulunan Pembe Panter Çocuk Oyun Parkı ile Misket Çocuk Oyun Parkı’na gittik. Misket Parkı’ndaki kaydırağın boyaları soyulmuştu. Sonucunda elleri kesmeye müsait olan bir zemin oluşmuştu. Salıncağın da emniyet tutamacı kopuktu.
Belirttiğim gibi gerekli veya gereksiz de olsa teknoloji çok zaman çağımıza can oluyor adeta. Ama en önemli yaşam kaynaklarımızdan biri olan ağaçların bazılarının kesilmesine engel oluyor bu hizmet. Özellikle gerekli ve zorunlu olan bildirimlerimizde benzeri teknolojiyi kullananlara teşekkür ediyorum. Vesileyle BUSKİ’ye de teşekkür etmeyi çok arzuluyorum. Malum tüketim ve ücret bilgilerini halen fatura aracılıyla öğreniyoruz da… BUSKİ, siz ne zaman kullanacaksınız bu teknolojiyi? Artık 2021 yılında faturaları kağıt olarak değil de, elektronik yoldan alsak nasıl olur acaba?
YAPANA SORMAK LAZIM!
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan işletmeci Engin Sağlam, bakınız ne diyor: “Cemal Nadir Caddesi üzerindeki (Veledisaray Cami avlusu) korkuluk demirleri belediye ekiplerince kesildi. Sebebi yayalar geçiş yapsın diyeymiş! Şunu hatırlatmakta fayda var diye düşünerek... Orası keskin virajı olan bir ana caddedir. Şoförün görüş açısına girmeyen alana bu yapılır mı?” Engin Sağlam, haklısınız. O korkuluk demirini kesene sormak lazım. ‘Sekiz adım’ yanında bulunan aynı zamanda da alışveriş merkezleri olan alt geçit ne işe yarar öyle ise?
ÖYLE BİR ŞEYİ TEBRİK EDİYOR Kİ...
ADININ açıklanmasını istemeyen bir hemşir, özetimle şöyle diyor: “İlgili fotoğrafımda gördüğünüz tıkalı yağmur gideri ızgarasını 05 Kasım 2020 tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde çekmiştim. Dün (21 Ocak 2021) yine oradan geçtim. Izgara aynı vaziyette duruyordu. İlgili yetkililerin ilgilerindeki marifetlerini candan tebrik ediyorum!”
Gerçekten de dikkat çekilmesi şart olan ve sorumsuzlukta sınırları aşan bu vurdumduymazlık için ‘YETKİLİLERİN UMURUNDA MI!’ demiştim. Yayımımızdan sonra da bu başlık biraz ağır oldu diye üzülmüştüm açıkçası... Geçen hafta da o konu aklıma geldi ve söz konusu adrese kontrole gittim. Bir de ne göreyim! O 9 adet kuyu halen üstleri açık vaziyette duruyor olmasın mı? Civar sakinlerine sordum durumu? “Bu kuyularla alakalı olarak gelen giden hiç olmadı mı?” diye... “Hayır kuyular bir yıldır böyle…” cevabını aldım; ve boşuna üzülmüş olduğumu anladım! Benim de dert ettiğim şeye bak!
COVID-19’UN BAĞLANTISINA BAKIN!
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz, diyor ki: “Sırameşeler Metro İstasyonu girişindeki kaldırım geçtiğimiz yıl kazılmıştı. Kazılana ve kırılana alıştık artık! Nasıl ki Covit-19 salgınıyla alakalı olarak maske takma zorunluluğunu benimseyip maskesiz evlerimizde dahi oturmayı yadırgar duruma geldiysek… O kadar alıştırdınız ki bizi bu kazma ve kırma işlerinize... Ellerinize sağlık! Lütfen her gün her santimetreyi kazın! Ama bir ricamız var lütfen kazdığınız yerleri uygun malzemeyle onarın!”
