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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Sahilde işler tamam caddemizi hiç sormayın ustam!

22 Eylül 2020

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden adının açıklanmasını istemeyen emekli tümgeneralin e-postasını özetimle aktarıyorum:

Sahilde işler tamam caddemizi hiç sormayın ustam

“Bursalıyım ve yılın altı ayını Yalova – Çiftlikköy, Çiftlik Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerindeki yazlığımızda geçiriyoruz. Şikâyet adresim Bursa değil ancak biz işimizi Yalova’da çözdüremedik! Bu sebepten dolayı da binlerce sorunun giderilmesinde Bursa halkına umut olan Hürriyet Bursa gazetesindeki köşenizle dertlerimizi paylaşalım istedik. Bundan beş yıl önceydi. No: 3 önünden başlayarak caddemizi bir kazdılar ve kazış o kazış… O gündür bugündür ne gelen oldu ne de giden…"

Sahilde işler tamam caddemizi hiç sormayın ustam

"Cadde sakinlerinin dört yıldır dert yandıkları ‘kazdığınız gibi kapatın’ mücadelesinin sonuç vermediğini üzülerek izliyorum. Hatta konunun bizzat Çiftlikköy Belediye Başkanı’na aktarıldığını da biliyorum. Geçen haftaydı. Bize çok yakın olan sahil yolunda eşimle birlikte yürüyüş yapıyorduk. Orada hizmet konusunda bir problem yokken, bizim gereğinden fazla mağdur edilmemizin bir izahatı olması gerek diye düşünüyorum! E-postamı yayımlamamı rica eder sevgi ve saygılarımı sunarım.”

Sahilde işler tamam caddemizi hiç sormayın ustam

Elbette yayımlarız Sayın Paşam. Umarım sizlere de faydamız olur. Çiftlikköy Belediye Başkanı Murat Silpagar’ın dikkatlerine…

ÇOK CİDDİ KAZA RİSKLERİ VAR

Sahilde işler tamam caddemizi hiç sormayın ustam

Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden ODTÜ 99 Endüstri ve Makine Yüksek Mühendisi Serkan Özgiray, şöyle diyor: “Ek fotolarda çok net anlaşılamasa da Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler’de, biri Gültekin Caddesi diğeri de Çağlayan Sokak’ta olmak üzere Cephanelik Ormanı’nın batı ve doğusundaki noktalarda yol çökmüş ve kaymış durumdadır. Araç tekerleğinin geniş kısmını dahi içine alabilecek büyüklükteki göçük çok ciddi kazalara sebep olacaktır. Eşimin ve benim de sürekli olarak kullandığı bu yola DİKKAT! Belediyemiz bu ve benzeri aymazlığa neden sahip çıkmıyor? Saygılarımla”

 

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Sahilde işler tamam caddemizi hiç sormayın ustam

En son olarak dördüncü yayımımızla ilgililere ulaşmayı başarabildiğimiz O KAPAĞI KİM TAKACAK başlıklı yayımımızdan sonra kuyunun (Osmangazi ilçesi Bağlan Caddesi) en nihayetinde kapatılmış olduğunu gördüm. (Civar sakinleri “O kuyu dört yıldır vardı. Kuyunun kapatılması için çalmadık kapı bırakmadık. En sonunda köşenizden yardım istemiştik…” demişti.) O kuyunun kapatılmış olmasındaki başarı takdire şayandır! Sorumluluğunuzu bildiniz, sahip çıktınız. Çok teşekkür ediyorum! Gözünüz aydın olsun hemşehrilerim. Geçmiş olsun.
Not: O kuyunun üzerine tedbir amaçlı olarak bırakmış olduğum tahtaları almamışsınız. Size ait olan bir malzemeyi almayıp oradaki duvara dayama nezaketiniz de takdire şayan ayrıca!

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