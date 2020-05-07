 Pınarbaşı’na sahip çıkalım

Okurlarımızdan olan Sercan Çelik, şöyle diyor:
“Tarihi Pınarbaşı Meydanı ve Nilüfer Hatun Mesire Yeri içinde, yakın zamana kadar Büyükşehir Belediyesi sayesinde özel güvenlik görevlisi bulunuyordu. Tasarruf amacıyla mı bilemem ama artık bu görevli yok. Durum böyle olunca özenle yaptırılan çeşmenin çatı kenarlarını süsleyen bakır levhaların yerinde yeller esiyor! Ayrıca cami yanında, halkın ‘Çarşaf’ adıyla andığı ve kente su dağıtımını sağlayan tarihi su deposunun üst kısmı da bakır-kurşun levhalarla kaplı. Burada da yeller esince, güvenlik kameraları konuldu! Keşke bu kameralar çeşmeyi de gösterebilseydi. Beraberinde İvazpaşa bölgesi, Kuştepe Mahallesi üstü, yamaçlardan yeraltı oluğu ile buraya memba su kaynağı ulaşır. Aşırı yağışlarda sular taşınca park gölet haline gelirdi. Pınarbaşı Cami Dernek Lokali altındaki borulardan fışkıran sular ise boşa akıtılıyor. Musluksuz çeşme de var.”
KORUNMASI GEREKİR
“Ayrıca Pınarbaşı Cami girişi altında da BUSKİ’nin kapaklı bir su dehlizi bulunuyor. Buradaki suların kanalizasyona veriliyor olmasıyla alakalı endişelerim var. Ben ve ailem 60 yıldan fazla bu bölgede otururuz. Tarihi Pınarbaşı’mızı ve yakın çevresini komşularımızla birlikte çok seviyor ve benimsiyoruz. Bu yüzden köşenize iletmek istediğim bir başka yazımda da yüksek izninizle bu tarihi meydanla ilgili diğer notlarım yer alacak. Çünkü Pınarbaşı Meydanı gerçek bir tarihi değere sahiptir. Korunması, bakımı, sahip çıkılması gerekir. Bursalı olup da bu meydanda vaktini geçirmeyen akranlarımız yoktur. Özellikle burada kurulan eğlence meydanını bilen o yılların çocukları olan bizler ve akranlarımızın burasını unutmaları imkânsızdır. İlgili yetkililer; Tarihi Pınarbaşı Meydanı’na sahip çıkalım ki burası tarihe karışıp kaybolmasın. Saygılarımı sunarım.”
BİR KUYU KAPATMAK ZOR OLMAMALI
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Eda Kızmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer, Akpınar Caddesi, Crowne Plaza önündeki kuyu en az bir yıldır öyle. Sorunu Nilüfer Belediyesi’ne aktardım. Onlar “Ana caddeler Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır...” dediler. Büyükşehir Belediyesi’ni aradım. Muhatap bulamadım. İşin ilginç yanıysa, konu sizin köşenizde de yayımlanmıştı. Çok merak ediyorum. Bakalım bu kuyuyu kim kapatacak?” Eda Kızmaz, bu işin sorumlusu sakın Aydın ili Kuyucak Belediyesi sorumluluğunda olmasın sakın!
UNUTALI 3 AY OLDU
OKURLARIMIZDAN Derya Tüzen, bakınız ne diyor: “Osmangazi, Mudanya Bulvarı Balat yol ayrımda kalan sokağımızı üç ay önce kazdılar. Sonra bir daha uğramadılar. İlgili yetkililerin gereğini yaptırmalarını rica ediyoruz.”
KAMYONLAR SOL ŞERİTTE YOL İSTİYOR
OKURLARIMIZDAN olan Doktor S.K., “Bursa’mızda beni en çok korkutan şeylerden birisi şehir içinde seyreden kamyonların sol şeritte gitmeleridir. Bu durum bizleri endişeye düşürmektedir. Üstelik çoğu da ralli yapar gibi gidiyor! Mesela fotoğrafıma bakınız lütfen. İlgili fotoğrafımı 28 Nisan 2020 tarihinde saat 10:28’de Beşevler Metro İstasyonu denginde çekmiştim. Öyle ki kamyon sol şeritte giden son model araca korna çalmak suretiyle kendisine yol açtırdı! Sonra da araç sürücüsü ralliye katılamayacağını anlamış olsa gerek kendisini orta şeride attı. Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü makamına rica ediyorum. Böyle canavarlara göz açtırmayın lütfen. Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MUDANYA’DAN CEVAP VAR
“Atıyorsun ve...’ başlıklı yayımınıza cevaben; Mudanya İsmet İnönü Bulvarı (Kordon boyu) Bütünşehir Yasası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda kalmaktadır. Ancak Mudanya Belediyesi olarak her gün sahilimizin temizliğini yapıyor ve acil durumlara mağduriyet yaşanmaması adına müdahale ediyoruz. Yetkimiz ve sorumluluğumuz olmamasına rağmen gerekli çalışmayı haftalar öncesinde gerçekleştirdik. Yoğunluktan olsa gerek köşenizde biraz geç yayınlanmış oldu. Dürbün maalesef yine bizim sorumluluğumuzda değildir. Kaldırılması ya da tamir edilmesi gibi bir işlem yapamayız. Kısacası adı geçmesi gereken kurum Mudanya Belediyesi değil Bursa Büyükşehir Belediyesi’dir. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. Mudanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi”
Şahit fotoğraflarınızla birlikte yanıtınıza ve de şikâyetimizin sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’nde olmasına rağmen sorunumuzu sahiplenip, çözümünü sunmuş olmanız; takdire şayandır. Teşekkür ediyorum Mudanya Belediyesi.