BİR DE BİZ İSTEYELİM!
Diyeceğim o ki Kükürtlü Mahallesi’nde ortalık karıştı! Nasreddin Hoca Çocuk Oyun Parkı’nın gerçek sahipleri, Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem, civar sakinleri, çocuklar, bazı yerel gazeteler hak arayışına katıldı. O günkü yayımımızda da belirttiğimiz gibi; pankart açıldı ve seslerin duyurulması için eylem yapıldı. Mahalle sakinlerinin haklı eylemlerine destek olmak için CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’da katıldı.
SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİM
Milletvekili Erkan Aydın’la yaptığım röportajımda; Aydın: “Kentlerde her taraf beton oldu, biz bir metrekare yeşil alana muhtaç hale geldik. Eskiden ‘Yeşil Bursa’ olarak bilenen Bursa, bu konuda çok gerilere düştü. Şimdi hal böyleyken çocuk parkını hem de oradaki yeşil alanı yok etmek insani ve vicdani olarak kabul edilemez. Burasının bir yandaşa ya da müteahhite verileceği söylendi. Osmangazi belediyesi bunu durdurmalıdır. Birilerine rant sağlanmak için yok edilmemelidir. Bu konuyu da sonuna kadar takip edeceğim.” dedi.
‘NE LAZIM ONA BAKMAK LAZIM’
Daha sonra da ilgili sorunun üst düzey muhatabı olan Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Yunus Şahin’le yaptığım görüşmede ise; Şahin: “Parkın akıbeti yapılacak olan çalışma neticesinde ortaya çıkacak. Burada bir bağış var mı arkadaşlar onu araştırıyor. Bunun akıbetini konuşmak erken. Burası imarlı bir yer, yeşil alan değil park alanı değil. Burada bu mahalleye ne lazım ona bakmak lazım” dedi.
FIKRA GİBİ HİKÂYE!
Buz tutan noktalardan biri olan Nilüfer’deki Dörtçelik Çocuk Hastanesi önündeki kaldırımda kucağında çocuğuyla yürüyen kadın çocukla birlikte çok feci bir şekilde düştü. Belediyemizi böylesine önemli bir adreste görememenin üzüntüsü içindeyiz.
Çok yazık…” diyordu adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa okurundan aldığım e-posta sonrası, açıkçası oradaki kaldırımda buzlu zeminin olacağına yani karların temizlenmemiş olacağına pek ihtimal vermedim. e-postadan bir gün sonra yani çarşamba günü (20 Ocak 2021 saat 13.25 ) şikâyetin olduğu noktayı incelemek için metroya bindim ve olay yerine gitmek üzere yola çıktım.
Gerçi ‘kar ya da buz varsa da artık erimiştir. Boşuna gidiyorsun Kösle’ desem de kendi kendime… Metrodan inip hastane önüne gelince bir de ne göreyim? Gerçekten kaldırım adeta buz pisti gibiydi. Şaşırdım, üzüldüm. O kaldırımı her gün onlarca insan minik çocuklarına şifa bulmak adına gittikleri hastaneye varabilmek için kullanıyorlar.
Gerçekten bu durum hem çok tehlikeli, hem de çok üzücüydü. Keza, ben bile fotoğrafları çekmek için attığım her adımda ayağımda kar için tasarlanmış botlarım olmasına rağmen düşme tehlikesi atlattım. Elbette belediyelerimizin her alandaki karı kürümeye ya da oluşan buzları kırmaya gücü asla yetmez. Ancak buraya ilgili hizmetin sunulmaması cidden düşündürücü... Birilerinin başına ciddi bir kaza gelmemesi bile bir mucize diyorum ve yetkililere sesleniyorum.
Birimizin ölmesini mi bekliyorsunuz?
