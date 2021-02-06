Sıra Tahtalı Barajı’nda!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan Gökay Sıvacı, şikayetini özetimle şöyle dile getiriyor:

“Kuruçeşme Mahallesi Hastayurdu Caddesi üzerinde hizmet veren aydınlatma direklerinin klemens kapakları yok. Dolayısıyla çok tehlikeli bir durum cereyan etmekte. Duayenimiz olan babam bize, “Elektrikle ve suyla şaka olmaz. Aman onlara çok dikkat edin” derdi. Baba; ‘UEDAŞ şaka yapmayı çok mu seviyor acaba!’ diyor.

BİRİ DE ÇEKİRGE’DE

Bu e-postayla birlikte aynı gün içinde okurumuz Rana Saygın’dan gelen e-postada da yine benzeri şikâyet vardı. Yani klemens kapağı olmayan bir aydınlatma direği daha. O da Çekirge Caddesi 97/1 Gökçen Apartmanı önündeymiş. Ama buradaki direk biraz torpilliymiş. Çünkü şalteri yağmurdan ıslanmasın diye etrafını galoşla sarmışlar! Her hafta ardı arkası kesilmeyen kapak şikâyetlerini okumak beni çok üzüyor açıkçası. Öyle ki onlarca benzeri şikâyeti de yayımlamıyorum. Yoksa köşem kapak köşesi olurdu!

BÖLÜM MÜ KURULSA

UEDAŞ’a bir tavsiyem var. Kapak başkanlığı ve onun alt dalı olarak da müdürlük departmanı kurun. Bu departman tarafınca vazifelendirilecek çalışanlar olmayan kapakları taksın vesileyle kentimizdeki binlerce kapaksız direk kapaklarına kavuşsun! Böylelikle ben de okurlarımızın şikâyetlerini yayımlamadığım için, içinde bulunduğum suçluluk psikolojisinden kurtulmuş olayım!