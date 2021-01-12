Hürriyet Bursa gazetesi abonesi olan zanaatkâr Kerim Ilgaz’ın yerden göğe kadar haklı olduğu şikâyetini dile getirdiği e-postasını özetimle aktarıyorum:

“Geçtiğimiz hafta Nilüfer ilçesinde Odunluk Mahallesi’ndeydim. Yol ortasına atlayan bir dilenci çocuğa rast geldim. Öyle ki az kalsın bir araç ona çarpacaktı. Derken Osmangazi Metro’suna uğradım aynı saatlerde. Orada da bir dilenci çocuk ve milleti resmen tehdit ediyordu. Bu dilenciye on metre mesafe uzaklıkta zabıta memurları vardı ve duruma müdahale etmiyorlardı. Bunlara kim dur diyecek?” Umarım yetkililer bizi duyar Kerim Bey. Pek sanmıyorum ya!

KULLANSINLAR DA GÖRELİM!

OKURUMUZ Didem Esen, bakınız ne diyor: “Yönetimi / kontrolü BURULAŞ’ta olan ve plakası 16 M 10048 göğüs numarası da B38 olan özel halk otobüsünde hizmet olarak sunulan dezenfektan kutusuna dikkat çekmek istiyorum. Fısfıs püskürtmeli kutular el dezenfektanı kullanımı için kesinlikle uygun değildirler. Bu tip püskürtme kutuları yüzey temizliğine sıvı püskürtmek için ya da çiçek sulaması için uygundur. Haksız mıyım? Haksız olduğumu düşünen birileri mi var? Öyleyse şayet, ilgililer bu el dezenfektan kutusunu kullansınlar bakalım nasıl kullanacaklar?”

UÇTU MU YOKSA YAPIŞMADI MI?

OKURLARIMIZDAN Oya Şenay, diyor ki: “Osmangazi Metro İstasyonu yanına halka hizmet olarak kazandırılan Osmangazi Çeşmesi’nin zeminini oluşturan kaya parçacıkları yer çekimine dayanamadı ve uçmaya başladı! Bu tür taşların yer çekimine kafa tutacak olan alanlara döşenmesini tavsiye ederim!” Nasreddin Hoca bir fıkrasında da anlattığı gibi: “Hırsızın hiç mi suçu yok” diyor. Diyeceğim o ki hani, ya yer çekimine kalmış ya ihaleye... Yapıştırıcının hiç mi kabahati yok bu işte Oya Şenay!