Yolculuğumu gerçekleştirdiğim belediye otobüsünden adliye binasına en yakın durakta indim ve yürümeye başladım. Adliye önüne geldiğimde cadde üzerine atılan plansız asfaltın eseri olarak kaldırıma sıçrayan okyanus dalgasını görünce çok üzüldüm.
Çünkü o dalga kim bilir kaç kişiyi zor durumda bıraktı! İki metrekare banyo yapılırken bile su terazisi diye bir şey kullanılırken, böylesi önemli bir hizmet binası önünde oluşacak dev dalgaları nasıl düşünmezsiniz ki? Bu esnada fotoğrafımda da gördüğünüz gibi dalgalara teslim olan kaldırıma döşenen ‘Görme Engelli Özel Yürüme Yolu Taşları’ arasına; ‘Görme engelli kardeşim.
Dikkat et, yolun bitti’ anlamında kullanılan noktalı taşları da döşemişler. Oysaki sözüm ona güvenli yol gördüğünüz gibi devam ediyor! Bir yanda okyanus dalgası, bir yanda yalan taş masalı! Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri vaziyet böyle...
Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Esnaf Sabri Eskicioğlu, özetimle bakınız ne diyor:
Derken yol ortasındaki doğal yol ayırıcı bariyeri gördünüz ve şaşırdınız! Hayır, görünce şaşırmayınız! Bu da bizim Demirtaş’ın sakın şaşırmayınız olayı! Nasıl ki ünlü Türk şairi Orhan Veli Gemlik için: “Gemlik’e doğru denizi göreceksin şaşırma.” demişse…
Evet, bu da bizim Demirtaş’ın olayı: Demirtaş’a doğru bariyeri göreceksin şaşırma!. Demirtaş Barajı’na yaklaşırken doğal bariyerle karşılaşacaksın. Şaşırıp da sakın direksiyonu bırakmayasın. Sonra doğal bariyerin gazabına uğrarsın! Bu da benden olsun...
VATANDAŞ KİME GİTSİN?
Adının açıklanmasını istemeyen bir sektör yöneticisi bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda net olarak anlaşıldığını düşündüğüm şikâyetimize yönelik olarak, üç yıldır çözüm için çalmadık kapı bırakmadık. Büyükşehir Belediyesi’ne Osmangazi Belediyesi’ne onlarca kez bildirdik. Ancak muhatap alınmadık ki çözüm bulalım! Burası Bursa’nın meşhur caddelerinden birisi olan Kayhan, İnönü Caddesi. (Türkiye İş Bankası önü) Her yağmurla birlikte üzerinde engelli rampası da olan kaldırımın önü havuz oluyor! Dolayısıyla her yağmurda ve sonrasında en az üç gün sürmek şartıyla on bine yakın yaya zora düşüyor. (Orası için on bin sayısı abartı bir sayı değil) Bu durum da hiçbir yetkiliyi dertlendirmiyor.” Vaziyet böyle olunca… Başkan Alinur Aktaş; vatandaş kime gitsin?
BUSKİ VE FARE DELİĞİ!
Şikâyetinde ise “İnönü Caddesi üzerindeki Demirtaşpaşa İpekböceği İstasyonu karşısındaki bariyerlere iki yıl önce bir araç çarpmıştı. En nihayetinde de bir ekip iki ya da üç ay önce geldi ve çarpık bariyeri boyayarak gitti! O bariyerin ucu kaldırımda yürüyen vatandaş için risk oluşturmaktadır. Bu esnada; ilgilisine desek ki ‘gelin bu bariyeri boyayın’ inanın boyamazlar. Boş işlerle uğraşmakta üzerimize yok!” diyor.
ONARILMAYAN KALDIRIM
OKURLARIMIZDAN olan Sami Arabacı, özetimle şöyle diyor: “Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi No: 263 önündeki (Metro Grossmarket önü) kaldırım yıllardır görselliğe ters düşen vaziyettedir. Bursa istikametinden İzmir’e de gidiş yapan herkesin dikkatini çekeceğini düşündüğüm (En azından benim dikkatimi çekiyor) bu duruma neden müdahale edilmiyor ki?” Biraz sabır lütfen Sami Arabacı!
