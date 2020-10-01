Paylaşılamayan cadde!

Bursalı olmama rağmen Bursa’nın merkezi adreslerinden bilmediğim ve bazılarına da ilk kez gittiğim oluyor. Malum kocaman bir şehir… Belediye başkanı dahi olsan bilemediğin ve bilmediğin adresler olur.



Derken ilk kez gideceğim adreslerden birisine daha gitmek için ilgili belediye otobüsüne bindim. Otobüste etrafıma bakına bakına gidiyordum. Birden yolun ortasında bulunan bodur tahta direği görünce hayal görüyorum sandım; ama hayal değildi.

Hakikaten yolun ortasında bodur kalmış bir ağaç direk vardı! Ama bunu net olarak doğrulamam gerekiyordu. Saatime baktım. Gideceğim yerdeki buluşma randevusu için yeterli zamanım vardı. İlk durakta indim. Dibine su yerine maske, eldiven ve ıslak mendil dökülmüş olan direğin yanına gittim. Dokunarak hissettim. Allah’a şükürler olsun ki halüsinasyon görmüyormuşum!

HAREKETLİ BİR YER

Sonra kendi kendime şunu sordum. Buradan geçen tek kişi ben miyim ki bu direği kimseler görmemiş! Ben ilk kez geçiyor olsam da adrese bakınca burası hiç de hareket görmeyen bir adres değildi. Çok ilginç, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi (Osmangazi Gülbahçe Otoparkı önü) üzerinde böyle bir şaheser!

Türkiye’de tek o da bizim Bursa’da. Fırsatı kaçırmayın. Ama araçları da unutup kazaya kurban olmayın!

PRENSİNİ BEKLEYEN TABELA!