Pınarbaşı’na sahip çıkalım
Okurlarımızdan olan Sercan Çelik, şöyle diyor:
“Tarihi Pınarbaşı Meydanı ve Nilüfer Hatun Mesire Yeri içinde, yakın zamana kadar Büyükşehir Belediyesi sayesinde özel güvenlik görevlisi bulunuyordu. Tasarruf amacıyla mı bilemem ama artık bu görevli yok. Durum böyle olunca özenle yaptırılan çeşmenin çatı kenarlarını süsleyen bakır levhaların yerinde yeller esiyor! Ayrıca cami yanında, halkın ‘Çarşaf’ adıyla andığı ve kente su dağıtımını sağlayan tarihi su deposunun üst kısmı da bakır-kurşun levhalarla kaplı. Burada da yeller esince, güvenlik kameraları konuldu! Keşke bu kameralar çeşmeyi de gösterebilseydi. Beraberinde İvazpaşa bölgesi, Kuştepe Mahallesi üstü, yamaçlardan yeraltı oluğu ile buraya memba su kaynağı ulaşır. Aşırı yağışlarda sular taşınca park gölet haline gelirdi. Pınarbaşı Cami Dernek Lokali altındaki borulardan fışkıran sular ise boşa akıtılıyor. Musluksuz çeşme de var.”
KORUNMASI GEREKİR
“Ayrıca Pınarbaşı Cami girişi altında da BUSKİ’nin kapaklı bir su dehlizi bulunuyor. Buradaki suların kanalizasyona veriliyor olmasıyla alakalı endişelerim var. Ben ve ailem 60 yıldan fazla bu bölgede otururuz. Tarihi Pınarbaşı’mızı ve yakın çevresini komşularımızla birlikte çok seviyor ve benimsiyoruz. Bu yüzden köşenize iletmek istediğim bir başka yazımda da yüksek izninizle bu tarihi meydanla ilgili diğer notlarım yer alacak. Çünkü Pınarbaşı Meydanı gerçek bir tarihi değere sahiptir. Korunması, bakımı, sahip çıkılması gerekir. Bursalı olup da bu meydanda vaktini geçirmeyen akranlarımız yoktur. Özellikle burada kurulan eğlence meydanını bilen o yılların çocukları olan bizler ve akranlarımızın burasını unutmaları imkânsızdır. İlgili yetkililer; Tarihi Pınarbaşı Meydanı’na sahip çıkalım ki burası tarihe karışıp kaybolmasın. Saygılarımı sunarım.”
BİR KUYU KAPATMAK ZOR OLMAMALI
HÜRRİYET Bursa gazetesi abonelerinden olan Eda Kızmaz, özetimle bakınız ne diyor: “Nilüfer, Akpınar Caddesi, Crowne Plaza önündeki kuyu en az bir yıldır öyle. Sorunu Nilüfer Belediyesi’ne aktardım. Onlar “Ana caddeler Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundadır...” dediler. Büyükşehir Belediyesi’ni aradım. Muhatap bulamadım. İşin ilginç yanıysa, konu sizin köşenizde de yayımlanmıştı. Çok merak ediyorum. Bakalım bu kuyuyu kim kapatacak?” Eda Kızmaz, bu işin sorumlusu sakın Aydın ili Kuyucak Belediyesi sorumluluğunda olmasın sakın!
UNUTALI 3 AY OLDU
OKURLARIMIZDAN Derya Tüzen, bakınız ne diyor: “Osmangazi, Mudanya Bulvarı Balat yol ayrımda kalan sokağımızı üç ay önce kazdılar. Sonra bir daha uğramadılar. İlgili yetkililerin gereğini yaptırmalarını rica ediyoruz.”
KAMYONLAR SOL ŞERİTTE YOL İSTİYOR
OKURLARIMIZDAN olan Doktor S.K., “Bursa’mızda beni en çok korkutan şeylerden birisi şehir içinde seyreden kamyonların sol şeritte gitmeleridir. Bu durum bizleri endişeye düşürmektedir. Üstelik çoğu da ralli yapar gibi gidiyor! Mesela fotoğrafıma bakınız lütfen. İlgili fotoğrafımı 28 Nisan 2020 tarihinde saat 10:28’de Beşevler Metro İstasyonu denginde çekmiştim. Öyle ki kamyon sol şeritte giden son model araca korna çalmak suretiyle kendisine yol açtırdı! Sonra da araç sürücüsü ralliye katılamayacağını anlamış olsa gerek kendisini orta şeride attı. Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü makamına rica ediyorum. Böyle canavarlara göz açtırmayın lütfen. Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
MUDANYA’DAN CEVAP VAR
“Atıyorsun ve...’ başlıklı yayımınıza cevaben; Mudanya İsmet İnönü Bulvarı (Kordon boyu) Bütünşehir Yasası kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda kalmaktadır. Ancak Mudanya Belediyesi olarak her gün sahilimizin temizliğini yapıyor ve acil durumlara mağduriyet yaşanmaması adına müdahale ediyoruz. Yetkimiz ve sorumluluğumuz olmamasına rağmen gerekli çalışmayı haftalar öncesinde gerçekleştirdik. Yoğunluktan olsa gerek köşenizde biraz geç yayınlanmış oldu. Dürbün maalesef yine bizim sorumluluğumuzda değildir. Kaldırılması ya da tamir edilmesi gibi bir işlem yapamayız. Kısacası adı geçmesi gereken kurum Mudanya Belediyesi değil Bursa Büyükşehir Belediyesi’dir. Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz. Mudanya Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi”
Şahit fotoğraflarınızla birlikte yanıtınıza ve de şikâyetimizin sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’nde olmasına rağmen sorunumuzu sahiplenip, çözümünü sunmuş olmanız; takdire şayandır. Teşekkür ediyorum Mudanya Belediyesi.