BU DUVARI GÖREN YOK MU?
ADININ açıklanmasını istemeyen bir kamu çalışanı olan okurumuz bakınız ne diyor: “Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’ndeki, Namazgah İhsan Dikmen İlkokulu’nun duvarında ciddi boyutta çatlamalar var. O duvar birilerinin üzerine yıkılmadan onarılmalıdır. Ayrıcı bunu neden kimse görmez?” Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün dikkatlerine. O okulun duvarında tehlike var...
“Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi sakiniyiz. Mahallemizin en sessiz ve en sakin sokaklarından biri olan Posta Sokak’taki 30 yıllık Nasreddin Hoca Çocuk Eğlence Parkı’ndaki çocuk oyun aletlerinin ve oturma banklarının belediye ekiplerince yangından mal kaçırır gibi toplanması karşısında donduk kaldık! Apartmanımıza ait olan bu 259 metre karelik çok kıymetli arsa 1983 yılında belediyemize ÇOCUK PARKI YAPILAMASI KARŞILIĞINDA bağışlanmıştır."
MUHATAP BULUNAMIYOR
"Duyduğumuza göre belediyemizin bu alanı sattığı bilgileri konuşuluyor. Bunu da teyit etmek için Osmangazi Belediyesi’nde parklardan sorumlu olan Cahide Hanım’a ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat muhatabımız sekreterden öte gidemiyor maalesef. Başkan Mustafa Dündar’a ulaşmaya kalksak bu zaten hayal ötesi! 12 Ocak 2021 de sokak sakinleri olarak eylem yapacağız. Parkımızı geri istiyoruz. Parkımızı vermezseniz arsamızı geri istiyoruz. Biz o oyun alanını da oluştururuz.”
Neşenur Doğru ve Kadri Aksoy’un oluşturdukları e-postada 63 sokak sakininin de imzası var. Fotoğraflar üzücü duruma şahit. Dolayısıyla; iddia doğruysa gerçekten çok yazık…
RAHATSIZ OLDUĞU ŞEYE BAKIN!
Şöyle ki; kentimizdeki reklam panolarına olan talebin yüzlerce belki de binlerce kat fazlasını uygulamalı şekilde duraklarda görüyor olmanın heyecanı içindeyim! Çünkü BURULAŞ belediye otobüs durağı kabinlerinde; duyuruları, reklamları, iş başvurularını ya da sanatsal oluşumları paylaşmak kontrolden muaf olduğu gibi hem de ücretsizdir!
HAREKET SAATİ OLSAYDI...
Bu yazdığımın aksi olmuş olsaydı bunları göremezdik herhalde! Ancak gönül isterdi ki keşke durak kabinlerine otobüslerin hareket saatlerini ve otobüslerin izleyeceği güzergâhları belirten çizelgeler de asılmış olsaydı. Gel vatandaş gel, sen de gel. Bir şeyler paylaş!
MUHTARIN DERT ETTİĞİNE BAKIN
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonesi olan Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alıntaş, “Ben de dert ediyordum ‘beni görmüyorlar ve duymuyorlar’ diye” diyor ve şikâyetini bakınız nasıl anlatıyor, özetimle: “Osmangazi Belediyesi’nin duvarına ait olan mermerleri yıllardır kırık vaziyette olmasına rağmen görmüyorlar. Hemen girişinde bulunan zemindeki ağaç yuvası yağmurda çamur, normal günlerde çukur; ilgilenmiyorlar. Vatandaş oraya girmemek için ‘U’ yaparak geçiyor ve başkanlar rahatsız olmuyor! Oysaki böylesi basit sorunlara çözüm sunulmaması manidardır. Ben de dert ediyordum ‘beni görmüyorlar ve duymuyorlar ‘Çekirge’mize ilgi yok’ diye! Saygılarımla.”
