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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Öyle feci düştü ki…

19 Eylül 2020

“Bana sütçü Atilla deyin” yazısıyla girişi yapılmış olan e-postayı özetimle aktarıyor ve üzüldüğümü belirtiyorum.

Öyle feci düştü ki…
“Muhammet Bey. Burası Yıldırım ilçesi Ankara Caddesi No 208 (Onur Market önü) önüdür. Sizlere göstermeye çalıştığım engelli kaldırım başlangıcında elli beş yaşlarında bir kadın düştü. Düşme sebebi de ilgili belediyenin görmek istemediği ihmallerinden kaynaklıdır! Kadın, öyle feci düştü ki inanın içim parçalandı. İşin en ilginç yanıysa oradaki bir esnafın aktardığına göre de daha önce burada bu tür acıların yaşanmış olması!”

ÇOK MU ZOR!

Öyle feci düştü ki…
Öyle feci düştü ki…
Öyle feci düştü ki…
İngilizce öğretmeni Işıl Kırmaz, bakınız ne diyor: “Tarih 16 Eylül 2020 saat, 07.51 Acemler Metro İstasyonu’ndayım. Uludağ Üniversitesi’ne gideceğim. Metroyu bekliyorum. Metronun hareket saatini ve yönünü belirten ışıklı led tabelaya göre istasyona üniversite istikametine gitmesi gereken metronun girmesi gerekirken (tabelada da arka arkaya üniversite yazıyor zaten?) Emek istikametine giden metro geldi. BURULAŞ’a ricam var. Böylesi basit işleri bari takip edin lütfen. Otomasyon sisteminde hata olması çok ilginç! Bunun takibi de mi çok zor?”

YEDEĞİNİN DE YEDEĞİ OLAN TABELA!

Öyle feci düştü ki…
Adının açıklanmasını istemeyen bir posta dağıtıcısı: “Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi 1. Orman Sokak’ta yan yana asılı olan üç tabelanın sırrını çözmüş değilim. Çünkü yedeğinin de yedeği olan bir tabelayı Bursa’da sadece burada gördüm. Bereket iyidir, lafımız çok! Ancak bazı sokaklarda tabela hiç yok! O sokaklar da bereketsiz oluşuna mı yansın(!)” diyor…

ANİDEN BELİREN YAYAYA GELİNCE…

Öyle feci düştü ki…
Okurlarımızdan olan taksi sürücüsü Cemal K. özetimle bakınız ne diyor: “Aracınızla Ankara Caddesi üzerinde Kestel istikametine doğru giderken (Davutdede Otobüs Durağı yanı) No 170 önünden fotoğrafımda görmüş olduğunuz alandan dönüş yapıyorsunuz. Derken aniden önünüzde beliren yayaya çarpmadığınız için şükür ediyorsunuz. Tıpkı ben gibi! ‘Aniden’ diyorum ya, aslında aniden değil. Orası yaya geçiş alanı. Ancak bir esnafın malzemelerini (iş yerine dikkat çekmek için) yolunuzun görüşünü kapatacak şekilde sergilemesi bu işe sebep oluyorsa ne dersiniz? Belediyemiz bunları neden görmüyor?” Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün dikkatlerine…

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