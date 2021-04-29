Şehrin göbeğinde bile oluyorsa...

YILDIRIM ilçesi hudutlarında bulunan Yeşil Türbe yanındaki köprünün iç kısmındaki duvarlarına döşenen ve kaliteli ürün olarak yoracağım modern çinilerin yüzlercesi yuvasından uçup gitmiş!

Tüm zamanların en güzel çinileri ile süslenmiş olan Yeşil Türbe çinilerinin başına gelen akıbetin burada da olması ne ilginç ama! İşin diğer ilginç yanıysa buraya yaya girişi de yasak! Buna rağmen bile ne geçenleri gören var ne de giden çinileri !

SANIRSIN PAMUK ŞEKER!

HÜRRİYET Bursa gazetesi okurlarından Işıl Deniz, özetimle şöyle diyor: “Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde hizmet veren (No. 30 önü) İpek Böceği (Tramvay) raylarının etrafını saran asfaltın bir bölümü kopmuş. Sanırsın kopan pamuk şeker! Bu kopmadan oluşan derin çukur İpek Böceği’ne ziyan verir mi bilemem ama yolun karşısına geçiş yapan yayalar için kesinlikle verebilir.”

BİR YIL OLACAK GÖREN YOK

ADININ açıklanmasını istemeyen bir şirket yöneticisi, şöyle diyor: “Geçtiğimiz yıldı. Uçma dersi alan bir otomobil, uçuş dersi için acemi pilotuyla birlikte pistte yerini almıştı. Pistin adresiyse; Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi, Küçük Sanayi Metro İstasyonu yanıydı! Neticesinde acemi uçuşuydu bu, korkulmalıydı! Hem kim korkmamış ki acemiden? Bizim acemi pilot; uçurduğu arabasıyla birlikte önce bariyerleri, sonra aydınlatma direğini ve en sonrasında işaret levhalarını da uçma dersine dâhil ettirmişti. Neticesinde her biri paramparça olan milli servetimiz... Uçmadan arta kalan parçalar dört ay gibi bir süre orada öylece kalmıştı. Konu, Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizde gündeme taşınınca toplatılmıştı. Ancak fotoğrafımda göstermiş olduğum bariyer kökü o vaziyette bırakılmıştı. Nerede ise bir yıl dolacak... ‘Sana bir zararı var mı onun?’ diyecek olursanız Muhammet Bey. Kime ne faydası var diye sormak isterim ben de!”