AH ŞU BİSİKLET YOLLARI
“Geçtiğimiz hafta Nilüfer ilçesinde Odunluk Mahallesi’ndeydim. Yol ortasına atlayan bir dilenci çocuğa rast geldim. Öyle ki az kalsın bir araç ona çarpacaktı. Derken Osmangazi Metro’suna uğradım aynı saatlerde. Orada da bir dilenci çocuk ve milleti resmen tehdit ediyordu. Bu dilenciye on metre mesafe uzaklıkta zabıta memurları vardı ve duruma müdahale etmiyorlardı. Bunlara kim dur diyecek?” Umarım yetkililer bizi duyar Kerim Bey. Pek sanmıyorum ya!
KULLANSINLAR DA GÖRELİM!
OKURUMUZ Didem Esen, bakınız ne diyor: “Yönetimi / kontrolü BURULAŞ’ta olan ve plakası 16 M 10048 göğüs numarası da B38 olan özel halk otobüsünde hizmet olarak sunulan dezenfektan kutusuna dikkat çekmek istiyorum. Fısfıs püskürtmeli kutular el dezenfektanı kullanımı için kesinlikle uygun değildirler. Bu tip püskürtme kutuları yüzey temizliğine sıvı püskürtmek için ya da çiçek sulaması için uygundur. Haksız mıyım? Haksız olduğumu düşünen birileri mi var? Öyleyse şayet, ilgililer bu el dezenfektan kutusunu kullansınlar bakalım nasıl kullanacaklar?”
UÇTU MU YOKSA YAPIŞMADI MI?
OKURLARIMIZDAN Oya Şenay, diyor ki: “Osmangazi Metro İstasyonu yanına halka hizmet olarak kazandırılan Osmangazi Çeşmesi’nin zeminini oluşturan kaya parçacıkları yer çekimine dayanamadı ve uçmaya başladı! Bu tür taşların yer çekimine kafa tutacak olan alanlara döşenmesini tavsiye ederim!” Nasreddin Hoca bir fıkrasında da anlattığı gibi: “Hırsızın hiç mi suçu yok” diyor. Diyeceğim o ki hani, ya yer çekimine kalmış ya ihaleye... Yapıştırıcının hiç mi kabahati yok bu işte Oya Şenay!
“Balat, Ahmet Yesevi Mahallesi Ergin Evleri sakiniyiz. Plansız yapılaşma burada da var maalesef. Şöyle ki ilgili fotoğraflarımı hemen önümüzden geçmekte olan Başaran Caddesi’nde çektim. Caddenin sağında da solunda da kaldırım yok. Bu sebepten dolayı da değişik zamanlarda yayaların araç çarpması sonucu yaralandıklarını duyduk. Oysaki yolun her iki tarafında da kaldırım yapılmasına müsait alan var.”
SAĞ SALİM YÜRÜYEN...
Gerçekten çok riskli bir durum var orada Melek Özdemir. Yaklaşık iki yıl önceydi. Ben de orada yürümek zorunda kalmıştım. Araçlarla sıfıra sıfır yürümek cidden korkutucu olmuştu. Sonrasında da çamura bulanan ayakkabılarımdan pantolonumun paçasına kadar bulaşan çamurla metroya binerken çok utanmıştım. İşin ilginç yanı, tanesi milyon liradan başlayan daireler var orada... Neyse, orada yürümek zorunda kalan yayalar yürüyüşlerini sağ salim bitirdiklerinde sadaka versinler!
Teslim olduğunu itiraf ediyor!
