Sarıalan bu halde!

Geçtiğimiz haftaydı. Büyükşehir Belediyesi zabıtası yine aldıkları ihbar üzerine Ulucami önünde adeta terör estiren dilencilere yönelik uygulama yapıyordu.



O esnada ben de oradan geçiyordum. Hele akülü engelli aracı kullanan bir dilenci vardı ki; sormayın gitsin. Kasıp kavurdu ortalığı! “Gücünüz bana mı yetiyor? Sıkıysa onları bunları alsanıza…” gibi klasik sözlerle ortalığı birbirine katmıştı.

ENGELLİ ARACI BELEDİYEDEN

Amaç belliydi. Halka ajitasyon yapıp infial oluşturacaktı. Bu tuzağa düşen bazılarımız da zabıtaya ver yansın gitmişti! Oysa bu dilenciler hepimizi isyan ettirmiyor muydu? Memurlar resmi kıyafetli zabıta ya; nasıl olsa vatandaşa da bir şey diyemez mantığı da hakim olunca “vurun abalıya” misali memurumuzun yanında olmak yerine halk dilenciyi savunmaya başlamıştı.

Çünkü ortada çok güzel tiyatro oynanıyordu. Hatta zabıtaya saldıranlar dahi gördüm. Çok üzücü bir durumdu bu. İşin ilginç yanıysa daha önce basındaki bir haberde dikkatimi çekmişti. O engelli aracı kullanan dilencinin akülü aracını dahi Büyükşehir Belediyesi vermişti.

MAAŞI DA VAR

Devletimizin verdiği engelli maaşının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden de her türlü gıda yardımını almaktaydı. Olan kime oldu? Bizlerin ihbarlarını canı pahasına da olsa değerlendiren resmi kıyafetli zabıta çalışanlarına oldu. Zabıtamızın mevcut sıkıntılarının ve korkularının en aza inmesi için dilencileri toplayan ekibin mutlak suretle sivil olması gerekmektedir. Bizler zabıta olduklarını bilemeyelim ki vazifelerini daha rahat icra edebilsinler. Dolaysıyla bazı cahil vatandaşların çirkin sözlerine ve saldırılarına maruz kalmasınlar. Hani bir atasözümüz: “Yiğidi öldür hakkını yeme” diyor ya... Zabıtamızın da bir gururu var. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sadık Kibar’ın tavsiyemi dikkate alacağını umuyor kolay gelsin diyorum.

BURASI DA BİR YILDIR BÖYLE OLURSA…