Sanayi bölgesinde de bu olursa…

Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı özetimle bakınız ne diyor:
“‘Gülümseyin Nilüferdesiniz’ sloganıyla meşhur olan Nilüfer ilçesinde yüzlerce çalışanımla birlikte kendime, aileme, çalışma arkadaşlarıma, şehrime ve ülkeme faydalı olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak bizleri sahipsiz bırakan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne kırgınım, kırgınız.
KENDİ İMKÂNLARIMIZLA ONARIYORUZ
Kayapa Organize Sanayi, Gül Sokak’ın zemini topraktandır. Yolda oluşan çukurları kendi imkânlarımızla onarıyoruz. Bozulan kısımları da aynı şekilde düzeltiyoruz. Çünkü yollar bize zimmetli! İşin en üzücü ve en endişe verici kısmıysa sokağımıza bağlanan Gül Caddesi’ndedir. Neden mi? Kanalizasyon giderimiz yok! Şaka yapmıyorum. İşte bunun zimmetine yetemiyoruz! 1960’lı yılların köy evleri tuvaletleri gibiyiz. Kanalizasyon suları işaret ettiğim alanda birikiyor! Nasıl hasta olmuyoruz anlamış değiliz. ”
O HEYKELİN KAİDESİ YILLARDIR PASLI
Adının açıklanmasını istemeyen Nilüfer Belediyesi çalışanı, özetimle şöyle diyor: “Geçtiğimiz ay köşenizde yayımlamış olduğunuz (09 Temmuz) “Altı kaval üstü şeşhane” başlıklı yayımınızda belediyemiz hizmet binası karşısındaki kaidesi pasa teslim olmuş olan heykele dikkat çekmeye çalışmıştınız. Şunu belirtmek isterim ki o heykelin kaidesini oluşturan bölüm yıllardır paslı. İlgilileri zahmet edip oraya gelirlerse şayet, belediyemiz binası önündeki şiir kulesinde hizmet vermekte olan saatler de zamanı yanlış gösteriyor. Hem de aylardır… Onu da düzeltiversinler lütfen!”
KALDIRIMDA TUZAK VAR!
Okurlarımızdan olan bir anne adayı, diyor ki: “Nilüfer ilçesi D 0127 Jimer Hastanesi yanında bulunan belediye otobüs durağı önündeki kaldırımda tuzak var! Kontrol için gittiğim hastane dönüşümde bahsettiğim çukurun çıkıntılarına takıldım! Takılma sonucu da ciddi düşme tehlikesi atlattım. Şikâyetçiyim, hem de sonuna kadar…” diyor. Çok büyük geçmiş olsun S. Hanım. Tam da sınırda olan icraat bu! Bir ucu cadde de bir ucu da kaldırımda. Büyükşehir Belediyesi ‘sorumlusu ben değilim’ Nilüfer Belediyesi ‘ben değilim’ der mi der… Hayırlısı olsun!
Sanayi bölgesinde de bu olursa…
Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı özetimle bakınız ne diyor:
“‘Gülümseyin Nilüferdesiniz’ sloganıyla meşhur olan Nilüfer ilçesinde yüzlerce çalışanımla birlikte kendime, aileme, çalışma arkadaşlarıma, şehrime ve ülkeme faydalı olabilmenin gururunu yaşıyoruz. Ancak bizleri sahipsiz bırakan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Nilüfer Belediyesi’ne kırgınım, kırgınız.
KENDİ İMKÂNLARIMIZLA ONARIYORUZ
Kayapa Organize Sanayi, Gül Sokak’ın zemini topraktandır. Yolda oluşan çukurları kendi imkânlarımızla onarıyoruz. Bozulan kısımları da aynı şekilde düzeltiyoruz. Çünkü yollar bize zimmetli! İşin en üzücü ve en endişe verici kısmıysa sokağımıza bağlanan Gül Caddesi’ndedir. Neden mi? Kanalizasyon giderimiz yok! Şaka yapmıyorum. İşte bunun zimmetine yetemiyoruz! 1960’lı yılların köy evleri tuvaletleri gibiyiz. Kanalizasyon suları işaret ettiğim alanda birikiyor! Nasıl hasta olmuyoruz anlamış değiliz. ”
O HEYKELİN KAİDESİ YILLARDIR PASLI
Adının açıklanmasını istemeyen Nilüfer Belediyesi çalışanı, özetimle şöyle diyor: “Geçtiğimiz ay köşenizde yayımlamış olduğunuz (09 Temmuz) “Altı kaval üstü şeşhane” başlıklı yayımınızda belediyemiz hizmet binası karşısındaki kaidesi pasa teslim olmuş olan heykele dikkat çekmeye çalışmıştınız. Şunu belirtmek isterim ki o heykelin kaidesini oluşturan bölüm yıllardır paslı. İlgilileri zahmet edip oraya gelirlerse şayet, belediyemiz binası önündeki şiir kulesinde hizmet vermekte olan saatler de zamanı yanlış gösteriyor. Hem de aylardır… Onu da düzeltiversinler lütfen!”
KALDIRIMDA TUZAK VAR!
Okurlarımızdan olan bir anne adayı, diyor ki: “Nilüfer ilçesi D 0127 Jimer Hastanesi yanında bulunan belediye otobüs durağı önündeki kaldırımda tuzak var! Kontrol için gittiğim hastane dönüşümde bahsettiğim çukurun çıkıntılarına takıldım! Takılma sonucu da ciddi düşme tehlikesi atlattım. Şikâyetçiyim, hem de sonuna kadar…” diyor. Çok büyük geçmiş olsun S. Hanım. Tam da sınırda olan icraat bu! Bir ucu cadde de bir ucu da kaldırımda. Büyükşehir Belediyesi ‘sorumlusu ben değilim’ Nilüfer Belediyesi ‘ben değilim’ der mi der… Hayırlısı olsun!