Okurlarımızdan yüksek makine mühendisi Kemal Kuzucu: “Büyükşehir Belediyesi hudutlarında, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer Belediyesi sorumluluğunda bulunan yerleşim alanlarında bulunan her aydınlatma direğinde mutlak suretle en az iki ilan yapışık vaziyettedir. Eskiden bu ilanları yapıştıranlara oluşturdukları kirlilikten dolayı sitem ederdim. Ama artık etmiyorum. Sebebine gelince çevreme ve kurallara saygı anlamında; disiplinsiz/sorumsuz/saygısız biri olsaydım benim de yapacağım hareketlerden biri olurdu. Çünkü sistem buna müsaade ediyor ve cesaret veriyor! Artık teslim oldum. Bunlara kafamı takmıyorum. Hatta bazen bazı direklerde ilan yapıştırılmaya müsait boş alan görünce ‘buraya da yapıştırsaydınız keşke’ diyorum içimden!” diyor.
“Muhammet Bey, yaşım çok genç olmasına karşın aklımı yitirmek üzereyim! Gıda mühendisiyim; ama yapboz işlerinden de birazcık anlıyorum çok şükür! Adım başı zararla karşılaşmaktan bitkin düştüm. 2020 bitti ve 2021 geldi. Ne değişti ya da ne değişecek? Babamın ve annemin göremediği “Devletin malı deniz” mantığından kurtulduğumuzu ben görebilecek miyim en çok onu merak ediyorum. Size yolladığım fotoğraflarımda göstermiş olduğum çok ama çok üzücü alan yıllardır dikkatimi çekmektedir. Sanırım bu durum kimseyi rahatsız etmemekte ve üzmemektedir! Rahatsız olan sadece bensem şayet, sorun bende demektir! Bu esnada bir Nilüferli olarak şunu sormak istiyorum Başkan Turgay Erdem’e. Hani “Nilüferli olmak bir ayrıcalık” ya! Şayet buysa ayrıcalıklı olmak gerçekten çok başarılı olmuşsunuz! Ne dersiniz?”
Sevil Kobak, adresi de şöyle tarif ediyor: “Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu’nda inin. Bir dakika kuzey yönüne doğru yürüyün burası önünüze gelecektir” diyor.
ÇİMLER ŞAHİT!
Ya uçamayanlar ne yapsın?
Acısıyla, tatlısıyla; en kısa özetlimle ömür dediğimiz yaşama ve var olma süremizde bir benzerine daha tanık olmadığımız COVID-19 belasıyla yatıp kalktığımız sıkıntılı bir yılı bitirdik.
Umarım ki 2021’de bu beladan tamamen kurtulup eski hoş muhabbetli günlerimize bir an evvel dönelim. Evet. Bu zor dönemde dahi siz kıymetli hemşehrilerimizin şikâyetlerine, sorunlarına, isteklerine, dileklerine, merhem olabilmenin hesabında olduk.
Bisiklet yolunda uçma imkanı
“Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan Büyükorhan ilçesinin Durhasan Mahallesi’nin içler acısı halini paylaşmak istiyorum. Eskiden köydük, sonra büyüdük mahalle olduk! Köyken mutluyduk ve umut doluyduk. Mahalle olduk unutulduk, çamura bulandık! Durmayanhasan olarak çalmadık kapı bırakmadık. Ama çamur deryasından kurtulmayı bir türlü başaramadık!”
Bedava çamur banyosu hizmeti almışsınız. Yine de mutlu değilsiniz!
ATMAYI UNUTMADINIZ DEĞİL Mİ?
Okurlarımızdan emekli emniyet mensubu S. M., “Muhammet Bey. Sizlerin kıymetli desteği sonucunda yedi yıldır başaramadığımızı başaramamış olmanın sevinci içindeyiz. Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Hanedan Sokak’la alakalı olan çok ciddi sıkıntılarımız bitti. Ancak ikinci aya giriyoruz ve bozulan zemine asfalt atılmadı. Çevre sakinleri olarak bu durumdan rahatsızız. Siz başlattınız siz bitiriniz! Lütfen bizlere bir kez daha yardımcı olunuz. İnanın bir daha sizleri rahatsız etmeyeceğiz!”
