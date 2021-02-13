PTT diyor Türk Telekom, Türk Telekom diyor PTT!

Beş gün önceki yazımda UEDAŞ’a hitaben ‘Direklerin kapakları için bir bölüm mü kurulsun’ başlığımla ihbar niteliğinde bir şikâyetimiz olmuştu.

Bu yazım sonrasında UEDAŞ, özetimle tarafıma: “… Kapaklar takılarak risk önlendi…” açılamasını yapmıştı. Şahit fotoğrafları da yolladılar. Teşekkür ediyorum. Ancak yapılan işin isteksizce ve samimiyetsizce olduğu anlamak için ulema olmaya gerek yok! Çünkü takılan kapaklar sadece bir vida ile tutturulmuştu. Oysa ki bunun standart uygulanması talimatında orijinal kapak takılması ve iki vida ile sabitlenmesi zorunluluğu gerektiriyordu. Şimdi ne mi olacak? İki şıkla anlatayım bunu.

1) Hurdacılar o kapakları kopartacak ve kendilerine 1 liralık kazanç kapısı yaratacak.

2) Hurdacılar bunları fark etmezse (Ki bu çok zayıf bir ihtimal) üç ya da dört aya kadar düşecek ve mevzu yine başa dönecek! Samimi ve kalıcı hizmet almak istiyorsak (En azından iki ya da üç yıl için) muhakkak birimizin çarpılarak ölmesi mi gerek! Bu esnada kontrol ettim de Çekirge Caddesi üzerindeki Gökçen Apartmanı önündeki galoşla emniyet tedbiri aldırılan klemens yuvasının kapağı takılmamış. Boşa giden emekler ve aile bütçemizden aktardığımız paralarımız bir yana ülke ekonomimize balta vuran israfa varan harcamalar yürek burkuyor…

Ödüllü soru!

Hürriyet Bursa gazetesi abonesi Talha Aydemir’in bir sorusu var. Cevabını verecek olanlar ödüllendirilecektir! Soru şöyle: “Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kutlukbey Caddesi (Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu önü) hurda araç toplama merkezi mi oldu? Şahsım olarak ben yanıtını bulamadım da!”

