Sarı Çizmeli Mehmet Ağa mı yoksa?

Adının açıklanmasını istemeyen Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan okurumuzun: “resmen bizimle dalga geçiyorlar...” vurgusuyla dikkatimi çeken e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Gazetemiz Hürriyet Bursa ekindeki köşenizde yaya geçitlerindeki engellere ve umursamazlıklara yönelik olarak yayımlamış olduğunuz onlarca konu oldu. İşin ilginç yanı her birinin ilgililere kopya verir nitelikte olmasıydı. Bende bir örnek vermek istiyorum. Burası Mudanya’nın Güzelyalı kavşağı üzerindeki tanımlı yaya geçidi. Yaya geçidi çizgilerini takip ederseniz kendinizi otluk alanda bulursunuz! Vaziyet böyle olunca yaya geçidine girmek için de otluk alana çıkmanız lazım doğal olarak. Kuru havalarda pek sorun değil ama yağmuru ve karı da var bu işin! Engeli olan kardeşlerimizi unuttu sanmayın. Onları unutanlar yetkililerin ta kendileri! Ne olur bu sözüme engel koyup yayımınızdan kaldırmayın. Sözüm şudur; ilgili yetkililer resmen bizimle dalga geçiyor.” Okurumuzun yazdıklarını sizlere aktardım. Artık söz yetkililerin.

Engelli rampası neden yok?

Hürriyet Bursa gazetesi abonemiz muhasebe finans ve dış ticaret uzmanı Gizem Uygun, bakınız ne diyor: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerindeki (Akpınar Caddesi birleşim noktası) yaya geçidinin ortasında bulunan kaldırıma engelli rampası hizmetinin sunulması gerekmez mi? Hani herkes genç ya da sağlıklı değil… Durumu köşeniz aracılığıyla ilgili başkanlara ya da müdürlerine anlatmak istedim. Özellikle buradaki engelden rahatsız olduğumu bilsinler. Malum, oy için kapımıza geldiklerinde “Sizleri dinleyip taleplerinizi özellikle de şikayetlerinizi menfaatlerimize çevirmek için mücadele edeceğiz…” demişlerdi de!” Yetkililere duyurulur.

Bu fikir muhakkak çok gizli tutulmalı…

Adının açıklanmasını istemeyen bir otel işletmecisi, özetimle: “Büyükşehir Belediyesi Osmangazi ilçesi 1. Murat Caddesi üzerindeki kaldırımda bulunan (Gönlüferah Otel önü) aydınlatma direğinin üzerine azami hızın 30 kilometre olduğunu belirten demir levha bağladılar. Bu levhalardan cadde üzerinde onlarcası var. Hangi araç sürücüsünün umurunda? Belki yüzde beşimiz bu kurala uyuyor... Neyse, ben denetçi ya da sorgulayıcı değilim. Takın ya da asın, hatta her on metreye takın veya asın. İnsan zengin olunca böyle olur! Fakat bu sivri, dolayısıyla keskin uçları da bulunan levhayı yayalara ziyan verecek şekilde asmayın. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Benzeri levhaların hepsini direk tellerine asın. Malum helikopterler için direk tellerine ikaz küreleri asılıyor ya… Onların yerine bunları kullansınlar. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmuş oluruz!”