Bursa Anadolu Lisesi önündeki ‘giysi kumbarasının’ önüne istiflenen taşlar için de “Taş kumbarası koysanız diyorum... Daha iyi gider.’ Demiştim.
Bu konuşu o gündür bugündür takip ediyordum. Geçen ay… Oradaki giysi kumbarasının kaldırılarak taşların öksüz ve yetim bırakıldığını gördüm! Takip edilir olmak anlamında bu çok başarılı bir olay! Ancak giysi kumbarasının kaldırın demedim ki… Sadece bir de taş kumbarası getirin demek istemiştim. Bu esnada o giysi kumbarasını kaldırma amacınız taş kumbarasına yer açmak içinse; ön yargımdan dolayı özür dilerim! Neyse; şu taş kumbarasını bir an evvel getirin. Kış geldi. Üşümesin o taşlar! Velhasıl yine yanlış anlaşıldık. Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi; taş kumbarasını bekliyoruz lütfen.!
ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ? ZEKÂMIZI MI TEST EDİYORSUNUZ?
“Fotoğrafımla birlikte ele aldığım ve de çok merak ettiğim soruma cevap arıyorum. Ancak bir türlü cevabını bulamıyorum. Sorum şu; Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi 323. Sokak’ta (Trilye Evleri önü) yol ortasında dikili olan yüksek enerji direği mi yolun ortasında kalmış yoksa yol mu direğin ortasında kalmış?” Açıkçası bunun cevabını ben de bilemedim. UEDAŞ’a bir soralım derim. UEDAŞ, sizce hangisi doğru yanıt olur?
Yolun ortasında yürüyorlar çünkü…
Adının açıklanmasını istemeyen bir okurumuz bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi’ne çıkan caddelerden birisinde giderken yolun ortasında yürüyen vatandaşa rast gelirseniz; sorgulamayın siz de peşinden gidin! Çünkü bizim buralarda kaldınım denen şey yok da...”
BU LASTİK FİKRİ KİMİN?
“Muhammet Bey. İlgiden, samimiyetten, hizmetten ve değerden mahrum bırakılmasıyla alakalı olarak mezraya dönüştürülen Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi’nin üzgün muhtarıyım! Benim de doğup büyüdüğüm yer olan Çekirge Mahallesi için çocukluk ve gençlik yıllarımda Bursa halkının; ‘Keşke bizim de Çekirge’de bir evimiz olsaydı’ diyerek hayaller kurulan mahallesiydik. Şimdiyse birçok köyün dahi bizden daha fazla geliştiği, bununla birlikte de her gün diğer ilçelere nakillerin yaşandığı bir mahalle olduk.”
‘BEN GÖREMİYORUM’
“Mesela; şiddeti küçük bir depremde yerle bir olacak binalarımızdan sürüsüne bereket var. Ne dinlenme alanımız, ne sağlıklı pazar yerimiz ne sağlıklı okulumuz, ne de muhtarlık binamız... Hizmet süresiyle 12. yılında olan Başkan Mustafa Dündar, “Değişiyoruz, gelişiyoruz” diyor. Bir muhtar olarak bunları ben göremiyorum ne hikmetse. Sorun bende herhalde! Yüzlerce şikâyetimden biri...”
‘ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM’
“Bakınız, tam da üzerinde bulunduğum ve sadece bir aracın geçebileceği genişlikte olan sokak çift yönlü trafiğe açıktır. Sokak, mahallemizin kalbi olan Çekirge Meydanı’yla birleşmekte olup, bu mesafe bulunduğum yere 20 metre uzaklıktadır. Sokağın çift yönlü araç kullanımı için kesinlikle uygun olmadığını bu yüzden de kavgaların olduğunu kazaların yaşandığını yine buradan geçen araçların hop hop hopladıklarını onlarca kez bildirdim. Başkan Mustafa Dündar bilemem ama bir muhtar olarak seçmenlerimin haklı isteklerine çözüm üretememenin üzüntüsü içindeyim. Kıymetli seçmenlerim; bana kızmayın lütfen. Ben elimden geleni yapıyorum. Kendimi sizlere şikâyet ediyorum! Bu esnada da; bahsedilen değişimi ve gelişimi biz niye göremiyoruz çok merak ediyorum?”
