Sağlamlar da söküldü ve orada bırakıldı!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Keles 1. Murat İlkokulu sınıf öğretmeni olan bir okurumuzun 24 fotoğrafı ve video kaydıyla birlikte yollamış olduğu benim de ‘ayıp ötesi’ olarak yorumladığım şikâyet e-postasını özetimle aktarıyorum:



“Kestel ilçesi Belediyesi’ni, dolaysıyla Kestel Belediyesi Başkanı Mehmet Keskin’i göreve davet ediyorum. Dört ayrı öğrencimin velisi beni aradı ve ricaları sonucunda buluştuk. Öncesinde ‘bir hata yaptım ya da öğrencilerimi üzdüm de onların şikâyetleri mi var acaba?’ diye düşünürken, velilerin farklı şikâyetiyle karşılaşınca hem sevindim hem üzüldüm. Benden yardım istediler. Benim de aklıma siz geldiniz. Ertuğrul Gazi Mahallesi tokiler bölgesi Petrol Ofisi akaryakıt istasyonu karşısına (Yakupbey Cami önü) boşaltılan tuz öbekleri ilçe sakinlerinin canına ot tıkıyormuş! Üstelik de bu her kış başı böyle oluyormuş. Tuzu boşaltan, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ymüş. Maksat, kar yağınca zemine atılacakmış. Buraya kadar her şey normal gibi görünüyor değil mi? Çünkü ben öyle düşünmüştüm. Ancak izin dahi alınmadan şahsın arazisine gelişigüzel boşaltılan tuz öbeği yağan yağmur ve rüzgârla birlikte akarak; tarım arazisinin, çevrenin, civarda dikili olan ağaçların en ilginci de araçların canına ot tıkıyormuş!

ARAÇLAR PERT OLUYOR

“Velilerimden dördünün aracı da pert olma derecesine gelmiş. Araçlarının marş dinamosu, şarj dinamosu, ön takım şase şaftı zemindeki tuzdan kaynaklı olarak ıskarta olmuş. Her birinin de ayrı ayrı tamir raporları varmış. Keza dört araç dördünde de aynı şikâyet… Oto tamircisinin birisi: “Bu aracı tuz fabrikasına mı yatırdınız? Yazık olmuş tertemiz araca…” demiş. Daha sonra aymışlar ki meğerse arızaya sebep olan tuz, buraya boşaltılan tuz öbeğinden kaynaklanıyormuş. Kim bilir ilçemizde kaç kişinin aracı bu şikâyetten dolayı tamire gitti de sebebini bilen yok… “

YOLUN KARŞISINA ATILDI



“Öğrencilerimin velileri ilgili şikâyeti Kestel Belediyesi başkanlarına onlarca kez hem yazılı hem de sözlü olarak bildirmişler. Başkanlar da şekil olsun diye olsa gerek zaman zaman tuz öbeklerini iş makineleri yardımıyla toplayıp yolun karşı tarafına atıyormuş. Ayıp ötesi bir durum... Sağ cepten sol cebe! Buradaki tuz öbeği şikâyetten sonra ilgi alanıma girdi. Gerçekten çok rezalet bir durum var ortada. Benim de aracım var ve ben de merak etmeye başladım aracımın durumunu. Ocak ayında, Bursa Küçük Sanayi Bölgesi’nde bulunan tamircime göstereceğim aracımı. Ağacı ve toprağı geçtik diyelim. Malum, toprak ve ağaç mühim değil. Çiftinin toprak neyine, orası tamam da… (!) Ancak şunu çok merak ediyorum. Kelesli kardeşlerimizin araçlarında oluşan zararın bedelini kim ödeyecek?”