BELEDİYE AYLARDIR GÖRMÜYOR MU?
Sıra Tahtalı Barajı’nda!
Sözüm meclisten dışarı! Tahtalı Barajı’nı da piknik alanlarımız gibi çöplüğe dönüştürme sevdasında olan insanlar!
Kim öğretecek ki sizlere ‘sizin de bu gezegende yaşadığınızı. Bu gezegen sayesinde nefes alıp susuzluğunuzu giderdiğinizi ve karınlarınızı doyurduğunuzu!’ Verdiğiniz ziyanların “belki yarın belki yarından da yakın” zaman zarfında muhakkak sizi de bulup verdiğiniz ziyanların hıncını alacağını hiç düşünmez misiniz? Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi yetkilileri lütfen bu işe bir önlem alın. Yoksa çok geç olacak…
Neden işin başında eğim verilmiyor?
Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Makine Ressamı Deniz Ordulu, özetimle: “Sık sık metroyu kullanan biri olarak dikkatimi çeken bir hususu dile getirmek istiyorum. Her yağmurda metro (BURULAŞ) bekleme peronlarında biriken suların çalışanların emeğiyle raylara attırılmasına tanık oluyorum. Şunu soruyorum kendi kendime. Neden işin en başında buralara 1 santimlik eğim vermezler ki?” diyor. Deniz Ordulu, bu iş için su terazisi kullanmak lazım. Bunu biliyor muydunuz? Su terazilerinin de; manyetiği, mastarlısı, dikdörtgeni, lazerlisi, mıknatıslısı, üç fonksiyonlusu… Var da var…!
Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu?
Okurumuz Ramiz Burgazlı, bakınız ne diyor: “Muhammet Bey, bana Mudanyalı Ramiz derler. Gördüğüm aksaklıklara müdahil olmayı çok seviyorum Hastalık işte! Düzeltilmesini başaramadığım bir şikayetim var. Sizlerden yardım istiyorum. Mudanya Belediyesi Kültür Sanat Gençlik ve Spor Merkezi önündeki asfaltta bulunan ve dev goril Kink Kong’un ayak izini andıran çukurdan bıktık! Bizim gördüğümüzü yetkililer görmüyor mu? Şikayetimi yayımlamanızı rica ediyorum lütfen.”
Çeşme var mı var!
Hürriyet Bursa okuru Yılmaz Fedai, bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Balibeyhan önündeki çeşmelerden aylardır su akmıyor. Ayrıca çeşmelerden birinin de dört aydır musluk açma kapama aparatı yok! Çeşme, var mı var. Afiyet olsun!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ENGEL SEN OLMA başlığıyla yayımlamış olduğumuz şikayetimizdeki sorunun (Millet Bahçesi yanı – Elektrik trafosu üzerindeki enerji kablosu) giderildiği bilgisini aldım. Şahit fotoğrafınız için de teşekkür ediyorum UEDAŞ…
Tuz öbeği kaldırıldı
AYMAZLIKTA SON NOKTA başlığımla yayımlamış olduğumuz (1. Murat Caddesi) şikayetimdeki ağaç dibine boşaltılan tuz öbeğinin ilgili belediye çalışanlarınca yayımımızla birlikte sabahın erken saatlerinde toplatılmış olduğu bilgisini aldım. Daha sonra da ilgili şahit fotoğrafımı çektim. Umarım o ağaç ölmemiştir.
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